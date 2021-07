Saubere Energie treibt Kupferpreis an

Mit dem Anstieg der erneuerbaren Technologien könnte die Nachfrage nach Rohstoffen, insbesondere Kupfer explodieren.

Das Angebot an Rohstoffen könnte knapp werden. „Wir sehen Potenzial für einen bevorstehenden jahrzehntelangen Rohstoffzyklus durch die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft und Umstellung auf saubere Energie“, so etwa Tal Lomnitzer, Senior Fund Manager bei Janus Henderson, einer führenden und globalen Vermögensverwaltungsgesellschaft.

Viele Rohstoffe haben sich im vergangenen Jahr stark verteuert, zuerst aufgrund der großen chinesischen Nachfrage. Dann auch durch die Nachfrage anderer großer Volkwirtschaften. Versorgungsunterbrechungen sorgten für weitere Impulse. Der Kupferpreis zum Beispiel erreichte Rekordhöhen. Da hört man oft das Schlagwort Superzyklus. Gemeint ist ein Zeitraum, in dem Rohstoffpreise zwischen zehn und 35 Jahren über ihren langfristigen Trend steigen. Solche Zeiträume gab es in den letzten 120 Jahren nur viermal.

Einmal als die USA sich als Wirtschaftsmacht in den 1880er Jahren etablierten. Der letzte Superzyklus war verursacht durch die rasante Industrialisierung Chinas Anfang 2000. Jetzt ist das Zeitalter der grünen Investitionen angebrochen. Und die Auswirkungen auf die Rohstoffpreise könnten viel größer sein, denn es ist diesmal ein globales Phänomen. Um Kohlenstoff-Emissionen zu senken oder ganz zu verhindern, sind weltweit große Anstrengungen nötig. Rohstoffe wie Kupfer, Nickel oder Kobalt könnten sich also in den kommenden Jahren deutlich verteuern.

Ein vorausschauendes Investment in Gesellschaften, die sich auf diese Rohstoffe konzentrieren, könnte sich also lohnen. Kupfer in den Projekten besitzen Aurania Resources und Aztec Minerals.

Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=-LNBQGPRTbE – hat in seinem The Lost Cities Cutucu-Projekt in Ecuador bereits Kupfer, Gold, Blei und Zink ausgemacht.

Aztec Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=DxLuuHwWb_8&t=2s – hat in Sonoro, Mexiko das aussichtsreiche Gold-Kupfer-Projekt Cervantes sowie die Silber-Blei-Zink-Kupfer-Liegenschaft Tombstone in Arizona im Portfolio.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

