  • Saubere Kellerschächte ohne Aufwand

    maßgefertigte Lichtschachtabdeckungen von Insektenschutz Klumpp

    BildWer kennt das nicht: Kellerlichtschächte voller Laub, Schmutz, Insekten oder sogar Spinnen. Die Reinigung ist mühsam, oft gefährlich und muss mehrmals im Jahr erledigt werden. Insektenschutz Klumpp bietet eine dauerhafte Lösung: maßgefertigte Lichtschachtabdeckungen, die sich perfekt an jede bauliche Gegebenheit anpassen lassen.
    Sie sind trittsicher, elegant und verhindern zuverlässig das Eindringen von Schmutz und Kleintieren. Hausbesitzer profitieren von mehr Sauberkeit, höherer Sicherheit und einer optischen Aufwertung des Außenbereichs.

    Sicherheit und Design in einem – neue Generation von Lichtschachtabdeckungen
    Insektenschutz Klumpp setzt auf eine Kombination aus flachen Aluminiumprofilen und besonders widerstandsfähigem Edelstahl- oder Aluminiumgewebe. Das Ergebnis: Abdeckungen, die nicht nur schützen, sondern auch optisch zur Hausfassade passen.
    Ob begehbar, befahrbar oder flächenbündig – die Lösungen sind individuell konfigurierbar. Damit werden Kellerbereiche sicherer, hygienischer und optisch aufgewertet. Auch Sonderanfertigungen, z. B. mit Wasserabweiser, sind problemlos möglich.

    Maßarbeit statt Standard – Lichtschachtabdeckungen für jedes Haus
    Viele Hausbesitzer greifen auf Standardprodukte zurück und ärgern sich später über schlechte Passform oder mangelnde Haltbarkeit. Insektenschutz Klumpp fertigt jede Lichtschachtabdeckung individuell an.
    Von Sonderformen über Wasserabweiser bis hin zu befahrbaren Varianten ist alles möglich. Das bedeutet: weniger Pflegeaufwand, mehr Sicherheit und ein Plus an Wohnqualität. Gleichzeitig steigern die robusten Abdeckungen auch die Wertigkeit der Immobilie.

    https://insektenschutz-klumpp.de/lichtschachtabdeckungen/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    KLUMPP Insektenschutz
    Herr Werner Klumpp
    Suebenstraße 4
    72149 Neustetten
    Deutschland

    fon ..: 0747225106
    web ..: http://insektenschutz-klumpp.de/
    email : info@insektenschutz-klumpp.de

    Pressekontakt:

    KLUMPP Insektenschutz
    Herr Werner Klumpp
    Suebenstraße 4
    72149 Neustetten

    fon ..: 0747225106
    web ..: http://insektenschutz-klumpp.de/
    email : info@insektenschutz-klumpp.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Saubere Lichtschächte – dank Klumpp Lichtschachtabdeckungen
      Schutz vor Schmutz und Insekten in Ihrem Zuhause...

    2. Lichtschachtabdeckung von Insektenschutz Klumpp
      Insektenschutz Klumpp hat ein Jahrelange Erfahrung in der Beratung, Herstellung und Installation von Lichtschachtabdeckungen....

    3. Lichtschachtabdeckungen von Klumpp – effektiver Schutz für Ihren Keller
      Keine Blätter, Schmutz oder Insekten mehr in Ihren Lichtschächten...

    4. Mehr Komfort mit Lichtschachtabdeckungen von Klumpp
      Ein sauberer und sicherer Lichtschacht für Ihr Zuhause...

    5. Innovative Lichtschachtabdeckungen von Klumpp
      Praktische Lösungen für saubere und geschützte Kellerräume...

    6. Lichtschachtabdeckungen von Klumpp – robust, sicher, ästhetisch
      Ihr Lichtschacht bleibt sauber - und sieht dabei gut aus...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.