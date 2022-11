Save Foods eröffnet die Zitrussaison 2022-2023 in der nördlichen Hemisphäre

Das Unternehmen rechnet mit der Erweiterung des derzeitigen Kundenstamms durch fünf neue Packhäuser und erwartet, dass während der Saison etwa 400.000 Tonnen Zitrusfrüchte behandelt werden.

Neve Yarak, Israel, 14. November 2022 — Save Foods, Inc. (NASDAQ: SVFD) (FSE:80W) („Save Foods“ oder das „Unternehmen“), ein Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, das sich auf den ökologischen Pflanzenschutz spezialisiert hat, der dazu beiträgt, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, während gleichzeitig der Einsatz von Pestiziden verringert wird, hat die Zitrussaison auf der Nordhalbkugel von November 2022 bis April 2023 eröffnet. Das Unternehmen geht davon aus, dass etwa 400.000 Tonnen Zitrusfrüchte in neuen und bestehenden Packhäusern in der Türkei, Ägypten, Mexiko, den USA und Israel behandelt werden.

„Nach unseren Marketingbemühungen und erfolgreichen Pilotprojekten expandieren unsere kommerziellen Aktivitäten und wir erwarten, dass wir in dieser Zitrusfruchtsaison fünf neue Kunden gewinnen werden“, erklärte Dan Sztybel, CEO von Save Foods Ltd. „Unsere Kunden müssen unbedingt hochwertige Produkte exportieren, um eine effiziente Lieferkette zu gewährleisten, und unsere sicheren und effizienten Lösungen erweisen sich als die bevorzugte Wahl für unsere neuen und wiederkehrenden Kunden wie SiCar Farms, Sun Pacific und Mehadrin. Wir freuen uns darauf, in dieser Zitrusfruchtsaison mit einem größeren Kundenstamm in der nördlichen Hemisphäre zusammenzuarbeiten, der voraussichtlich größer sein wird als im letzten Jahr, und im Laufe des Jahres 2023 neue Kunden in der südlichen Hemisphäre hinzuzugewinnen, was es uns erstmals ermöglichen wird, Zitrusfrüchte ganzjährig zu behandeln. Wir bereiten uns auch darauf vor, unsere Behandlungen bei Avocado, Mango, Paprika und Beeren in beiden Hemisphären kommerziell einzusetzen.“

Über Save Foods:

Save Foods ist ein innovatives, dynamisches Unternehmen, das sich mit zwei der größten Herausforderungen in der Agrar- und Lebensmittelindustrie befasst: Lebensmittelverschwendung und -verluste sowie Lebensmittelsicherheit. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, integrierte Lösungen für mehr Sicherheit, Frische und Qualität zu liefern, und zwar für jeden Schritt auf dem Weg vom Feld bis auf den Teller. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir neue Lösungen, die der gesamten Lieferkette zugutekommen und die Sicherheit und Lebensqualität von Arbeitern und Verbrauchern gleichermaßen verbessern. Unsere ersten Anwendungen sind Nacherntebehandlungen in Obst- und Gemüseverpackungsbetrieben, die Produkte wie Zitrusfrüchte, Avocados, Birnen, Äpfel und Mangos verarbeiten.

Durch die Kontrolle und Verhinderung der Kontamination mit Krankheitserregern und die deutliche Verringerung des Einsatzes gefährlicher Chemikalien und ihrer Rückstände verlängert die Save Foods-Behandlung nicht nur die Haltbarkeit von Frischwaren und reduziert Lebensmittelverluste und -abfälle, sondern gewährleistet auch ein sicheres, natürliches und gesundes Produkt.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website: SAVE FOODS – LEBENSMITTEL RETTEN

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze. Wörter wie „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „schätzen“ und ähnliche Ausdrücke oder Abwandlungen solcher Wörter sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Da sich solche Aussagen auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf unseren aktuellen Erwartungen basieren, unterliegen sie verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Das Unternehmen verwendet beispielsweise zukunftsgerichtete Aussagen, wenn es die Möglichkeit erörtert, zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten zu sichern und neue Pilotprogramme und kommerzielle Verkaufsmöglichkeiten mit Mitgliedern der LATAM-Delegation zu verfolgen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen oder implizierten Aussagen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen anderen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der Marktbedingungen und der Erfüllung aller Bedingungen für das Angebot und dessen Abschluss, sowie denjenigen, die unter der Überschrift Risikofaktoren“ im Jahresbericht von Save Foods auf dem Formular 10-K, das am 31. März 2022 bei der SEC eingereicht wurde, dem Formular 10-Q, das am 16. Mai 2022 und 15. August 2022 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in allen späteren Einreichungen bei der SEC erörtert werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, sind wir nicht verpflichtet, Änderungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen, die nach dem Datum dieses Dokuments eingetreten sind, oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Verweise und Links zu Websites wurden aus Gründen der Zweckmäßigkeit zur Verfügung gestellt, und die auf diesen Websites enthaltenen Informationen sind nicht durch Verweis in dieser Pressemitteilung enthalten. Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt von Websites Dritter.

