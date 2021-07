Savoye setzt strategischen Entwicklungsplan mit Engagement und Erfolg fort

Das Unternehmen setzt seinen strategischen Entwicklungsplan mit Engagement und Erfolg weiter fort: neue internationale Niederlassungen, externes Wachstum und neue Produkte.

Die Pandemie hatte keine wirtschaftlichen Auswirkungen auf Savoye. Der französische Weltmarktführer, spezialisiert auf roboter- und computergestützte Lösungen für die Supply Chain, verkündet ein Umsatzwachstum von 16,5 % und gehört nun zu den 20 größten Systemlieferanten der Welt.

Im Juli 2018 gab Savoye seine Wachstumsziele bekannt: In der Intralogistik ein Akteur unter den globalen TOP 20 zu werden, für die Supply-Chain die besten Technologien und die beste Software anzubieten und eine erweiterte internationale Präsenz zu erlangen.

Seitdem ist Savoye nicht ins Wanken geraten und hat seinen Entwicklungsplan konsequent verfolgt: Im Jahr 2018 gründete Savoye SAVOYE North America. Hier sind bis Ende des Jahres fast hundert Mitarbeiter beschäftigt und das Unternehmen verfügt bereits über eine Produktionsstätte in der Nähe von Chicago. In den Jahren 2019 und 2020 hat Savoye seine Organisation in den Benelux-Ländern und in Italien restrukturiert. Dort sind jeweils ca. zehn Mitarbeiter für den Vertrieb und den Pre-Sales-Bereich zuständig.

Um die Gebiete der Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien zu bedienen wurde im April 2021 eine neue Niederlassung in Dubai eröffnet und seit dem 1. Juli betreibt Savoye auch eine Niederlassung in Singapur.

Der Umsatz von Savoye stieg für alle Lagerautomatisierungs- und Supply-Chain-Software-Aktivitäten im Jahr 2020 um 16,5 % auf 151,1 Mio. EUR. Auch der Auftragseingang wuchs auf 178 Millionen Euro, so dass das Unternehmen zuversichtlich in das Jahr 2021 blickt.

Aufgrund der guten Ergebnisse wurde Savoye als einziges französisches Unternehmen von der führenden amerikanischen Fachzeitschrift Modern Materials Handling in die TOP 20 der weltweit führenden Intralogistikunternehmen aufgenommen.

Ein weiterer Aspekt des Entwicklungsplans betrifft das externe Wachstum und die Ausweitung der Vertriebs-Integrationspartnerschaften. Im Jahr 2020 erwarb Savoye SoCloz und kann damit die Customer Journey von der Vorbereitung der Bestellungen im Lager bis zur Filiale durchgängig digitalisieren. In Bezug auf Partnerschaften zählt Savoye bei Lösungen im Lebensmittel- und Fleischsektor jetzt auch auf das starke neuseeländische Unternehmen Scott, ebenso wie auf das japanische Unternehmen Tanax und das tschechische Unternehmen Ates.

Dieser Geschäftsausbau ist nur dann sinnvoll, wenn er auf modernen, relevanten und marktgerechten Lösungen beruht. ODATiO, eine modulare WMS- und TMS-Lösung, die in diesem Februar vorgestellt wurde, ist für Savoye so eine bedeutende Innovation im Bereich der Supply Chain Execution Software.

Zur gleichen Zeit brachte Savoye seine autonome und kollaborative mobile Roboterlösung auf den Markt, die das Ergebnis der Kombination aus Software-Know-how und Erfahrung in Logistikabläufen ist.

Aber Savoye ruht sich nicht auf seinen Erfolgen aus! Es wird bereits an neuen Lösungen gearbeitet, die noch vor Jahresende vorgestellt werden sollen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Savoye SA

Frau Nathalie Giry

Boulevard des Gorgets 18

21018 Dijon

Frankreich

fon ..: +33 (0)3 80 54 40 00

fax ..: +33 (0)3 80 54 40 01

web ..: https://www.savoye.com

email : contact@SAVOYE.com

Über SAVOYE

SAVOYE ist ein globaler Entwickler und Integrator von IT-Lösungen, automatisierten Lösungen und Ausrüstungen für Logistikzentren.

Produkte und Dienstleistungen. SAVOYE entwickelt, produziert, montiert und installiert automatisierte Ausrüstungen und die dazu erforderliche IT – als maßgeschneiderte Lösung für jeden Prozess in der Supply-Chain.

Advanced Software:

Softwarelösungen der Supply Chain (OMS, WMS, WCS, TMS, EDI), einschließlich der altbewährten Software Enterprise Lösungen: LM XT, LOGYS, MAGISTOR, LM TMS, LM OMS.

Advanced Technologies:

Planer, Hersteller und Integrator von Intralogistiksystemen mit dem Angebot an vollautomatisierten Goods-to-Person Lösungen für schwere (MAGMATIC) und leichte Lasten (X-PTS), Kommissioniersysteme, Mechanisierung von Versandpaketen (JIVARO, E-JIVARO, PAC 600 Maschinen) und Förderer (INTELIS).

Pressekontakt:

brandworkers GmbH

Frau Beate Jahoda

Schmale Seite 14

69198 Schriesheim

fon ..: 06203937536

email : info@brandworkers.com

