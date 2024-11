ScaleUp Technologies geht mit SCS-kompatibler Open Compute Cloud in Berlin live

ScaleUp Technologies, ein führender europäischer Anbieter von Cloud-Services, gibt den offiziellen Start seiner neuesten Cloud-Region in Berlin-Mahlsdorf bekannt.

Die „Open Compute Cloud 2“ (OCC2) ist nicht nur die erste Cloud des Unternehmens, die vollständig mit dem Sovereign Cloud Stack (SCS) IaaS Standard kompatibel ist, sondern auch die zweite Cloud auf Basis von Open Compute Project (OCP)-Hardware.

Nach einer intensiven Entwicklungszeit von nur vier Monaten ist ScaleUp Technologies stolz darauf, eine hochmoderne, souveräne Cloud-Lösung für den deutschen und europäischen Markt bereitzustellen. Als erfahrener Anbieter von OpenStack-basierten Cloud-Lösungen konnte das Unternehmen sein Fachwissen effizient in diese neue Referenzumgebung einbringen und gleichzeitig zukunftsweisende Neuerungen für seine Kunden und das Unternehmen selbst umsetzen.

„Mit der Eröffnung von OCC2 erfüllen wir einen wichtigen Meilenstein in unserer Cloud-Strategie“, sagt Christoph Streit, CEO von ScaleUp Technologies. „Unsere Kunden erhalten Zugriff auf eine zukunftssichere, energieeffiziente und souveräne Rechenleistung, die unseren hohen Ansprüchen an Leistung und Nachhaltigkeit gerecht wird.“

Souveränität und Unabhängigkeit als Alternative zu Hyperscalern

In den letzten Jahren hat das Thema „Cloud-Souveränität“ stark an Bedeutung gewonnen. Heute werden die meisten Cloud-Workloads auf Plattformen internationaler Hyperscaler betrieben – oft aus Mangel an regionalen Alternativen und aufgrund technologischer Abhängigkeiten. Um dieser Herausforderung entgegenzutreten, setzt ScaleUp auf den Sovereign Cloud Stack (SCS) und bietet damit eine souveräne, interoperable und wettbewerbsfähige Alternative zu den globalen Hyperscalern.

Nachhaltigkeit und Performance – das Rückgrat der OCC2

ScaleUp verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie, die sich auch in der neuen Cloud-Infrastruktur widerspiegelt. Alle Umgebungen basieren auf energieeffizienter OCP-Hardware, die bis zu 20 Prozent weniger Strom verbraucht als herkömmliche Server-Racks. Gleichzeitig bietet OCC2 höchste Rechenleistung, ermöglicht durch leistungsstarke AMD-Prozessoren und hochperformante NVMe-SSDs des Herstellers Swissbit, die in Berlin gefertigt werden.

Expansion in weitere Regionen geplant

Der neue Standort in Berlin-Mahlsdorf ist einer der modernsten Cloud-Standorte der Region und bildet die Grundlage für die weitere Expansion der Open Compute Cloud. Zukünftig plant ScaleUp, zusätzliche OCC-Regionen in Deutschland und Europa zu etablieren, um Kunden noch flexibler zu unterstützen und den Zugang zu nachhaltigen, souveränen Cloud-Services weiter auszubauen.

Die Nutzung der neuen Cloud-Infrastruktur und die Anmeldung von Projekten ist für interessierte Unternehmen ab sofort möglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ScaleUp Technologies GmbH & Co. KG

Frau Julia Streit

Süderstr. 198

20537 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 59380 250

web ..: https://www.scaleuptech.com

email : jstreit@scaleuptech.com

ScaleUp Technologies ist ein führender IaaS Cloud und Managed Hosting Provider in Deutschland, der sich auf Nachhaltigkeit, Open Source und Cloud Technologien spezialisiert hat. Darüber hinaus bietet ScaleUp Server Colocation in vier Städten an insgesamt acht Rechenzentrumsstandorten in Hamburg, Berlin, Nürnberg-Fürth und Düsseldorf an.

ScaleUp selbst sowie die ScaleUp Rechenzentren sind nach ISO 27001 zertifiziert, entsprechen dem Tier 3 bzw. Tier 3+ Standard und ermöglichen bei Bedarf einen standortverteilten, professionell betreuten IT-Betrieb.

Seit 2021 setzt ScaleUp verstärkt auf Open Compute (OCP) und Rack Scale Hardware für die eigene Cloud-Infrastruktur.

