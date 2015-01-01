Schäden vorbeugen durch einen Stromausfallmelder

Stromausfallmelder oder auch Stromwächter genannt, dienen der konstanten Überwachung der Stromversorgung. Wenn keine Spannung mehr anliegt, dann senden sie einen Alarm.

Eine permanente Stromversorgung ist in der heutigen Zeit enorm wichtig. Fällt der Strom für ein Gerät oder eine Anlage aus, kann das weitreichende Folgen haben. Ein typisches Beispiel dafür ist der Ausfall von Beatmungsgeräten in Krankenhäusern. Ebenso haben Stromunterbrechungen im Hinblick auf Kühlsysteme Folgen. Sollten Tiefkühltruhen, Gefrierschränke, Kühlschränke oder Kühlräume aufgrund eines Stromausfalls nicht mehr die nötige Energie erhalten, um ausreichend zu kühlen, können Chemikalien, Laborproben oder medizinische Produkte unbrauchbar werden. Leicht verderbliche Waren wie Speisen und Getränke in Restaurants oder Großküchen müssten eventuell entsorgt werden.

Das würde einen erheblichen finanziellen Schaden für die Betroffenen bedeuten.

Auch Heizsysteme gehören zum empfindlichen Bereich. Beispielsweise müssen Terrarien und Treibhäuser permanent auf einer bestimmten Temperatur gehalten werden, um die notwendigen Bedingungen der darin befindlichen Tiere und Pflanzen sicherzustellen. Wenn ein Heizsystem aufgrund eines Stromausfalls nicht mehr funktioniert, hat das fatale Auswirkungen. Das gilt auch für Aquarien, denn die elektrischen Pumpen stellen sicher, dass die Wassertemperatur, der Sauerstoffgehalt und die Wasserqualität den konstanten Betrieb gewährleisten.

Es ergeben sich auch kritische Bedingungen, wenn Sicherheitstechnik wegen fehlendem Strom ausfällt. Die Überwachung und der Schutz von sensiblen Bereichen ist nicht mehr gegeben, wenn Alarmanlagen und Überwachungskameras ausfallen.

Der Mobeye PowerGuard CM4100 Stromausfallmelder detektiert, wenn eine Spannungsquelle keine Spannung mehr liefert. Sobald die Stromversorgung unterbrochen ist, sendet der PowerGuard,

via eingebauten 4G Kommunikationsmodul, einen Alarm, der per Push-Meldung oder SMS/Anruf oder Email hinterlegte Kontakte benachrichtigt. Einfach, kompakt, effektiv und zuverlässig.

Für die maximale Sicherheit und Effizienz einer nahtlosen Konnektivität empfiehlt sich die Nutzung der kostengünstigen Mobeye „Multi-Provider“ M2M SIM-Karte, die jeder Lieferung beiliegt. Nur mit der Anwendung dieser Karte kann die angebotene ganzheitliche Sicherheitskette vom Mobeye Konnektivitätsservice im vollen Umfang genutzt werden. Dieser Service setzt sich zusammen aus

SIM-Karte, Nutzung des übersichtlichen Portals, der Push-App und Support.

Die Produkte der Mobeye können auch mit einer eigenen SIM-Karte genutzt werden. Wobei dann Komfort, Funktionalität und Service eingeschränkt sind. Das bedeutet, keine Nutzung des Portals und der Push-App, nur Service und Support für das Mobeye Produkt und alle Programmierungen müssen per SMS-Befehle erfolgen. Es ist ratsam sorgfältig abzuwägen, ob eine eigene SIM-Karte eine gute Option ist. Auf jedem Fall ist es im Vorfeld sinnvoll sich auf den Internetseiten der Mobeye zum Thema eigene SIM-Karten zu informieren.

Weitere Infos über die umfangreichen, vielfältigen und kombinierbaren Produkte der Mobeye findet man unter mobeye.com

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Mobeye B.V.

Herr Dietmar Bach

Poeldonkweg 5

5216 JX`s-Hertogenbosch

Niederlande

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email : dietmar.bach@mobeye.eu

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