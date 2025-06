Schäfer Digital reagiert auf Google AI Overviews mit strategischer Neuausrichtung

Als Reaktion auf Googles AI Overviews legt die Agentur Schäfer Digital ihren strategischen Fokus auf Linkbuilding und PR, um die Online-Autorität und Sichtbarkeit ihrer Kunden nachhaltig zu stärken.

Sustrum, 19.06.2025 – Die Einführung der AI Overviews von Google markiert einen Wendepunkt in der digitalen Sichtbarkeit. Die auf Online-Marketing spezialisierte Agentur Schäfer Digital aus Sustrum stellt ihre Weichen neu und intensiviert den Fokus auf die strategischen Disziplinen Linkbuilding und Public Relations (PR). Dieser Schritt ist eine direkte Antwort auf die veränderten Anforderungen, die Googles künstliche Intelligenz an die Suchmaschinenoptimierung (SEO) stellt.

Die neuen KI-Zusammenfassungen, die direkt an oberster Stelle der Suchergebnisse erscheinen, verändern das Suchverhalten der Nutzer fundamental. Anstatt sich durch eine Liste von Links zu klicken, erhalten Nutzer nun eine direkt formulierte Antwort auf ihre Anfrage, die aus verschiedenen hochwertigen Quellen gespeist wird. Für Unternehmen bedeutet dies, dass eine bloße Top-Platzierung in den organischen Suchergebnissen nicht mehr ausreicht, um die nötige Aufmerksamkeit zu erzielen. Sichtbarkeit und Traffic hängen nun maßgeblich davon ab, von Googles KI als vertrauenswürdige und autoritative Quelle eingestuft und in den AI Overviews zitiert zu werden.

„Wir beobachten die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz sehr genau und analysieren deren Auswirkungen auf die Marketingstrategien unserer Kunden“, erklärt Inhaber Peter Schäfer. „Mit den AI Overviews wird deutlich, dass Google den Fokus verstärkt auf Autorität und Vertrauenswürdigkeit legt. Genau hier setzen wir mit unserer strategischen Neuausrichtung an.“

Die Agentur wird daher ihre Ressourcen gezielt in den Auf- und Ausbau hochwertiger Backlink-Profile und in eine proaktive PR-Arbeit investieren. Ziel ist es, die Kunden von Schäfer Digital nicht nur als relevante Informationsanbieter, sondern als anerkannte Autoritäten in ihrer jeweiligen Branche zu etablieren. Durch qualitatives Linkbuilding von themenrelevanten und etablierten Websites sowie durch gezielte Medienarbeit wird die digitale Reputation gestärkt. Diese Signale der Vertrauenswürdigkeit sind entscheidend, um von der Google-KI als primäre Quelle für die Erstellung der AI Overviews herangezogen zu werden.

Schäfer Digital sieht in dieser Entwicklung keinen Grund zur Sorge, sondern eine Chance für Unternehmen, die bereit sind, in nachhaltige und qualitativ hochwertige SEO-Maßnahmen zu investieren. „Es geht nicht mehr nur darum, für Keywords zu ranken, sondern darum, als Marke im Netz eine verlässliche Instanz zu werden. Wir bauen Vertrauen auf, damit unsere Kunden online gewinnen“, so die Agentur. Die Anpassung der Strategie stellt sicher, dass die Kunden von Schäfer Digital auch im Zeitalter der KI-gestützten Suche optimal positioniert sind und ihre Zielgruppen effektiv erreichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schäfer Digital

Herr Peter Schäfer

Risselstr. 29

49762 Sustrum

Deutschland

fon ..: 01717460447

web ..: https://schaefer-digital.de/

email : infos@schaefer-digital.de

