Schafwollpellets – Der natürliche Boost für prächtige Zierpflanzen

Zierpflanzen sind mit ihrer auffälligen Blütenpracht und langen Blütezeit ein Highlight in jedem Garten. Um dieses prächtige Wachstum zu erreichen, benötigen sie jedoch eine sorgfältige Pflege.

Hier kommen Schafwollpellets als Biodünger ins Spiel, die sich als natürlicher Wachstumshelfer mit Langzeitwirkung für Hortensien und andere große Zierpflanzen zunehmend etablieren.

Schafwollpellets sind ein organischer Langzeitdünger, der aus reiner Schafschurwolle hergestellt wird. Sie bieten eine ausgezeichnete Wasserspeicherung, indem sie bis zum 3,5-fachen ihres Eigengewichts an Wasser aufnehmen können. Dies ist besonders während trockener Sommermonate von Vorteil, da die Pellets das gespeicherte Wasser bedarfsgerecht wieder an die Pflanzen abgeben. Dieser Wasserspeicher-Effekt unterstützt die Hortensien dabei, gleichmäßig zu wachsen und ihre Blütenpracht zu entfalten, ohne dass sie unter Wassermangel leiden.

Schafwollpellets zeichnen sich durch eine verzögerte Freisetzung von Nährstoffen aus, was sie zu einem idealen Langzeitdünger macht. Ihr Nährstoffgehalt umfasst 10 Prozent Stickstoff, 0,3 Prozent Phosphor und 6 Prozent Kalium. Diese Zusammensetzung ist für fast alle großen Zierpflanzen vorteilhaft, da diese eine ausgewogene Ernährung für gesundes Wachstum und reiche Blütenbildung benötigen. Der hohe Stickstoffgehalt fördert das Blattwachstum, während Kalium die Blütenbildung und die allgemeine Pflanzengesundheit unterstützen.

Gerade Hortensien benötigen tatsächlich oft ein saures Bodenmilieu, um optimal zu wachsen, insbesondere wenn es darum geht, bestimmte Blütenfarben zu erzielen. Der pH-Wert des Bodens beeinflusst die Verfügbarkeit von Aluminium im Boden, welches wiederum für die Blaufärbung der Hortensienblüten verantwortlich ist. In saurem Boden (pH-Wert unter 6) kann die Pflanze Aluminium leichter aufnehmen, was zu blauen Blüten führt. In neutralem oder alkalischem Boden (pH-Wert über 7) sind die Aluminium-Ionen weniger löslich, und die Blüten tendieren dazu, rosa oder sogar rot zu sein. Die Schafwollpellets selber besitzen einen PH-Wert von 8.

Neben der Nährstoffversorgung und Wasserspeicherung tragen Schafwollpellets auch zur Bodenverbesserung bei. Durch das Aufquellen der Pellets wird der Boden gelockert, was die Bodendurchlüftung und Humusbildung fördert. Dies verbessert die Bodenstruktur und schafft ideale Bedingungen für das Wurzelwachstum der Hortensien. Darüber hinaus haben Schafwollpellets eine abschreckende Wirkung gegen Schnecken und Wühlmäuse, was die Pflanzen vor Fraßschäden schützt.

Die Pelletierung der Schafwolle erleichtert die Handhabung und Dosierung des Düngers. Für Hortensien und ähnliche große Zierpflanzen kann der Dünger einfach in das Pflanzloch gegeben oder um die Pflanzen herum eingearbeitet werden. Die Menge richtet sich nach der Art und Größe der Pflanzen, wobei eine zusätzliche Kompostdüngung die Düngermenge reduzieren kann.

Schafwollpellets sind ein effektiver und umweltfreundlicher Biodünger, der die Wasserspeicherung, Nährstoffversorgung und Bodenqualität verbessert. Für Gartenbesitzer, die ihre Hortensien und andere große Zierpflanzen auf natürliche Weise unterstützen möchten, bieten Schafwollpellets eine hervorragende Lösung. Sie sind nicht nur ein Spezialdünger für Blumen, sondern auch ein Beitrag zum nachhaltigen Gartenbau.

Weitere Informationen zu floraPell finden sich auf: https://www.florapell.shop/

Kontakt:

floraPell Düngeprodukte GmbH

Ziegeleiweg 14

01979 Lauchhammer

Tel: 01601537705

E-Mail: blanket (at) florapell.de

https://www.florapell.de

https://www.facebook.com/schafwollpellets

Die floraPell Düngeprodukte GmbH ist ein junges Unternehmen und spezialisiert auf die Produktion hochwertiger Schafwoll-Pellets. Mit dem patentierten Produktionsverfahren bietet floraPell ein qualitativ einwandfreies Produkt, das für den ökologischen Landbau zugelassen ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511 471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

Pressekontakt:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

fon ..: 0511 471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Media Exklusiv GmbH: Globen – Von den Anfängen bis zur modernen Präzision Pastellliebe: Lampenwelt.de beflügelt mit Leuchten in frühlingshaften Farbtönen