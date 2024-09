SCHAUENBURG Industrietechnik verstärkt sich mit JURIMA Dichtungen

Firmennetz weiter ausgebaut

Seit Anfang Juni 2024 gehört die JURIMA Dichtungen GmbH aus Augsburg zur SCHAUENBURG Industrietechnik GmbH. Mit der Übernahme setzt das Nürnberger Unternehmen seinen Expansionskurs in Deutschland fort. Die Marke JURIMA steht seit über 40 Jahren für hochwertige Qualität in Dichtungstechnik, Elastomeren und Kunststoffprodukten.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass die JURIMA Dichtungen GmbH zukünftig an unserer Seite agiert“, unterstreicht Hans-Peter Niederwald, CEO der SCHAUENBURG Industrietechnik GmbH. „Die Produkte passen perfekt zu uns. Auch im Anspruch, Systempartner der Industrie zu sein, liegen wir voll auf einer Linie.“ Das Unternehmen wird vorerst selbstständig weitergeführt und zeitnah mit der SCHAUENBURG Industrietechnik verschmolzen.

Seit den 1980er Jahren hat sich JURIMA Dichtungen ein hervorragendes Renommee als Hersteller und Händler für Dichtungstechnik, Elastomere und Kunststoffprodukte erarbeitet. „Industrie und Gewerbe erleben das Unternehmen als leistungsstarken und zuverlässigen Anbieter, dem sie gerne vertrauen“, so Lars Blatt, der als Geschäftsführer und CSO den Sales- und Marketingbereich der SCHAUENBURG Industrietechnik leitet. „JURIMA steht für Qualität und lösungsorientiertes Handeln. Das wird auch unter unserem Dach so sein.“

Immer die passende Lösung parat

Jedes Jahr liefert die JURIMA Dichtungen GmbH mehr als 20 Millionen Teile aus über 5.000 verschiedenen Artikeln an ihre Kunden. Ob Flachdichtungen oder Dichtungsplatten, Gummidichtringe oder Kunststoffteile – im breiten und tief gestaffelten Sortiment findet sich immer die optimale Lösung. Dichtungsplatten sind übrigens auch als Halbzeugware erhältlich. Dafür wird ausschließlich hochwertiges Dichtungsmaterial verwendet, um sämtliche Vorstellungen präzise zu realisieren. Von Stanzen, Plotten, Schneiden und Wasserstrahlschneiden bis Sägen, Drehen, Fräsen, Spritzgießen und Pressen beherrscht das Team sämtliche Verfahren für die maßgeschneiderte Fertigung.

20 erfahrene Fachkräfte bringt das Unternehmen ein. „Mit diesem deutlichen Zuwachs haben wir in der SCHAUENBURG Industrietechnik insgesamt erstmals fast 200 Mitarbeitende“, betont Ralf Winter, COO in der Geschäftsführung. Neben der Zentrale in Nürnberg unterhält das Unternehmen Betriebsstätten in Bremen, Bochum, Mülheim a.d. Ruhr, München und Stuttgart sowie den Service Point Rhein-Main in Hofheim am Taunus. Mit dem JURIMA Standort Augsburg wird das deutschlandweite Netz weiter gestärkt.

SCHAUENBURG Industrietechnik ist Systemanbieter für Schlauchtechnik, Kunststoffspritzguss, Profiltechnik, Gummiformteile, Dichtungstechnik und Ätz- und Feinlasertechnik. Industriekunden aus unterschiedlichsten Branchen bauen auf die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens, um einfache bis hoch komplexe Anforderungen effizient und produktiv zu lösen.

Das Unternehmen ist eingebunden in die SCHAUENBURG INTERNATIONAL GmbH, von der zukunftsweisende Technologien nachhaltig und wachstumsorientiert gefördert werden.

Weitere Informationen unter: https://www.schauenburg-industrietechnik.com/de/

