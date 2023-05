SCHLAF SCHÖN, SCHLAF GUT, SCHLAF BESSER! – Babyschlaf verstehen

Länger anhaltende Schlafprobleme von Babys und Kleinkindern können im Rahmen eines Schlafcoachings gut erkannt und behoben werden.

Einschlafen, durchschlafen, weiterschlafen. Gar nicht so einfach für und mit einem Neugeborenen. Das Thema Babyschlaf beschäftigt einfach Alle. Kein Wunder, wer hätte sich schon vorstellen können mit vier Stunden Schlaf und drei Unterbrechungen auszukommen?

Wenn es um das Thema Schlaf geht, sind alle Eltern wieder hellwach. Kein Wunder, schließlich halten uns die Allerkleinsten nachts ziemlich auf Trab. Aber warum ist das so? Was ist beim Schlafverhalten normal? Und wo fängt es an fürs Baby und/oder die Eltern, belastend zu werden? Zur Vorbeugung von Schlafproblemen ist es so wichtig, sich von Anfang an mit dem Schlaf der Babys zu beschäftigen. Das heißt, den Schlaf zu verstehen.

Ihr Kind wird in den Schlaf gestillt, gewiegt, getragen oder gesungen? Am liebsten nur von Mama? Es dauert über 30 Minuten bis Ihr Kind in den Schlaf findet? Es möchte nur im Elternbett schlafen? Es weckt Sie alle ein-zwei-drei Stunden oder liegt stundenlang wach? Für Ihr Kind ist die Nacht ab 5 Uhr zu Ende? All das kann auf Dauer zehren und die Nerven strapazieren.

Ich bin Kerstin Gaillard, zweifache Mama und zertifizierter familienorientierter Schlafcoach für Babys und Kleinkinder,…oder eher für deren Familien? Ich gebe pro Woche ca. 9 Babykurse an Land (sogenannte Baby Basic Kurse) und sechs Babyschwimmkurse. Hier treffe ich ungefähr 14oFamilien pro Woche. Und alle beschäftigt das Thema „Schlaf“ so sehr. Deshalb habe ich vor ca. sechs Jahren damit begonnen Online Live Vorträge für Eltern und werdende Eltern zu geben mit dem Titel: „Babyschlaf verstehen“. Mit dem richtigen Know How über altersgerechte Schlafgewohnheiten, unterschiedliche Schlafphasen und das altersentsprechende Schlafpensum lassen sich Schlafprobleme gut vorbeugen bzw. selbst beheben. Wer mehr individuelle Unterstützung braucht meldet sich zu einem Einzel Schlafcoaching bei mir. Ich freue mich Euch kennen zu lernen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Babykurse in Frechen – Baby- und Kleinkinderschwimmen

Frau Kerstin Gaillard

Dechant-Hansen-Allee 35

50226 Frechen

Deutschland

fon ..: 0179/1447989

web ..: https://www.babykurse-in-frechen.de

email : kerstin.gaillard@web.de

Babykurse in Frechen – Babyschwimmen, Babymassage, Trageberatung & mehr in Frechen-Kerstin Gaillard

Werdende Eltern bzw. Eltern von Babys und Kleinkindern finden bei mir sicher das richtige Kursangebot. Ob Online in Form eines Vortrags zum Thema Babyschlaf, Erste Hilfe oder Beikost oder in einem meiner vielen Kursräume in Frechen am Krankenhaus, in Frechen Königsdorf, in Frechen Buschbell (schwimmen) oder in Pulheim Brauweiler.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mentaloase – Das Wohlfühlzentrum in Langenfeld