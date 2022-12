Schlaflosigkeit

Hier ist die perfekte Lösung, um Deine Schlafprobleme für IMMER loszuwerden.

Hast Du so etwas auch schon erlebt?

o Du liegst mehr als 30 Minuten wach …und das Einschlafen fällt Dir oft sehr schwer

o Du wachst nachts auf …und Du hast Schwierigkeiten, wieder einzuschlafen

o Du brauchst lange …bis Du Dich nach dem Aufstehen richtig wach fühlst

o Du fühlst Dich müde …selbst nachdem Du ausgeschlafen hast

Oder…

o Du wachst viel zu früh auf …lange vor dem vorgesehenen Zeitpunkt oder Wecker

o Du bist tagsüber oft kraftlos, antriebslos …und hast schlechte Laune oder bist gereizt

o Du hast Schwierigkeiten Dich zu konzentrieren …und die gewohnte Leistung zu erbringen

Wenn Du hier mit „JA, so etwas kenne ich“ antwortest, dann lass mich Dir sagen: Du leidest unter… SCHLAFLOSIGKEIT!

Hast Du schon gewusst, dass…

…laut Experten etwa 20-40% der Erwachsenen im Laufe eines Jahres an Schlaflosigkeit leiden? Und 1 von 3 Menschen irgendwann in Ihrem Leben daran leiden?

Und speziell Frauen haben 1,4 mal häufiger Schlafprobleme als Männer. 63% aller Frauen leiden mehrere Nächte in einer Woche an Schlaflosigkeit, im Vergleich dazu nur 54% aller Männer.

Dies kann durch hormonelle Verschiebungen während des Menstruationszyklus und in den Wechseljahren verursacht werden. Wenn Frauen in die Wechslejahre kommen, wird der Schlaf oft von Hitzewallungen und Nachtschweiß gestört.

Und das ist noch nicht alles: Experten fanden heraus, dass Schlaflosigkeit auch bei schwangeren Frauen weit verbreitet ist.

Die Frage ist: Was willst Du tun?

Ein gestörtes Schlafmuster bringt Dir erhebliche Nachteile für Dein Wohlbefinden und Deine Leistungsfähigkeit.

Du fühlst Dich die meiste Zeit müde und hast Schwierigkeiten Dich zu konzentrieren – weil Du einfach zu erschöpft bist.

Und auch die Tatsache, dass du dir Sorgen darüber machst, wie diese Schlafprobleme Deine Gesundheit und Dein Leben beeinträchtigen, verschlimmert deinen Zustand.

„Suche dir jetzt Hilfe, bevor es Dein Leben dauerhaft zerstört!“

Hier ist etwas zum Nachdenken

Untersuchungen haben ergeben, dass Menschen, die an Schlaflosigkeit leiden, ein höheres Risiko haben, FRÜH zu sterben.

Im Durchschnitt benötigt ein Erwachsener täglich durchschnittlich 7 bis 9 Stunden erholsamen Schlaf.

Wenn Du also nicht jede Nacht den Schlaf bekommst, den Du benötigst, schaufelst Du Dir selbst Dein frühes Grab.

Nehmen wir an, Du wirst dieses Jahr 55 Jahre alt.

Mit deinen sich verschlechternden Symptomen könnte Dich das möglicherweise 10 bis 20 Jahre Deines kostbaren Lebens kosten.

Und was wenn es mehr ist? Du wirst niemals wissen, wie viele Jahre Dir noch bleiben…

Vielleicht bist Du in einer Partnerschaft, verheiratet oder hast Kinder – was passiert mit Deiner Familie, wenn Du nicht mehr da bist? Ich bin mir sicher, Du wärst am Boden zerstört, wenn sie Dich verlieren würden. Und vor allem, wer kümmert sich dann um sie?

Denk mal darüber nach, wie sich ein Tod auf andere auswirken würde…

„Deshalb ist es wichtig, dass Du offen für Lösungen bist“

Es ist nicht zu spät, wenn Du jetzt handelst

Diese lebensbedrohlichen Schlafstörungen sollten nicht die Kontrolle über Dein Leben übernehmen!

Möchtest Du herausfinden, wie Du Dich – ein für alle Mal – davon befreien kannst?

Ich möchte Dir jetzt die perfekte Lösung zeigen, wie Du Deine Schlafqualität verbessern und Schlafprobleme für IMMER loswerden kannst.

Hier ist die perfekte Lösung…

TRAUMHAFT SCHLAFEN

Der perfekte Weg, um Schlaflosigkeit und Schlafstörungen für IMMER loszuwerden

Dieser lebensverändernde Plan hilft Dir, die Schlaflosigkeit für immer verschwinden zu lassen. Du wirst von den Ergebnissen begeistert sein. Du erfährst:

o Die Wissenschaft hinter Schlaflosigkeit und die neuesten Erkenntnisse dazu

o Wie man Symptome und Faktoren identifiziert und positiv nutzen kann

o Wie Schlaflosigkeit Beziehungen und Produktivität zerstört und wie Du das beenden kannst

o Wie man Schlaflosigkeit mit natürlichen Heilmitteln deutlich verbessern kann

o Wie Du kleine Änderungen im Tagesablauf vornimmst, die zu einem guten Schlaf führen

o …und vieles, vieles mehr

Erlebe ab heute folgendes…

Du wirst positive Ergebnisse sehen und erstaunliche Veränderungen bemerken, wenn Du anwendest, was Du in TRAUMHAFT SCHLAFEN lernen wirst

o Du wirst leichter einschlafen können – auch dann, wenn der Tag stressig oder anstrengend war

o Du wirst jede Nacht einen tiefen Schlaf haben, durchschlafen können und deine Schlafqualität massiv verbessern

o Du wirst richtig gut schlafen können, morgens erholt aufwachen und voller Energie sein

o Du wirst die Kontrolle über Dein Leben und Deine Schlafgewohnheiten zurückgewinnen

o Du wirst das Risiko eines vorzeitigen Todes beseitigen können und Dein Leben wird sich gut anfühlen

o Und noch vieles mehr

Du bekommst die Lösung als EBook für alle Schlafprobleme zu einem sehr fairen Preis

Und das ist noch nicht alles! Wenn Du Dich HEUTE dazu entscheidest, bekommst Du diese hochwertigen Boni kostenfrei dazu:

BONUS 1 – Checkliste

Diese Checkliste beinhaltet leicht verständliche Handlungsschritte und bringt Dir absolute Klarheit.

Ein komplexes Thema wurde in „verdauliche“ einfache Stücke zerlegt, damit Du den größtmöglichen Nutzen aus dem Ratgeber ziehen kannst.

Du wirst enormen Nutzen & Wert daraus ziehen und Deinen Erfolg beschleunigen!

BONUS 2 – Mindmap

Ein kurzer Blick auf diese Mindmap genügt, um alle wichtigen Punkte und Handlungsschritte aus dem Ratgeber aufzufrischen.

Sie enthält alles, was Du während des gesamtem Kurses lernen wirst und bietet einen sehr großen Mehrwert – vor allem für „visuelle“ Lerner.

Du kannst damit noch viel mehr aufnehmen und Inhalte noch schneller umsetzen.

Und hier ist eine weitere gute Nachricht!

Du bekommst heute alles zu einem stark reduzierten Preis!

Der reguläre Verkaufspreis für das gesamte Paket inklusive aller Boni beträgt 77EUR.

Nur heute erhältst du das gesamte Paket zum stark reduzierten Preis von nur 17EUR

Du musst keine Zeit damit verschwenden, alles selbst herauszufinden oder Dir sogar Unsinn anzuhören, der Dir überhaupt nichts bringt.

Alles, was es jetzt braucht, ist Dein Einsatz und Deine Zusage, diese Methode in Deinen Tagesablauf miteinzubringen!

Warum also diese Methode nicht HEUTE testen und letztendlich stolz auf Dich sein?

o Ich bin mir sicher, dass diese Methode Dich auf eine Weise verändern wird, die Du nie erwartet hättest!

o Ich wette, dass Du diese Methode genauso lieben wirst wie viele andere Nutzer auch, die sie bereits umgesetzt haben!

o Daher ist mein Tipp: Handle heute und erfahre, wie es ist, wieder Traumhaft zu Schlafen.

