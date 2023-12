Schlagerabend für Verliebte – am Valentinstag den Antrag auf der Bühne machen

Hamburg – am 14. Februar 2024 verwandelt sich der gemütliche Club „Hörsaal“ in eine ganz besondere Konzertlocation

Der „Schlagerabend für Verliebte“ verspricht wunderschöne Unterhaltung mit Schlagersängerin Nadine Sieben (u.a. bekannt durch ihre ESC-Bewerbung mit dem Song „Higher love“, ihren Titel „Lichterglanz“ oder ihre fantastischen Interpretationen von „Regenbogenfarben“ und „Ein Bett im Kornfeld“) gemeinsam mit Kollegen Daniel Hauser: Der Musicaldarsteller begeistert neben seinen großen Rollen auf der Theaterbühne jetzt auch mit eigenen vielsagenden Popschlagern wie z.B. „Musik im Blut“ und „Ich will“. Für den besonderen Augenblick gibt es die Möglichkeit, sich – oder der liebsten Person – ein Ständchen singen zu lassen, oder noch exklusiver: Den Hochzeitsantrag auf der Bühne zu machen!

Wie es zu dieser Idee kam? Die Künstler Nadine Sieben und Daniel Hauser stolperten in Proben für ein gemeinsames Konzertprogramm über zahlreiche Anekdoten und liebevolle Songtexte, die zum Heiratsantrag-Machen geeignet scheinen. So inspiriert, entstand das passende Konzertprogramm für alle glücklichen Paare und solche, die es noch werden wollen.

Veranstalter Julian Maria Sieben (Musikagent JMS GmbH, Hamburg) bietet nun den Besuchern nicht nur die Möglichkeit, an diesem besonderen Tag einen schönen Schlagerabend in gemütlicher Club-Atmosphäre zu genießen, sondern auch die Chance, der oder dem Liebsten ein romantisches Ständchen singen zu lassen. Und wer sich wirklich traut, kann sogar die Bühne nutzen, um einen Heiratsantrag zu machen. Ein höchst individuelles Konzerterlebnis, an das sich die Besucherinnen und Besucher bestimmt gern – vielleicht sogar ein gemeinsames Leben lang – erinnern werden.

Tickets: https://bit.ly/schlagerabend

Die Musikagent JMS GmbH mit Sitz in Hamburg betreut Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Schlager, Pop, Musical und Klassik. Sie agiert als Management, Booking Agentur (Künstlervermittlung für Veranstalter von Konzerten, Stadtfesten, Events u.a.), bietet PR-Dienstleistungen und Unternehmensberatung für Künstlerinnen und Künstler. Geschäftsführender Gesellschafter ist Julian Maria Sieben, der als Musiker, Eventmanager, Künstleragent und -manager seit den 1990er Jahren aktiv ist.

