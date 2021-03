Schlank in den Frühling mit Selente.de

Weihnachten und Silvester – die Zeit des genüsslichen Schlemmens- liegt hinter uns und so langsam beginnen wir an den Frühling zu denken.

Und damit auch an die unangenehmen zusätzlichen Pfunde, die sich über den Jahreswechsel angesammelt haben. Natürlich wissen wir alle, dass mit einer gesunden Ernährung und regelmäßigem Sport die Pfunde wieder fallen. Aber ein bisschen Mogeln ist doch auch erlaubt! Warum die kleinen Polster nicht mit Shapewear verstecken? Die praktischen Bodys, Pantys, Shirts und Leggins zaubern optisch eine Größe kleiner und sorgen für ein Rundum-Wohlgefühl. Die Auswahl im Selente Onlineshop lässt hier keine Wünsche offen.

Der Shapingbody von Selente

Wer jetzt an altmodische Miederware denkt, liegt falsch. Der wunderschöne Shapingbody der Marke Selente ist ein optischer Blickfang. Die zarten Spitzendetails lassen ihn wie ein verführerisches Unterwäsche wirken und ganz nebenbei sorgt er mit seinem starken, aber trotzdem angenehmen Material für einen flachen Bauch, ein schönes Dekolletee und einen wohl geformten Po. Diesen eleganten Body mit Schlank-Effekt produziert Selente in Zusammenarbeit mit einem langjährigen Experten für Unterwäsche. Die Größenauswahl erfolgt dabei anhand der BH-Größe und garantiert somit eine ideale Passform.

Die Variante mit gepolsterten Cups ist dabei ideal für kleinere Größen und erhältlich in den Cupgrößen B bis F. Mit den abnehmbaren Trägern kann er unter fast allen Kleidungsstücken für die perfekte Figur sorgen.

Die spezielle Expertise unseres Produktionspartners liegt auch im Bereich große Größen. So wurde für größere Größen dieser Shapingbody mit ungepolsterten Cups entwickelt. Mit einem Größenspektrum von C bis H-Cups werden hier sicherlich fast alle fündig. Bei komplizierten Größen empfiehlt sich diese Variante ohne BH. Dieser Miederbody endet unterhalb der Brust und kann so einfach mit dem Lieblings-BH kombiniert werden.

Für jede Problemzone das passende dabei

Egal ob es der Bauch, der Po oder die Schenkel sind, die einen gerade ärgern und einem unter einem schönen Outfit nicht gefallen. Im Selente Shop unter der Kategorie Shapewear gibt es für jeden Bereich eine Lösung.

Klassische Pantys zaubern einen flachen Bauch, formen einen runden Po und sorgen für weniger Reibung zwischen den Oberschenkeln. Die modischen Hemdchen, ob mit breiten Trägern oder Spaghettiträgern, verstecken kleine Fettpolster und unterstützen die Taille und Brust. Mit einer Shaping-Leggins können Sie für eine ideale Verteilung am ganzen Bein sorgen währen der Bauch flacher und der Po schön rund wird. Bei den Produkten aus dem Selente Onlineshop kann mich sich auf eine Top-Qualität zu unschlagbaren Preisen verlassen.

Also nutzen Sie nun die Chance und gönnen Sie sich diese kleine Unterstützung für Ihr Wohlgefühl und für eine tolle Optik!

