Schlank Mixer – Fett am Körper mit Kälte gezielt selbst reduzieren

Der Erfolgs-Ratgeber SCHLANK MIXER von Vanessa Halen erklärt, wie man mit Kälte gezielt hartnäckige Fettpolster an Bauch, Beinen, Po & Co abbauen und so etliche Kilos reduzieren kann.

Wer einmal viele Kilos abgenommen hat, der kennt das Problem: an gewissen Körperstellen wie Bauch, Po, Hüfte, Oberschenkeln & Co wollen die überflüssigen Fettpolster einfach nicht verschwinden. Statt sich das Fett vom Schönheitschirurgen für viel Geld absaugen zu lassen, kann man diese hartnäckigen Fettpolster auch selbst erfolgreich behandeln. Und zwar mit der Kältetherapie: Mit einfachen Coolpacks bzw. Kältekompressen aus dem Drogeriemarkt kann man Körperfett gezielt wegschmelzen.

Coolpacks für die Fettschmelze

Für den gezielten Fettabbau benötigt man einfach nur eiskalte Coolpacks. Diese Coolpacks werden für rund 30 Minuten auf die typischen Fettpolster an Bauch, Hüfte und Po gelegt. Die Kälte knackt schließlich die Fettzellen und bringt den Körper dazu, diese nach und nach abzubauen. Mit einigen zusätzlichen Tipps und Tricks kann man mit den Coolpacks bzw. Kältekompressen sogar dafür sorgen, dass der Fettstoffwechsel enorm angekurbelt wird und überflüssiges Körperfett im gesamten Körper abgebaut wird. Wie man genau diese Kältebehandlung gegen Fett am und im Körper selbst durchführen kann, das erklärt Vanessa Halen in ihrem Erfolgs-Ratgeber SCHLANK-MIXER. In diesem Ratgeber erläutert die Bestseller-Autorin die besten Methoden, wie man genau sein Fett wegbekommt und so gezielt etliche Kilos ohne Diäten-Stress abnehmen kann.

Wie man Tag für Tag ein bisschen schöner und schlanker wird und weitere Informationen über den Schlank-Ratgeber SCHLANK MIXER, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen (Bestseller: DIE OXY WUNDER MEDIZIN) auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

SCHLANK MIXER: Smoothie war gestern – Slimmie ist jetzt angesagt

Der Erfolgs-Ratgeber von BoD-Bestseller-Autorin Vanessa Halen

ISBN 978-3-7412-2820-9

96 Seiten – 11,95 Euro / 10,99 Euro eBook

Kostenlos probelesen: www.BoD.de

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

