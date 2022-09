Schlaraffenland ist abgebrannt im Vertrieb der Zukunft

Der dritte Vertriebsweg wird für viele Unternehmen neben dem klassischen Vertrieb und dem Innendienst zur Überlebensfrage. Denn der Satz gilt immer: Mehr Kontakt bringt mehr Geschäft!

Der Vertrieb ist in vielen Unternehmen noch die heilige Kuh gewesen, die man möglichst in Ruhe gelassen hat: Online Verkaufen? Oh Gott!!! Wo bleibt denn da der persönliche Kontakt? Kundenpräsentationen online? Dann fehlt die Emotion ja völlig! Kein Kunde will das wirklich!

Diese Originalkommentare bekommen wir leider immer wieder zu hören.

Mehr Kontakt bringt mehr Geschäft – Der dritte Vertriebsweg

Dabei hat sich längst eine neue Form durch Digital Selling etabliert. Der dritte Vertriebsweg, digital, systematisch und automatisch wird für viele Unternehmen neben dem klassischen Vertrieb und dem Innendienst zur Überlebensfrage. Denn der Satz gilt immer: Mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Und in der heutigen Krisenzeit erst recht. Innendienst, Außendienst und digitaler Vertrieb müssen jetzt in einem Sales Systematic System die Kontaktintensität maximieren und Abschlüsse generieren.

Angefangen von der Frage: Wer ist jetzt die interessanteste Zielgruppe für Sofort Umsatz? Über bewährte Sofort Umsatz Ideen bis hin zu einem 7 x Kontakt System, gilt es jetzt alle Register zu ziehen. In der jetzigen Zeit hilft Social Media auch nur in einem begrenzten Umfang. Irgendwann muss der Hörer in die Hand genommen werden oder der Besuch stattfinden. So läuft nun mal Vertrieb.

Die Frage ist nur wann und wie? Denn die meisten Entscheider sind im Augenblick definitiv mit ihren eigenen Herausforderungen in ihren Unternehmen beschäftigt.

Selbst in besten Zeiten konnte ich immer wieder feststellen, dass die klassischen Fähigkeiten eines Verkäufers durchaus trainiert und ausgebildet worden sind, es aber an jeglicher Form von Systematik fehlte.

Messbare Ergebnisse: Sofortumsatz Verkaufssteigerung Programme

Unsere Sofortumsatz Verkaufssteigerung Programme haben den Fokus auf messbare Ergebnisse in kurzer Zeit. Und ich beginne immer mit dem gleichen Satz: Wenn jeder von Ihnen einen Termin mehr pro Tag machen würde, wie viel Prozent mehr Umsatz sind dann wahrscheinlich? Die Antworten variieren. Allerdings ist die Mindestzuwachsrate 10%. Viele reden von 20% andere von 25% und mehr.

Die nächste Frage lautet: Warum machen Sie es dann nicht? Viele sind dann erstmal verwirrt. In einer Situation, wo sofort Umsatz eine entscheidende Rolle spielt, ist die Anzahl der Kontakte für den Verkaufserfolg überlebenswichtig. Das mag eine einfache Formel sein, aber gerade in Krisenzeiten ein entscheidender Punkt. Wir können uns also nicht mehr darauf verlassen, dass Kunden von alleine kommen. Jedes Unternehmen braucht in der jetzigen Krisenzeit ein systematisches Aktionsprogramm.

Wir haben bis zu 12 Sofort Umsatzsteigerung Systeme entwickelt, die jeder Vertrieb umsetzen kann. Machen Sie Ihre eigene Konjunktur! Mit den richtigen Maßnahmen und einer professionellen Umsetzung! Das Team Geffroy unterstützt Sie dabei!

Sofortkontakt: mailto:team@geffroy.com

