Schlaumik.de startet neuen Bereich Mathematik für die 3. Klasse

Schlaumik.de erweitert sein Angebot: Ein neuer Bereich für Mathematik der 3. Klasse bietet interaktive Übungen zu Stellenwert, Rechenarten, Größen, Zeit und ersten Brüchen – nach KMK & LehrplanPLUS.

Schlaumik.de erweitert sein digitales Lernangebot: Ab sofort steht ein umfassender neuer Bereich mit interaktiven Mathematikübungen für die 3. Klasse zur Verfügung. Die Inhalte orientieren sich am LehrplanPLUS Bayern, den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK) sowie ausgewählten internationalen Common Core Standards.

Schlaumik.de erweitert sein Angebot im Fach Mathematik und bietet nun einen eigenständigen Bereich für die 3. Klasse an. Die neuen interaktiven Aufgaben wurden speziell für die Lernbedürfnisse von Kindern im dritten Schuljahr entwickelt und unterstützen sie dabei, den Übergang zu komplexeren Rechen- und Denkaufgaben sicher zu meistern. Alle Übungen sind curriculumsnah aufgebaut und fördern grundlegende Kompetenzen, die für den weiteren Bildungsweg in der Grundschule und darüber hinaus wichtig sind.

Der Bereich „Mathematik 3. Klasse“ deckt zentrale Themen wie das Stellenwertsystem bis 1 000 beziehungsweise 100 000, Rechengesetze und Rechenstrategien, gemischte Rechenarten, Schätzen und Runden sowie erste Begegnungen mit Brüchen ab. Ergänzend dazu bearbeiten die Kinder Aufgaben zu Größen, Zeit, Geld und Längen sowie zu logischem Denken und Mustern. Die Übungen sind klar strukturiert, visuell verständlich aufbereitet und geben direktes Feedback – ideal für selbstständiges Üben zu Hause oder als Ergänzung zum Unterricht.

„Unser Ziel ist es, Kindern einen motivierenden und zugleich fachlich fundierten Zugang zur Mathematik zu ermöglichen“, erklärt Peter Spatar. „Mit digitalen, interaktiven Übungen machen wir Lernwege sichtbar, unterstützen die individuelle Förderung und erleichtern Lehrkräften wie Familien den Einsatz moderner, kompetenzorientierter Bildungsangebote.“

Der neue Mathematikbereich richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse, ihre Eltern sowie Grundschullehrkräfte. Er kann flexibel im regulären Unterricht, im Förderunterricht, im Homeschooling oder für zusätzliche Übungsphasen zu Hause eingesetzt werden. Durch die klare Struktur nach Themen und Schwierigkeitsgraden finden Kinder schnell passende Aufgaben, um bereits Erlerntes zu festigen oder neue Inhalte schrittweise zu erarbeiten.

Wichtige Lernschwerpunkte der 3. Klasse auf Schlaumik.de

* Stellenwertsystem bis 1 000 und 100 000 verstehen und anwenden

* Rechengesetze und Strategien (Kommutativgesetz, Assoziativgesetz, Klammern) sicher nutzen

* Gemischte Rechenarten lösen und Rechenwege vergleichen

* Einführung in Multiplikation und Division mit anschaulichen Aufgaben

* Schätzen und Runden von Zahlen zur Kontrolle von Ergebnissen

* Erste Vorstellungen zu Brüchen aufbauen

* Größen, Zeit, Geld und Längen in Alltagssituationen anwenden

* Logisches Denken, Muster und einfache Sachaufgaben bearbeiten

Der neue Bereich „Mathematik 3. Klasse“ ist ab sofort online verfügbar unter:

https://schlaumik.de/mathematik/klasse-3/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fuel Wood Spatar GmbH

Herr Peter Spatar

Gautinger Str. 3

82131 Stockdorf

Deutschland

fon ..: +491723902757

web ..: https://schlaumik.de

email : support@schlaumik.de

Über Schlaumik.de

Schlaumik.de ist ein digitales Lernportal für Grundschulkinder und bietet interaktive Übungen in Mathematik. Die Plattform orientiert sich an aktuellen pädagogischen Standards und verbindet fachliche Qualität mit einer kindgerechten Gestaltung. Schlaumik.de unterstützt Familien und Schulen dabei, Lernen flexibel, modern und motivierend zu gestalten und Kinder Schritt für Schritt auf ihrem Bildungsweg zu begleiten.

Pressekontakt:

Fuel Wood Spatar GmbH

Herr Peter Spatar

Gautinger Str. 3

82131 Stockdorf

fon ..: +491723902757

email : support@schlaumik.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Chancen nutzen – Studienaussteiger zu Fachkräften ausbilden Zamora – das unentdeckte Juwel Spaniens – Gewinnen Sie eine Reise nach Nordwest-Spanien