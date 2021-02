Schmerzen nachhaltig behandeln mit Holisticsana

Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und andere körperliche Schmerzen sind weit verbreitet. Die Behandlung lindert oftmals nur Symptome – was zur Folge hat, dass die Schmerzen nur zeitweise verschwinden.

Das ist das Problem, wenn bei einer Behandlung nur die Symptome gelindert werden: Die Schmerzen verschwinden nicht sondern kommen zurück. Indem man die Ursachen behandelt, kann man Schmerzen langfristig heilen.

Eine Methode mit alternativem Behandlungsansatz ist Holisticsana.

Schmerzen können langfristig geheilt werden: Mit der Behandlung der Ursachen

Viele Betroffene kennen das: Schmerztherapie wird in den meisten Fällen mit der Behandlung der Symptome durchgeführt. Hauptsache ist, den Schmerz loszuwerden. Dabei wird der Mensch beziehungsweise der einzelne Patient jedoch nicht ganzheitlich betrachtet – Ursachen für den Schmerz oder sogar eine chronische Schmerzerkrankung werden nicht gesucht, geschweige denn behandelt. So kommt es zu einem immer wiederkehrenden Kreislauf von Schmerz und Behandlung, der den Betroffenen nicht dienlich ist. Das Ziel ist, langfristig schmerzfrei zu sein.

Diese Erfahrung musste auch Claudio Trento machen: Nach einer Symptombehandlung seiner starken Rückenschmerzen kehrten diese jedes Mal noch stärker zurück. Die Schulmedizin konnte ihm nicht helfen und so machte er sich auf die Suche nach einer anderen Lösung.

Claudio Trento geht die Ursachen von Schmerzen an

Die von Claudio Trento entwickelte Methode Holisticsana fokussiert sich auf die Behandlung der Ursachen von Schmerz. Die grundsätzliche Frage, um Schmerzen zu heilen, lautet nach Trento: Wie sollte der Körper genutzt werden, damit er optimal funktionieren kann?

Die Antwort darauf: Der menschliche Körper verfügt über naturgegebene Programme, die erfüllt werden sollten. Zum Vergleich stelle man sich ein Auto vor, das immer nur im ersten Gang fährt – es wird nur eingeschränkt funktionieren und schneller kaputtgehen als ein Auto, das in allen Gängen ausgefahren wird. Entsprechend sollte man auch mit seinem Körper nicht nur im ersten Gang bleiben.

Holisticsana orientiert sich dabei nicht an den Krankheitssymptomen, sondern an dem Ursprung der Schmerzen. So unterscheidet sich die Behandlung mit Holisticsana komplett von Behandlungsansätzen der Schulmedizin. Ein Bestandteil der Behandlung ist beispielsweise die Bewegungstherapie anstatt der klassischen Schmerztherapie. Dabei hat Claudio Trento das Programm anhand der menschlichen Evolution und der sich daraus ergebenden Logik aufgebaut – immer mit dem Fokus darauf, eine Behandlung zu entwickeln, die tatsächlich funktioniert.

Die Vision: Menschen von ihrem Schmerz befreien

Die Erfahrungen seiner Patienten geben der Methode von Claudio Trento recht: Schon über 10.000 Menschen konnte er dabei helfen, ihre Schmerzen zu heilen und gesünder zu leben. Sein Ziel ist es, möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, Volkskrankheiten wie Rückenschmerzen, Schulter- oder Kopfschmerzen nachhaltig zu lindern und seine Patienten zur Schmerzfreiheit zu führen.

Dafür hat er über 16 Jahre lang an seiner Methode gearbeitet und diese nun perfektioniert. Immer mehr Menschen können sich inzwischen von deren Wirkung überzeugen und langfristig ohne Schmerzen leben. Holisticsana ist aber nicht nur eine Methode zur Schmerzbehandlung: Sie hilft Menschen auch dabei, ihren Wohlfühlkörper zu erreichen und sogar Allergien loszuwerden. Claudio Trento steht damit für ganzheitliche Gesundheit durch eine sofort anwendbare Heilmethode – und das ganz ohne Medikamente oder Operation.

Holisticsana ist eine alternative, ganzheitliche Methode zur Behandlung von Schmerzen, die auf der Ursachenbehandlung beruht. Claudio Trento entwickelte diese Methode, um Menschen zu einem langfristig schmerzfreien und gesunden Körper und Lebensgefühl zu verhelfen.

