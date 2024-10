Schmerztherapien bei einem Bandscheibenvorfall – welche Methoden sind besonders wirksam?

Eine falsche Bewegung und plötzlich… ein irrsinniger Schmerz im Rücken, ein Bandscheibenvorfall. Jetzt geht es vor allem um Sofort-Maßnahmen, um die Schmerzen zu beseitigen oder wenigstens zu lindern.

München, 22.10.2024 – Bei einem akuten Bandscheibenvorfall zählt vor allem sofortige Erleichterung

Ein Bandscheibenvorfall und Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule sind extrem unangenehm. Besonders, sofern diese andauern und nicht behandelt werden. Die Lebensqualität leidet; viele Menschen wünschen sich Abhilfe, um weiterhin aktiv am Leben teilzuhaben. Schmerzlinderung können spezielle Therapien verschaffen, die hier vorgestellt werden.

Was ist ein Bandscheibenvorfall?

Bandscheiben sind Teil der Wirbelsäule und befinden sich zwischen einzelnen Wirbeln. Sie sorgen für die Beweglichkeit der Wirbelsäule und haben die Aufgabe, Stöße, die mit Bewegungen entstehen, abzufedern. Beim Bandscheibenvorfall werden Teile der Bandscheibe von innen nach außen gedrückt. Das geschieht im Bereich, wo Nervenbahnen verlaufen, in Richtung des sogenannten Spinalkanals. Dieser Vorgang hat schmerzhafte Auswirkungen, die sich oftmals in Form von Rücken- sowie Beinschmerzen bemerkbar machen. Ein Bandscheibenvorfall sollte professionell behandelt werden, um chronische Problem zu verhindern.

Ursachen für Bandscheibenvorfälle können vielseitig sein

Rückenschmerzen, Gefühlsstörungen sowie teilweise Lähmungserscheinungen können durch einen Bandscheibenvorfall ausgelöst werden. Ursachen liegen oftmals im langjährigen Verschleiß der Bandscheibe, manchmal auch durch Vorschädigungen. Jahrelange Abnutzung, bedingt durch schwere körperliche Arbeit sowie Haltungsfehler, aber auch Bewegungsmangel und Übergewicht kann zu einem Bandscheibenvorfall beitragen. Mit einigen Sportarten ist Vorsicht geboten – beim Tennis, Squash und Mountainbiken wird oftmals die Wirbelsäule stark erschüttert beziehungsweise durch ruckartige Bewegungen verdreht.

Welche Optionen gibt es für eine Schmerztherapie beim Bandscheibenvorfall?

Mit einer Schmerztherapie wird anfangs eine entzündungshemmende sowie schmerzlindernde Medikation eingesetzt. Darüber hinaus können Spritzen gesetzt werden, die in Wirbelsäulennähe injiziert werden. Die Wirkstoffe entfalten ihre Wirkung an der schmerzenden Nervenwurzel. Eine weitere Möglichkeit einer Schmerztherapie ist die sogenannte Facettengelenkblockade, die beim Verschleiß von Wirbelgelenken initiiert wird. Die Methode: Medikamente werden in ein Gelenk beziehungsweise an die Gelenkkapsel injiziert.

Eine weitere Methode ist die Neurostimulation. Patienten mit chronischen Rückenschmerzen können durch diese neuartige Behandlungsmethode, bei der durch elektrische Stimulierung der Nerven, die den Schmerz auslösen, eine deutliche Schmerzlinderung manchmal sogar eine Schmerzbefreiung erfahren.

Professionelle Schmerzlinderung mit Experten des Apex-Spine Centers

Eine weitere, neue, spezielle Schmerztherapie wurde im Apex-Spine Wirbelsäulenzentrum vom international anerkannten Wirbelsäulenspezialisten Dr. Schubert weiterentwickelt. Bei einem Bandscheibenvorfall mit geringerer Ausprägung wird mit der Safe-Katheter-Therapie gearbeitet – einer Weiterentwicklung einer Schmerztherapie aus den USA.

Der Vorteil dieser Therapie gegenüber herkömmlichen Verfahren: Die minimal-invasive Methode reduziert andauernde, langjährige Beschwerden. Dr. Schubert wendet das Verfahren seit dem Jahr 2002 erfolgreich an. Seine Patienten verzeichnen Erfolge und werden vom Bandscheibenvorfall befreit. Der Eingriff erfolgt unter örtlicher Betäubung, die Patienten können in der Regel schon nach kurzer Zeit Stunden wieder nach Hause, von Schmerzen befreit, mit einem völlig neuen Lebensgefühl.

Hochwertige Spezialisierung der Apex-Spine-Klinik

Die Apex-Spine-Klinik verfügt über innovative Methoden für Wirbelsäulenprobleme. Patienten erhalten eine fachlich hochwertige Expertise durch international anerkannte Experten. Die Qualifikation kann von der Diagnose bis hin zur speziellen Therapie genutzt werden – kurzer Aufenthalt inklusive. Vorbeugende Maßnahmen zur Gesunderhaltung sind ein zusätzliches Thema, mit dem die Spezialisten im Apex-Spine-Wirbelsäulenzentrum aufwarten. Für weitere Informationen und zur Vereinbarung eines Beratungstermins besuchen Sie bitte www.apex-spine.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

apex spine Center

Herr Dr. med. Michael D. Schubert

Dachauerstraße 124A

80637 München

Deutschland

fon ..: 089-15001660

web ..: http://www.apex-spine.de/

email : info@apex-spine.com

Das international bekannte Wirbelsäulenzentrum apex spine in München, mit seinem renommierten Team aus Orthopäden, Neurochirurgen, Unfallchirurgen, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten hat sich auf die Diagnose und Behandlung von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und Wirbelsäulen-erkrankungen spezialisiert.

Pressekontakt:

apex spine Center

Herr Dr. med. Michael D. Schubert

Dachauerstraße 124A

80637 München

fon ..: 089-15001660

web ..: http://www.apex-spine.de/

email : info@apex-spine.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GenoHotel Forsbach erhält kununu Top Company Siegel 2024 Die SeniorenLebenshilfe eröffnet einen neuen Standort: Linda Breitung unterstützt ältere Menschen in Dresden