Schnarch-freies Leben mit dem Antischnarchstecker

Ein guter Schlaf ist für unsere Gesundheit und Lebensenergie von sehr großer Bedeutung. Schlafmangel ist für den Körper ein hoher Stressfaktor, wir sind weniger leistungsfähig und fühlen uns antriebss

Ein ausreichender guter Schlaf ist einfach lebenswichtig. Während des Schlafens wird das Gelernte im Gedächtnis gespeichert und Erlebtes verarbeitet. Ohne ausreichend Schlaf sind das Immunsystem und die Wundheilung beeinträchtigt.

Bei Schlafstörungen leidet nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Lebensqualität nimmt spürbar ab. Durch zu wenig Nachtruhe schaden wir unserer Gesundheit über verschiedene Wege.

Menschen mit Schlafstörungen leiden oftmals unter Übergewicht, da sie zumeist mehr und öfter essen. Da ein gesunder Schlaf benötigt wird, um Gelerntes in das Langzeitgedächtnis zu überführen, gilt das auch für das Immunsystem. Neuere Forschungen haben gezeigt, dass auch die Daten über Krankheitskeime, die das Immunsystem über den Tag gesammelt hat, in der Nacht während des Schlafens in den Langzeitspeicher des Abwehrsystems eingehen. Dabei vermitteln die Hormone, die im Tiefschlaf frei werden, die Weitergabe der Informationen von kurzlebigen Immunzellen zu langlebigen T-Zellen. Diese T-Zellen sind sozusagen das Gedächtnis des Abwehrsystems. Sobald ein gespeicherter Angreifer erneut erkannt wird, werden sie aktiv und bekämpfen ihn. Wenig oder schlechter Schlaf machen es den Erkältungsviren besonders leicht.

Wenn die Schlafzeit weniger als 5 Stunden beträgt, so ist die Wahrscheinlichkeit einer Erkältungs-Erkrankungen sehr hoch. Bei einer Schlafzeit von mehr als 7 Stunden hingegen sind Sie wesentlich besser gerüstet gegen Erkältungen oder andere Erkrankungen.

Deshalb sollten Sie alles dafür tun, gesund und gut zu schlafen.

Sehr viele Menschen schnarchen aber in der Nacht und stören somit die Schlafqualität ihres Partners. Der Partner kann nicht einschlafen durch die lauten Schnarch-Geräusche oder wacht nachts des Öfteren auf.

Dafür gibt es jetzt eine sehr gute Hilfe dank des Anti Schnarchgerätes Nr. 1 – den Antischnarchstecker.

Endlich ist nun Schluss mit den schlaflosen Nächten. Aber nicht nur für den Partner steigert sich die Lebensqualität enorm aufgrund des ausreichenden Schlafes. Auch für den Schnarcher selbst werden die Nächte entspannter und geruhsamer.

Der Schnarcher selbst riskiert ebenfalls seine Gesundheit. Je nach Art des Schnarchens hat er ein höheres Herzinfarkt- und Schlaganfall-Risiko. Zudem treten häufige Probleme wie ein trockener Mund, Schwitzen, Schläfrigkeit, Schwierigkeiten mit der Konzentration und Kopfschmerzen am Morgen auf.

Beim Schnarch-Geräusch kommt es zu Vibrationen von Weichteilen in den oberen Atemwegen, meistens durch das erschlaffte Gaumensegel und Zäpfchen. Dabei erhöht sich die Vibration, wenn die Muskelspannung beim Einschlafen abnimmt. Somit kann es zu einer Verengung (Obstruktion) der oberen Atemwege kommen. Durch ein unrhythmisches Schnarchen mit regelmäßigen Atemaussetzern kommt es zu einem erhöhten Risiko von Bluthochdruck und Herz-Kreislauferkrankungen. Dabei ist das Schnarchen häufig eine Vorstufe zu einer Schlafapnoe.

Bei den Männern mit etwa 40 Jahren schnarchen ca. 30 bis 40 Prozent und mit 60 Jahren sind es bereits rund 60 Prozent. Bei den Frauen ist der Prozentsatz nach der Menopause etwa gleich hoch.

Die Deutsche Gesellschaft für Schlafstörungen und Schlafmedizin (DGSM) gibt an, dass etwa 5 Prozent aller Erwachsenen am obstrukten Schlafapnoe-Syndrom leiden. Deshalb tun Sie unbedingt rechtzeitig etwas gegen das Schnarchen. Nicht nur wegen dem besseren Schlaf Ihres Partners, sondern auch wegen Ihrer eigenen Gesundheit.

Mit diesem hochwertigen und wirksamen Antischnarchstecker genießt nicht nur Ihr Partner eine geruhsame Nachtruhe, sondern auch Ihre Nächte werden entspannter und geruhsamer sein.

Die sehr hohe Zufriedenheit der Kunden, die den Antischnarchstecker bereits ausprobiert haben, beweist es. Bereits in der ersten Nacht wirkt der Antischnarchstecker zuverlässig. Er lässt sich leicht in die Nase einsetzen und wirkt nicht störend, da er schön leicht und klein konzipiert ist.

Führen Sie den Snorestop (TM) einfach in die Nase unter dem Septum ein und die geruhsame schnarch-freie Nach kann beginnen. Der Antischnarchstecker Snorestop (TM) öffnet die Atemwege und ermöglicht Ihnen einen gleichmäßigen Luftstrom. Somit wird Ihnen ein leichtes Atmen die ganze Nacht über ermöglicht.

Da das Snorestop (TM) aus BPA-freiem Silikon hergestellt wurde, ist es auch für Allergiker geeignet. Der Schnarchstift aus antiallergischem Polyurethan ist ohne Latex und zieht keinen Straub an.

Sie können ihn problemlos in einem Geschirrspüler reinigen. Probieren Sie das Snorestop (TM) aus, es fühlt sich gut an und bewirkt so viel. Das weiche Silikon des Snorestop (TM) übt einen sanften Druck auf Ihre Nase aus. Es geschieht durch die winzig kleinen und komfortablen Magnete, die dafür sorgen, dass der Antischnarchstecker auch die ganze Nacht über an der gleichen Stelle bleibt.

Fangen Sie endlich ein schnarch-freies Leben an für Ihre Gesundheit und die Ihres Partners. Das Wohlbefinden steigert sich enorm und auch für die Beziehung zu Ihrem Partner ist der Snorestop (TM) sehr hilfreich. Sobald die Luft leichter und gleichmäßiger eingeatmet werden kann, reduzieren sich die Halsvibrationen und werden nach und nach beseitigt.

Der Snorestop (TM) ist so klein und kompakt, dass Sie ihn überall mit hinnehmen können. Er wird Ihnen in einer praktischen Aufbewahrungsbox geliefert. Die vielen positiven Kommentare der Anwender beweisen die Wirksamkeit des Antischnarchsteckers.

Machen auch Sie ein Ende mit den schlaflosen Nächten und probieren Sie den Snorestop (TM) aus unter www.snorestop-shop.de .

Viele Kunden hatten bereits die unterschiedlichsten Anti-Schnarchmittel ausprobiert – ohne oder nur mit geringem Erfolg. Nachweislich wird Ihnen dieser Antischnarchstecker endlich zu einem erholsamen und besseren Schlaf verhelfen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Antischnarchstecker

Herr Konstantin Mantatzis

Bartelsztr. 7

44227 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0152/08631978

web ..: https://www.snorestop-shop.de/

email : mantatzis82@gmail.com

