Schneider Electric erweitert Harmony-Produktportfolio

Befehl- und Meldegeräte nun auch in kundenindividuellem Design

Die Harmony-Produktserie von Schneider Electric kann ab sofort unproblematisch an alle spezifischen Kundenwünsche und -anforderungen angepasst werden: Mithilfe eines neuen Customization-Tools – dem Harmony-Online-Produktselektor und -Konfigurator – können die robusten Drucktaster, Wahlschalter und Leuchtmelder nun ganz einfach individuell konfiguriert werden.

Neue Drucktaster-Frontelemente Harmony Flush vereinen Widerstandsfähigkeit mit modernstem Design

Die Baureihe Harmony Flush wurde spezielle für den flachen Einbau konzipiert und verbessert so das „Look and Feel“ von Maschinen und Steuerpulten. Diese können nun ganz nach Kundenwunsch und übereinstimmend mit den neusten Markttrends konstruiert werden. So verleiht man der Maschine einen schönen Stil ohne drastische Kostenerhöhung. Die robuste Baureihe punktet zudem durch eine besonders hohe Stoßfestigkeit nach Schutzart IK06. Darüber hinaus ist der Einsatz unter extremen Betriebstemperaturen von -40 Grad bis +70 Grad Celsius problemlos möglich.

Drucktaster in modernem Look: Neue Farben und individuelle Bedruckung

Neu ist zudem die Möglichkeit, die Drucktaster nach individuellen Anforderungen zu konfigurieren. Mit dem Harmony-Online-Produktselektor und -Konfigurator lassen sich ganz einfach und schnell die gewünschten Befehls- und Meldegeräte auswählen, konfigurieren und bestellen. Der Kunde hat die Wahl zwischen verschiedenen Farbtönen der Drucktaster sowie individuellen Bedruckungen und Beschriftungen.

Gesteigerte Sicherheit durch beleuchtbare Not-Aus-Lösungen

Manchmal sind wenige Sekunden bereits zu lang, um ein Unglück zu vermeiden. Daher ist es für Maschinenbediener von immenser Bedeutung, den Not-Aus-Schalter besonders schnell aufzufinden und zu drücken. Zur einfacheren Identifikation in dunklen Umgebungen und schnelleren Zustandserkennung setzt Schneider Electric seine Not-Aus-Lösungen mit Design und Licht in Szene. Durch die moderne Optik und die zweifarbige Beleuchtung lässt sich der Zustand der Maschine sofort und eindeutig erkennen. Schnellstem Auslösen und Entriegeln steht also nichts mehr im Wege.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



