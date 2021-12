Schneider Electric ist Mitbegründer der UniversalAutomation.Org

Schneider Electric unterstütz mit weiteren Partnern die Entwicklung der Referenzimplementierung

Tech-Konzern Schneider Electric ist ein Gründungsmitglied der neuen UniversalAutomation.Org. Die Kooperation aus Unternehmen, Herstellern, OEMs, Start-Ups und Universitäten legt die in Form einer Non-Profit-Organisation die technische Basis für einen herstellerunabhängigen und softwarezentrierten Automatisierungsansatz. Dabei geht es grundsätzlich um die Referenzimplementierung einer auf der Norm IEC 61499 basierenden Runtime-Umgebung, die als sogenannte Shared Ressource durch die Mitglieder verwaltet, gepflegt und erweitert wird. Die Vorteile für Anwender sind eine engere IT/OT-Verzahnung, die unkomplizierte Interoperabilität von Steuerungskomponenten sowie eine hardwareunabhängige Portabilität von Softwareapplikationen.

Die grüne und digitale Industrie der Zukunft braucht herstellerunabhängige Automatisierung

„Die UniversalAutomation.org steht für den Start in eine neue Ära der industriellen Automatisierung“, so Dr. Barbara Frei, Executive Vice President Industrial Automation bei Schneider Electric. „Die derzeitigen Architekturen haben die Industrie lange getragen und auf den heutigen Stand gebracht. Aber will man Nachhaltigkeit, Innovation und Agilität auf ein neues Niveau heben, führt an portabler und interoperabler Software kein Weg vorbei. Dazu müssen wir unsere derzeitigen Systeme und Prozesse grundsätzlich überdenken und in ganz neuer Form zusammenarbeiten. Die UniversalAutomation.org macht genau dies möglich.“

Insbesondere für das vereinfachte und freiere Engineering selbst komplexester Anlagen bietet ein herstellerunabhängiger Automatisierungsansatz im Sinne von IEC 61499 enormes Potenzial. Auf Basis der von der UniversalAutomation.Org verwalteten Runtime-Umgebung ist es möglich, Hard- und Software grundlegend voneinander zu entkoppeln. Wie von IEC 61499 vorgesehen, lassen sich automatisierte Anwendungen dann rein softwareseitig und mithilfe vorgefertigter Funktionsblöcke modellieren. Mit EcoStruxure Automation Expert hat Schneider Electric hierzu bereits ein leistungsstarkes Engineering-Tool auf den Markt gebracht. Darin lassen sich die Softwarebausteine per sogenanntem „Single-Line-Engineering“ rein grafisch zu automatisierten Systemen zusammenschalten. Anschließend können die softwareseitig erstellten Programmstrukturen frei und unabhängig auf die zugrundeliegende Hardware verteilt werden. Die Querkommunikation zwischen den Steuerungen wird dabei selbstständig durch das Tool konfiguriert.

Auf diese Weise ist das Engineering nicht nur deutlich vereinfacht, sondern gelingt auch schneller und weniger fehleranfällig. Da zudem von Anfang an sämtliche Bestandteile einer Anlage – praktisch als digitaler Zwilling – in der Softwareumgebung des EcoStruxure Automation Expert zur Verfügung stehen und dort in Gänze für den Betreiber sichtbar sind, können Wartung und Diagnose erheblich profitieren.

Neue Kategorie für die Automatisierung

Herstellerunabhängige Automatisierung bietet nicht nur ein nie dagewesenes Maß an ingenieurstechnischer Freiheit. Auch eine neue Kategorie an softwarezentrierten Automatisierungskomponenten entsteht. Auf Basis von objektorientierter Programmierung sowie grundsätzlicher Hardwareunabhängigkeit ist es möglich, vorgefertigte und erprobte Softwareapplikationen wie aus einem App-Store zu beziehen und frei auf die zugrundeliegende physische Anlage aufzuspielen. Für Entwickler von Automatisierungssoftware entsteht damit ein großes Feld an neuen Geschäfts- und Absatzmöglichkeiten. Gleichzeitig bedeutet die unkomplizierte Verfügbarkeit und Integrierbarkeit von Softwarekomponenten, dass sich für Entwicklung und Betrieb zeitgemäßer Maschinen völlig neue Möglichkeiten bieten – etwa mit Hinblick auf mehr Effizienz, Nachhaltigkeit oder Ausfallsicherheit.

„Wir freuen uns darüber, dass mit Schneider Electric ein namhafter Hersteller von Automatisierungskomponenten zu unseren Gründungsmitgliedern zählt“, betont John Conway, CEO der UniversalAutomation.Org. „Nur gemeinsam sind wir dazu in der Lage, ein neues, unabhängiges Paradigma für die Automatisierung zu etablieren. Hersteller wie Schneider Electric, die unsere Runtime in ihre Produkte integrieren, sind dabei ein wichtiger Baustein für den Erfolg. Außerdem zahlt es sich für Anbieter auch langfristig aus, wenn sie sich zum Vorteil ihrer Kunden als Vorreiter in Sachen herstellerunabhängiger Automatisierung positionieren. Eine neue Generation an Ingenieuren wird sich mit dem gegenwärtigen Status quo nicht zufriedengeben.“

Weitere Informationen zur neu gegründeten UniversalAutomation.Org finden Sie unter: https://universalautomation.org/

Weitere Informationen zum EcoStruxure Automation Expert von Schneider Electric finden Sie unter: https://www.se.com/de/de/product-range/23643079-ecostruxure%E2%84%A2-automation-expert/#overview

