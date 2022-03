Schneider Electric Lösung vereinfacht Erstellung technischer Dokumentationen

Digitales Logbook von Schneider Electric erleichtert standortübergreifenden Informationsaustausch

Branchenübergreifend zeigt sich die Notwendigkeit, Produktionen nachhaltiger und wirtschaftlicher zu gestalten. Während einerseits der Energiebedarf von Unternehmen steigt, müssen gleichzeitig Kosten und CO2-Emissionen reduziert werden. Im Zuge der digitalen Transformation von Produktionen hilft das Erheben von Daten, um Abläufe optimal aufeinander abzustimmen und ein nachhaltiges Energiemanagement zu etablieren. Die Grundlage dafür legen intelligente und vernetzungsfähige Hardware sowie innovative Software der Impact Company Schneider Electric. Mit IoT-fähigen Technologien werden Daten – etwa zum Verbrauch oder Zustand verbundener Komponenten und Anlagen – erfasst und an Leitsysteme kommuniziert. Schneider Electric bietet ein breites Portfolio smarter Softwarelösungen, um den durchgängigen Datenfluss intelligent auszuwerten und auch für individuelle Probleme optimale Lösungen zu finden. Durch einen datentransparenten Einblick in Prozesse und den Zugang zu Dokumentationen lassen sich beispielsweise Defekte frühzeitig erkennen und eine präventive Wartung bedarfsgerecht planen.

Digital Logbook – Zettelwirtschaft war gestern

Mit dem Facility Expert Digital Logbook von Schneider Electric lassen sich wichtige anlagenbezogene Dokumente wie Wartungspläne unkompliziert erfassen und dauerhaft bereitstellen. So erleichtert das cloudbasierte Tool den Informationsaustausch und fördert die digitale, standortübergreifende Zusammenarbeit. Alle relevanten Dokumente, etwa Bedienungsanleitungen und Ersatzteillisten, werden dafür zentral in der Schneider Electric Cloud gesammelt. Über einen zu Projektbeginn generierten QR-Code, der an die Schaltanlage geklebt werden kann, und mithilfe eines simplen Scans per App sind die gebündelten Informationen dann schnell und einfach abrufbar. Darüber hinaus ermöglicht es das Tool, Wartungspläne, Protokolle und Berichte über ausgeführte Tätigkeiten an einer Anlage in der Cloud zu speichern. Regelmäßige Benachrichtigungen informieren auf Wunsch über den Status erledigter Aufgaben. Automatisch erzeugte Wartungsvorlagen vereinfachen zudem die Aufstellung vorbeugender Wartungspläne.

Über Schneider Electric

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is

On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess- und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

www.se.com/de



