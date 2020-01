Schneider Electric präsentiert neue Kaltwassersätze aus der DSAF-Serie von Uniflair

Die DSAF-Chiller mit Freikühlfunktion sind in Leistungsgrößen von 400 bis 1250 kW verfügbar

Mit den neuen Kaltwassersätzen der Uniflair-Baureihe DSAF rundet Schneider Electric sein Portfolio an Präzisionsklimasystemen ab. Die DSAF-Chiller sind mit einer Kälteleistung von 400 bis 1250 kW erhältlich und für den Einsatz in Großrechenzentren und Hyperscale-Umgebungen konzipiert. Ausgestattet mit sechs Scroll-Kompressoren und Freikühlfunktion sorgen die neuen Klimalösungen von Uniflair in Verbindung mit den HXCV-Innengeräten für ein besonders energiesparendes Gesamtkühlsystem. Insgesamt stehen drei Betriebsmodi zur Verfügung: Freie Kühlung, Mixed-Mode und mechanische Kälte. Optional sind die Kaltwassersätze auch mit adiabatischer Kühlung verfügbar.

Die neuen Klimalösungen von Uniflair bieten mit ihrem fortschrittlichen Designansatz bei gleichem Platzbedarf rund ein Viertel mehr Kälteleistung. Betreiber von Rechenzentren sparen so wertvolle Stellfläche für Server und aktive Netzwerktechnik. Die reduzierte Laufzeit der mechanischen Kühlung macht zudem den Einsatz kleinerer Kompressoren möglich. Dadurch sinken die Investitionskosten und die Anforderungen an die elektrische Infrastruktur. Dank des modularen Aufbaus unterstützt das Kältesystem eine schnelle Bereitstellung und macht bei wachsendem Klimatisierungsbedarf eine schnelle Skalierbarkeit möglich.

Die neuen Chiller aus der DSAF-Serie von Uniflair lassen sich leicht in die EcoStruxure-Monitoring-Architektur von Schneider Electric integrieren und erlauben so eine einfache und zuverlässige Fernüberwachung. Das Klimasystem erreicht branchenführende PUE-Werte und reduziert die Betriebskosten bei gleichzeitiger Maximierung der Wasser- und Energieeffizienz. Schneider Electric bietet die neuen Baureihen ab sofort als optimiertes All-in-One-Kühlsystem für Cloud- und Service-Provider in Europa und Asien an.

