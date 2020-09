Schneider Electric präsentiert neues Lastmanagementsystem TeSys island

Avatare haben ihren Weg in den Schaltschrank gefunden

Anders als in Videospielen bringen Avatare im Schaltschrank zwar nicht Stärke, Mut und Schönheit, können aber doch für erhebliche Effizienzen sorgen und die Wettbewerbsposition eines Unternehmens stärken. TeSys island, ein digitales Lastmanagementsystem von Schneider Electric, das Maschinen intelligenter macht, Stillstände sowie Ausfallzeiten reduziert und die Produktivität erhöht, arbeitet mit diesen Avataren und schaltet, schützt und verwaltet Motoren und andere Lasten bis zu 80A.

TeSys island von Schneider Electric reduziert aufgrund der vereinfachten Installationsvorgänge das Maß der Komplexität im Maschinenbau. Durch die Integration von Inseln mit bis zu 20 Laststartern in industrielle Feldbus- und Netzwerk-Systeme trägt TeSys island erheblich zur Reduzierung des Hardware- und Verdrahtungsaufwandes bei. Die Programmierung der SPS vereinfacht sich durch die in den Avataren vordefinierte Vorverarbeitung in den Buskopplern der jeweiligen Insel sowie die mit jedem Avatar verknüpften Funktionsblöcke für die SPS. Darüber hinaus liefert TeSys island wertvolle Daten für Energiemanagement, Wartung und Instandhaltung und ermöglicht die Integration einfacher Lasten, die bisher kaum oder nur mit erheblichem Aufwand in IoT-Architekturen integriert werden konnten. In einer TeSys-Insel können bis zu 20 Module oder ein Meter Installationsbreite Schutz-, Schalt-, und Analysefunktionen zu Startern zusammengefasst werden – je nachdem, welches Kriterium erfüllt werden muss.

Integriert in Schneider Electric’s Lösungsarchitektur EcoStruxure Machine, trägt TeSys island dazu bei, Maschinenstillstände zu minimieren. Im Fall von ungewöhnlichen Lastverhalten werden beispielsweise Voralarme erzeugt und leicht auszuwertende Diagnosedaten zur Verfügung gestellt. Auch aus der Ferne kann auf diese Informationen zugegriffen und können zeitnahe Maßnahmen eingeleitet werden. Permanent stehen zudem Daten zum Gerätezustand, zum Energieverbrauch und zum Schutz spezifischer Anwendungen zur Verfügung. Diese äußerst granulare Verfügbarkeit der Daten gestattet einen detaillierten Einblick in den laufenden Betrieb von Maschinen und erleichtert eine präzisere und wirksamere Auswertung. Hierzu gehören auch die Identifikationsdaten der verschiedenen Bauteile wie Installationsort und -datum oder Seriennummer. Diese Angaben wiederum ermöglichen die Entwicklung von zusätzlichen Serviceangeboten und eröffnen neue Geschäftsmodelle.

TeSys island von Schneider Electric https://www.se.com/de/de/product-range-presentation/65746-tesys-island/#xtor=SEC-147-GOO-[106075120692]-[436016278501]-S-[%2Btesys%20%2Bisland]

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On" gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



