Schneider Electric rundet USV-Baureihe ab

Neue Galaxy VS Modelle mit internen Smart-Battery-Modulen

Schneider Electric stellt im Leistungsbereich zwischen 10 kW und 100 kW dreiphasige Galaxy VS Modelle mit internen Smart-Battery-Modulen vor. Die USV-Systeme eigen sich aufgrund ihrer hohen Packungsdichte besonders für Anwendungen wie Edge-Computing oder KRITIS. Darüber hinaus erhöhen die internen Batteriemodule die Verfügbarkeit. Ausschlaggebend sind hier die zusätzliche Flexibilität, redundante Batteriemodule und eine automatische Konfiguration. So kann eine zehnmal höhere Ausfallsicherheit gegenüber Modellen ohne interne Batterien erreicht werden. Dies stellt sicher, dass kritische Lasten immer geschützt sind und die möglichen Schutzzeiten sich exakt voraussagen lassen. Das modulare Galaxy VS Design sorgt für einem Wirkungsgrad von 99 Prozent im ECOnversion Modus und erleichtert Installation und Wartung.

Weitere Vorteile der neuen Galaxy VS Modelle:

o Geringer Platzbedarf: Kompaktes Design und vollständiger Zugriff auf die Komponenten von der Vorderseite.

o Maximale Verfügbarkeit durch modulare Architektur: Kritische Systemkomponenten sind für schnellen Austausch in fehlertoleranter Modulbauweise ausgeführt.

o Kostenersparnis: In Schneider Electrics patentiertem ECOnversion Modus erreicht das System einen Wirkungsgrad von 99 Prozent, was dazu führt, dass sich die Anlage bereits nach zwei bis drei Jahren durch die eingesparten Energiekosten amortisiert hat.

o Kompatibel mit EcoStruxure: Einfacheres Management durch weltweite Einsehbarkeit der Statusdaten von Komponenten sowie Überwachung durch einen 24/7-Service mit der Management-Software EcoStruxure IT Expert und EcoStruxure Asset Advisor.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



