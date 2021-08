Schneider Electric und Merten: Schalterprogramme erhalten Cradle to Cradle-Zertifikat in Silber

Hohe Produktqualität und erneute Fortschritte in der Produktherstellung unter kreislaufwirtschaftlichen Aspekten wird durch das Nachhaltigkeitssiegel des C2C Product Innovation Institute bestätigt.

Bereits 2020 wurden ausgewählte Schalter und Steckdosen des „System M“ und „System Design“ von Merten für den eingeschlagenen Weg einer durchgängigen Kreislaufwirtschaft durch das Bronze-Zertifikat gewürdigt. In diesem Jahr erreichte Schneider Electric durch die internationale Cradle to Cradle-Zertifizierung in Silber die nächsthöhere Stufe, welche aus stetiger Weiterentwicklung und konsequenter Bestrebungen im Sinne einer kreislaufwirtschaftlichen sowie verantwortungsbewussten Produktgestaltung resultiert. Damit ist Schneider Electric das erste Elektroindustrie-Unternehmen, dessen Produkte im Verifizierungsverfahren, welches neutral und herstellerunabhängig durchgeführt wird, nach C2C mit Silber zertifiziert sind. In den Kategorien „Kreislauffähigkeit“ sowie „Erneuerbare Energien und Klima“ wurde bereits in diesem respektive im vergangenen Jahr der Gold-Status erzielt.

Dirk Kohler, Vice President Home & Distribution DACH bei Schneider Electric, äußert sich ehrgeizig: „Wir freuen uns sehr über die C2C-Auszeichnung unserer Schalterprogramme mit der Zertifizierungsstufe Silber. Sie ist das Ergebnis unserer ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategie und unseres hohen Engagements im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Wir arbeiten tagtäglich daran, unser Produktdesign und unsere Herstellungsprozesse zum Schutz der Umwelt nachhaltiger zu gestalten. Und wir wollen noch mehr. Unser ganzer Fokus liegt schon jetzt darauf, weitere Produkte nach Cradle to Cradle zu zertifizieren.“

Das Prinzip Cradle to Cradle

Das international anerkannte C2C-Konzept zielt auf die Ablösung der linearen Wegwerfwirtschaft durch eine durchgängige Kreislaufwirtschaft. Anstelle des traditionellen Systems sieht C2C ein vollständiges Recycling oder die technische Wiederverwertbarkeit aller Produkte und Materialien vor. Am Ende des Produktlebenszyklus wird die Lagerung auf der Deponie durch die Zurückführung der Rohstoffe in die Wertschöpfung und deren Zirkulation in Kreisläufen ersetzt. Im anspruchsvollen Zertifizierungsprozess rund um den C2C-Produktstandard werden in fünf umfangreichen Kategorien die Kreislauffähigkeit und die gesundheitliche Unbedenklichkeit der Materialien, der Einsatz erneuerbarer Energien im Fertigungsprozess, der verantwortungsbewusste Umgang mit Wasserressourcen sowie die Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit für alle an der Wertschöpfungskette beteiligten Menschen berücksichtigt und bewertet.

Nachhaltigkeit in der Unternehmens-DNA

Bei Schneider Electric ist der Nachhaltigkeitsgedanke seit jeher tief in Vision und Unternehmenszielen verankert. Mit dem Schneider Sustainability Impact (SSI) verfolgt der Tech-Konzern ehrgeizige Ziele für mehr Energieeffizienz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. So haben die Bestrebungen rund um das Thema der Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) beispielsweise dazu geführt, dass bereits 77 Prozent aller im Jahr 2020 vertriebenen Produkte mit dem unternehmenseigenen Umweltlabel „Green Premium“ versehen waren. Alle Green Premium Produkte sind REACH und RoHS konform und liefern einen transparenten Zugriff auf Umweltinformationen, wie etwa Umweltverträglichkeit, CO2-Fußabdruck und End-of-Life-Hinweise. Die internationale C2C-Zertifizierung bestätigt nun auch von unabhängiger Seite die hohe Produktqualität der Schalter und Steckdosen der Marke Merten. Nicht zuletzt wird der Tech-Konzern mit C2C-zertifizierten Produkten der wachsenden Nachfrage seitens der Konsumenten sowie der immer häufiger im Ausschreibungsverfahren von Bauprojekten berücksichtigten Integration grüner C2C-Lösungen gerecht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Frau Christine Beck-Sablonski

Gothaer Strasse 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: + 49 171 172 4176

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : schneider-electric@riba.eu

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess-und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

