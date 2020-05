Schneider Electric unterstützt bei der Auswahl der richtigen USV-Lösung für Heimanwendungen

Welche Punkte beim Kauf einer USV zu beachten sind

Wie der Name bereits impliziert, ist die USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) ein System, das für einen bestimmten Zeitraum eine stabile Stromversorgung gewährleistet, lange genug, damit ein Gerät oder eine Anlage sicher abgeschaltet werden kann, sollte das Hauptstromnetz einmal zusammenbrechen. USV-Systeme wie sie beispielsweise von Schneider Electric entwickelt werden, schützen damit vor dem Verlust wertvoller Daten und vor den Auswirkungen einer harten Abschaltung elektrischer Geräte. Zudem bieten Back-UPS für Heimanwendungen einen Überspannungsschutz und schützen die angeschlossenen Geräte vor Folgeschäden, die durch Überspannungen oder unregelmäßige Spannungen verursacht werden und deren Lebensdauer und Leistung verkürzen können. Bei der Auswahl einer Back-UPS für ein Heimsystem, gilt es jedoch einige Punkte zu beachten.

Anzahl der Ausgänge

Jede USV hat eine bestimmte Anzahl an Ausgängen. Daher ist es wichtig, auch die Anzahl der Geräte zu definieren, die angeschlossen werden sollen. In Privathaushalten oder kleineren Büros werden in aller Regel ein Router, ein Modem und gelegentlich ein Miniserver mit der USV verbunden. Größere Unternehmen wiederum haben einen wesentlich höheren Bedarf an elektrischer Unterstützung und benötigen daher auch eine USV mit einer höheren Anzahl an Anschlüssen, beispielsweise USV-Systeme aus der Smart-UPS-Serie von Schneider Electric. Doch so oder so, sollte ein System gewählt werden, das über mehr Anschlüsse verfügt als tatsächlich benötigt werden. Nur so kann es auch in Notfällen sichere Unterstützung leisten.

Benötigte Energiemenge der angeschlossenen Geräte

Bei der Auswahl der passenden USV sollte darauf geachtet werden, dass der Leistungsbedarf der Geräte die maximale Leistung der USV nicht übersteigt. Dieser Umstand ist vergleichbar mit dem Energiemanagementsystem eines Computers. Ist die Wattzahl niedriger als die, die der Computer benötigt, wird zwangsläufig ein Problem auftreten.

Batterie-Laufzeit

Von ähnlicher Bedeutung wie die erforderliche Leistungsbilanz, ist die Überbrückungszeit, in der die USV die angeschlossenen Geräte mit Energie versorgen kann. Einige Nutzer müssen lediglich wenige Minuten überbrücken, um beispielsweise kritische Arbeiten zu sichern und das System ohne Beschädigung herunterzufahren. Andere benötigen jedoch eine deutlich längere Überbrückungszeit. Daher ist es wichtig, die eigenen Anforderungen genau zu kennen, bevor eine USV installiert wird.

Leistungsumfang

Back-UPS-Systeme bieten eine große Auswahl an verfügbaren Optionen. Selbst Standardmodelle verfügen beispielsweise über Funktionen wie Alarmmeldung, Akkuabschaltung und USB-Konnektivität. In aller Regel wird auch ein Softwarepaket mitgeliefert, um Einstellungen zu personalisieren und den Stromverbrauch im Blick zu behalten. Und auch hier gilt: Erst die eigenen Anforderungen ermitteln, dann eine Back-UPS auswählen.

Garantie

Unter typischen Bedingungen ist die Lebensdauer einer USV identisch mit der Lebensdauer der internen Batterie, also zwei bis drei Jahre. Daher liegt die Garantie auf Batterien meist bei drei Jahren – ein Zeitraum, der die Lebensdauer der Batterie üblicherweise auch abdeckt. In einigen Fällen werden aber auch Versicherung angeboten, die über die 3-Jahres-Garantie hinaus gehen.

Ob im Privathaushalt, im Büro oder in größeren Unternehmen, eine zuverlässige wie effiziente Back-UPS ist ein wichtiger Schritt hin zu Verfügbarkeit und Sicherheit. Anbieter wie Schneider Electric bieten hier eine große Auswahl an Modellen an und unterstützen bei Service und Inbetriebnahme.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



