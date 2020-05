Schneider Electric: Unterstützung bei der Realisierung digitaler Geschäftsmodelle

Branchenübergreifendes Ökosystem Exchange sorgt für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz

Gebäudeautomatisierung, Augmented Reality, Predictive Maintenance sowie Managed Services sind wichtige Säulen der Industrie geworden und werden in Zukunft weiter an Relevanz gewinnen. Im Rahmen von Digitalisierungsvorhaben spielt mittlerweile auch die Zusammenarbeit von Akteuren innerhalb des Wertschöpfungsprozesses eine elementare Rolle – angefangen von Planern und OEMs über Installateure bis hin zum Endnutzer. Daher bietet Schneider Electric mit dem innovativen Ecosystem Exchange eine cloudbasierte Businessplattform, die umfassendes Experten-Know-how und digitale Ressourcen unterschiedlicher Disziplinen in einer dynamischen Community vereint.

Dabei richtet sich das branchenübergreifende Ökosystem an Systemintegratoren, OEMs, Anbieter, Start-ups, Kunden sowie Distributoren und unterstützt Anwender beim Vorantreiben ihrer Geschäftsmodelle und beim Erschließen neuer Marktpotenziale. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise neue Partnerschaften aufbauen und langfristig pflegen. Dadurch sorgt Schneider Electric Exchange für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz sowie eine bessere Skalierbarkeit.

Schneider Electric stellt Kunden verschiedene Optionen zur Verfügung, um sich umfassend über digitale Entwicklungen zu informieren und ihre Prozesse entsprechend zu modernisieren. Mehr dazu finden Sie im Schneider Electric Videoblog unter: https://www.se.com/de/de/about-us/contests/local/outlook/management/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



Pressekontakt:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Immobilienmarkt in Zeiten des Corona Virus