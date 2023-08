Schnell sein lohnt sich

German Windows startet Fachhändler-Aktion zur neuen Aluminium-Haustürserie „Ecoline“

Acht Modelle, sechs Farben, zahlreiches Zubehör: Der Münsterländer Fenster- und Türenhersteller German Windows (Südlohn-Oeding) bietet Fachhändlern seine neue Aluminium-Haustürserie „Ecoline“ derzeit zum Sonderpreis an. Noch bis Ende September haben diese Zeit, ihre Bestellung aufzugeben und von der Aktion zu profitieren. Alles Wissenswerte rund um die neue Produktreihe sowie weiterführende Informationen stellt German Windows in seinem Fachportal zur Verfügung.

Die partnerschaftliche Beziehung zum Fachhandel nimmt beim bundesweiten Fenster- und Türenhersteller German Windows (Südlohn-Oeding) seit jeher einen hohen Stellenwert ein. Dies hat das münsterländische Familienunternehmen in der Vergangenheit schon oft nach außen getragen. „Erst vor kurzem fiel der Startschuss unserer aktuellen Haustüraktion: Bei einer Bestellung bis Ende September können sich unsere Fachhandelspartner die brandneue ,GW Ecoline Aluminium‘-Haustürserie zu besonders guten Konditionen sichern“, erklärt Prokurist und Gesamtvertriebsleiter Marc Schiffer. „Bei acht Modellen mit unterschiedlichen Designs und sechs Trendfarben zur Auswahl trifft sie dabei jeden Geschmack.“

Individuelle Modelle in trendigen Farben

Alle acht „Alu Ecoline“-Aktionshaustüren sind mit einer Edelstahl-Griffstange in einer Länge von 1.600 Millimetern ausgestattet. Innen ist die Tür hingegen über ein Innendrücker-Langschild in weiß oder silber zu öffnen. Die Modelle verfügen über einen Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und sind dreifach verriegelt. Bei der Farbgestaltung haben Fachhändler die Wahl zwischen den sechs meistgenutzten Trendfarben, die ohne Aufpreis erhältlich sind: weiß (RAL 9016), anthrazitgrau (RAL 7016), basaltgrau (RAL 7012), graualuminium (RAL 9007), silbergrau (RAL 7001) sowie dunkelgrau (DB 703) mit Eisenglimmer-Effekt. Sie alle sind je nach Wunsch in seidenglänzend, matt oder Feinstruktur verfügbar.

Licht ins Dunkle bringen

Neben der Farbgebung bestechen die Haustüren der „Alu Ecoline“-Serie auch mit eingearbeiteten Glasflächen. So spielen sie auf unterschiedliche Weise mit dem Lichteinfall: Während das Modell „Eco 1“ etwa dank seiner größeren rechteckigen Glasfläche für vergleichsweise viel Licht im Eingangsbereich sorgt, fällt die Einstrahlung beim Modell „Eco 8“ mit insgesamt drei kleineren quadratischen Glasflächen etwas kleiner aus. Mit den Haustüren „Eco 5“ oder „Eco 2“ sind in der neuen Serie auch verspieltere Modelle vertreten, da sie mit rundlichen beziehungsweise länglichen und quadratischen Glasflächen überzeugen. Alle Gläser sind wahlweise in Mastercarré, Klarglas, Chinchilla oder der vollflächigen Mattierung „Bonn“ erhältlich.

Weitere Informationen zur aktuellen Fachhändler-Aktion sowie der neuen Aluminium-Haustürserie „Ecoline“ erhalten Interessierte direkt bei German Windows – per Telefon (02862-95080), E-Mail (info@germanwindows.de) oder im herstellereigenen Fachportal. Die Registrierung erfolgt über die Seite http:/fachportal.germanwindows.de/fachhaendler-zugang.

Der Münsterländer Hersteller German Windows ist seit knapp vier Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Fenster- und Türenmarkt. Bis zur strategischen Umfirmierung im Jahr 2016 noch unter dem Namen „Athleticos“ bekannt, arbeitet das von Manfred Frechen gegründete und seit Mai 2021 von Helmut Paß geführte Familienunternehmen ausschließlich nach höchsten deutschen Qualitätsstandards. An sechs Standorten im gesamten Bundesgebiet beschäftigt German Windows dabei mehr als 450 Mitarbeiter. Mit Türen und Fenstern aus Kunststoff, Holz sowie Aluminium im Portfolio zählt German Windows zu den Vollsortimentern im Markt.

