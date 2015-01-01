Schnell und exakt: Widerristhöhe beim Hund richtig messen

Die Größe eines Hundes richtig messen: So geht es! Anleitung mit vielen Zusatzinfos zur Gesundheit verschiedener Hundegrößen.

Die Widerristhöhe können Sie messen, wenn Ihr Hund steht. Verwenden Sie dafür ein Maßband und verwechseln Sie dieses Körpermaß nicht mit der Schulterhöhe. Wo Ihre Messpunkte sind und wie es genau geht, das erfahren Sie in diesem Ratgeber. Außerdem erklären wir, wofür Sie die Widerristhöhe gebrauchen können und welche Hunderassen wie groß werden.

Das Maß hat übrigens auch Einfluss auf die Hundegesundheit, und dieser Aspekt interessiert uns von Reico Partner Team Hundefutter Vital am meisten: Hängt die Gesundheit doch ganz eng mit dem täglichen Futter und dem daraus resultierenden Hundeglück zusammen! Wie Sie speziell Ihrem Hund Gutes tun, erfahren Sie ebenfalls hier.

Inhaltsverzeichnis

1. Kurz definiert: Was ist die Widerristhöhe beim Hund?

2. Wie misst man die Widerristhöhe bei Hunden richtig?

3. Wofür ist die Widerristhöhe eines Hundes wichtig?

4. Von klein bis groß: Welche Widerristhöhen haben gängige Hunderassen?

5. Welche Auswirkungen hat die Widerristhöhe auf die Gesundheit?

6. Welches Futter für große Hunde – und welches für kleine?

Kurz definiert: Was ist die Widerristhöhe beim Hund?

Bei Vierbeinern, besonders bei Hunden und Pferden, existiert ein spezieller, leicht erhöhter Punkt am Übergang vom Rücken: Das ist der Widerrist, der die Größe eines Hundes bestimmt. Genau an dieser Stelle liegen die langen Dornfortsätze der ersten Brustwirbel. Ein anderer Name für die Widerristhöhe, den Sie vielleicht kennen, ist das Stockmaß.

Die Schulter befindet sich knapp unter dem Widerrist. Viele Quellen nutzen Schulter- und Widerristhöhe als Synonyme und da zwischen ihnen meistens nur ein paar Millimeter liegen, ist das in den meisten Fällen einerlei. Nur wenn es ganz genau sein muss, kommt es auf die Unterscheidung an.

Wie misst man die Widerristhöhe bei Hunden richtig?

Der Hund muss dafür mit möglichst geradem Rücken auf einem ebenen Boden stehen. Die Vorderläufe sollten parallel angeordnet sein, der Kopf normal erhoben, alle vier Pfoten auf dem Boden. Legen Sie Ihr Maßband oder den Zollstock am Widerrist an und messen Sie parallel zu den Vorderläufen exakt gerade nach unten. Wir empfehlen, die Messung mehrmals zu wiederholen, denn ganz ohne Bewegung und daraus resultierende Ungenauigkeiten läuft es meistens nicht ab.

Für noch mehr Präzision können Sie ein Buch flach über den Widerrist legen und bis dorthin messen. Probieren Sie aus, wie es in Ihrem Fall am besten geht.

Wofür ist die Widerristhöhe eines Hundes wichtig?

Wichtig ist die Widerristhöhe für die Zucht und für Ausstellungen von Rassenhunden. Aber auch wenn es im ganz normalen Alltag darum geht, Hundeboxen, Hundehütten oder Hundebetten auszusuchen, kann dieses Maß sehr hilfreich sein. Schließlich soll es Ihr geliebter Vierbeiner möglichst bequem haben!

Für den Kauf von Geschirren und Hundebekleidung können auch Rückenlänge, Brustumfang und Halsumfang nötig sein. Fürs neue Halsband und den Maulkorb nimmt Herrchen oder Frauchen rund um den Hundehals Maß und muss oft auch den Kopfumfang ausmessen.

Bestimmte Pflichten können in einzelnen Kommunen an die Größe eines Hundes geknüpft sein. Die Leinenpflicht greift beispielsweise häufig ab einer Widerristhöhe von 40 cm. Wenn der Hund an dieses Stockmaß kratzt, ist Nachmessen angesagt.

Von klein bis groß: Welche Widerristhöhen haben gängige Hunderassen?

Kleine Rassen:

* Chihuahua 15 bis 23 cm

* Zwergpudel 24 bis 28 cm

* Französische Bulldogge 24 bis 35 cm

Mittelgroße Rassen:

* Beagle 33 bis 40 cm

* Cocker Spaniel 36 bis 41 cm

* Border Collie 46 bis 56 cm

Große Rassen:

* Deutscher Schäferhund 55 bis 65 cm

* Golden Retriever 51 bis 61 cm

* Deutsche Dogge 72 bis 90 cm

* Irischer Wolfshund 71 bis 86 cm

Bei fast allen Rassen sind Rüden etwas größer und schwerer als Hündinnen. Der Unterschied beträgt oft rund 2 bis 5 cm. Allerdings beeinflussen auch die individuelle Veranlagung und eine Kastration das Größenwachstum, sodass im Einzelfall auch mal ein männliches Tier zur Dame aufschauen muss.

Welche Auswirkungen hat die Widerristhöhe auf die Gesundheit?

Die Körperdimensionen haben einigen Einfluss auf die inneren Organe. Die sehr großen Rassen mit einer Widerristhöhe von über 70 cm neigen häufiger zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen als ihre kleineren Kollegen. Auch die Hüftdysplasie kommt aufgrund der größeren Gewichtsbelastung häufiger vor. Insgesamt müssen Sie bei einem großen Hund mit einer geringeren Lebenserwartung rechnen – wobei es immer wieder Einzelfälle und Ausnahmen gibt.

Kleine Rassen können eher mit Zahn- und Atmungsproblemen zu kämpfen haben. Das liegt daran, dass bestimmte Zuchten auf verkürzte Schnauzen setzen, die wiederum mit Engstand der Zähne und beengten Atemwege einhergehen.

Nutzen Sie unsere Futterberatung, damit Ihr Hund maximal gut versorgt ist

Jeder Hund ist anders. Mit der richtigen Nährstoffzufuhr lassen sich viele Erkrankungen abwenden oder lindern, die sonst voll zuschlagen würden. Darum richten wir unsere kostenlose und unverbindliche Futterberatung immer individuell auf den jeweiligen Hund aus. Die Widerristhöhe ist dabei ein wichtiger Faktor von vielen.

Wussten Sie zum Beispiel, wie gut das Ergänzungsfuttermittel REiCO Joint Forte+ für die Gelenke ist? Von der gesunden Extraportion Omega-3-Fettsäuren und Algen profitieren vor allem große Hunderassen. Gemeinsam finden wir in der Beratung auch das passende tägliche Lieblingsfutter! Damit es Ihrem Liebling vom Brustkorb bis zur Schwanzwurzel und von den Vorderbeinen bis zum Widerrist einfach pudelwohl zumute ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

REICO Partner Hundefutter Vital

Frau Duangjan Kliem

Am Kaspersberg 35

63654 Büdingen

Deutschland

fon ..: 0 60 49 / 95 25 831

web ..: https://hundefutter-vital.com/

email : kontakt@hundefutter-vital.com

Willkommen beim Team Hundefutter Vital – Reico-Vertriebspartner der ersten Stunde. Gesundes Futter. Glückliche Hunde. Freundliche Beratung inklusive.

Pressekontakt:

allvitus GmbH

Herr Fabian Alber

Am Kaspersberg 35

63654 Büdingen

fon ..: 0 60 49 / 95 25 831

email : pr@allvitus.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mandanten fragen jetzt die KI: Warum Kanzleien ihr Rechtsgebiet neu erobern müssen Nachhaltigkeit & Tierheimsponsoring