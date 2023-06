Schnelle Digitalisierung mit webbasierter Zeiterfassung

Eine Digitalisierung mit webbasierter Zeiterfassung bietet für Dienstleisterunternehmen zahlreiche Vorteile.

Die Digitalisierung der Zeiterfassung für Dienstleisterunternehmen kann die Effizienz steigern, die Genauigkeit verbessern und den Verwaltungsaufwand reduzieren. Sie ermöglicht eine bessere Kontrolle über Projekte und Kosten und schafft eine transparente Kommunikation mit Kunden.

Leistungserfassung

Die Leistungserfassung ist ideal für Dienstleister, die die erbrachten Leistungen einfach und schnell erfassen möchten. Die verantwortliche Person kann jederzeit die Arbeitsstunden der Mitarbeiter einsehen und kann dank der Projektzeiterfassung präzise und effizient die Leistungen und Honorare auf Knopfdruck abrechnen sowie Zeit- oder Kostenüberschreitungen rechtzeitig erkennen

Fakturierung

In nur 2 Minuten Arbeitszeiten und Spesen in Rechnung stellen. Die Rechnungsvorlage kann komplett nach dem Corporate Design angepasst werden. Die wiederkehrende Faktura erlaubt einmalige sowie wiederkehrende Pauschalen abzurechnen. Die QR-Rechnung wird auch selbstverständlich unterstützt. Mehrsprachigkeit und Fremdwährungen stellen für die Fakturierung auch kein Problem dar.

Absenzenmanagement

Durch die clevere Absenzenverwaltung behalt man immer den Überblick über das Unternehmen und verhindern Engpässe bei den Ressourcen. In der Absenzenverwaltung tragen die Mitarbeitenden ihre geplanten Absenzen ein, wie z.B. Ferien, Krankheit, Militär und mehr. Eigene Absenz-Typen können selbstverständlich in TimeStatement hinzugefügt werden. Mit dem TimeStatement-Absenzenmanagement lässt sich das Handling von Absenzen im Unternehmen problemlos organisieren.

TimeStatement ist die moderne Zeiterfassungssoftware für weniger Aufwand und mehr Rentabilität!

Datensicherung

Ein wichtiger Vorteil von TimeStatement ist die automatisierte und sichere Datensicherung. Dies garantiert, dass die Arbeitszeiten der Mitarbeiter jederzeit verfügbar sind und im Falle eines Datenverlustes wiederhergestellt werden können. Im Gegensatz dazu erfordert die Datensicherung in Excel manuelle Anstrengungen. Eine clevere Backup-Strategie manuell zu implementieren, ist sicherlich keine einfache Aufgabe.

Datenschutz

Auch der Datenschutz ist in TimeStatement besser gewährleistet. Ein cloudbasiertes Tool bietet eine höhere Sicherheit gegen Datenverlust im Vergleich zu Excel, da die Daten auf sicheren Servern gespeichert werden und regelmässig gesichert werden. In Excel müssen Unternehmen selbst für die Sicherheit ihrer Daten sorgen, was oft schwierig ist, insbesondere bei Unternehmen mit mehreren Standorten oder Mitarbeitern, die von zu Hause aus arbeiten.

Alle Funktionen, die in einer modernen Welt nötig sind:

Projekte erstellen und verwalten

Kunden erfassen und verwalten

Teams erfassen und verwalten

Stundensätze definieren

Professionelle Rechnungserstellung

Professionelle Spesenerfassung

Professionelle Berichte

Mehrsprachigkeit

Unterstützung mehrerer Währungen

Excel und PDF Export für Rapporte

PDF und Word Export für Rechnungen

Und vieles mehr…

Kostenlos:

Ohne Installation, eine Cloud-Basisversion zeitlich unbegrenzt und völlig kostenfrei. Siehe Homepage von TimeStatement (Für höhere Anforderungen gibt es kostenpflichtige Tarife)

swiss made software TimeStatement ist die moderne Cloud-Lösung für Zeiterfassung, Leistungserfassung, Fakturierung und Absenzenverwaltung. Unsere Software hilft Dienstleistungsbranchen wie z.B. Treuhand, IT-Dienstleister, Consulting, Ingenieure, Kreativagenturen, Freelancer, Architekten, Anwaltskanzleien und öffentliche Verwaltung Ihre Zeiterfassung, Leistungsrapportierung, Projektverwaltung und Abesenzenverwaltung einfach zu digitalisieren.

Andre Bernard

TimeStatement AG | Zeit- Leistungserfassung – Time Tracking

6340 Baar – Schweiz

Telefon +41 41 500 77 90 | Mobil: +41 78 695 29 20

ts@timestatement.com

https://timestatement.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TimeStatement AG – Leistungserfassung

Herr André Bernard

Bahnhofstrasse 9

6340 Baar

Schweiz

fon ..: +41786952920

web ..: https://timestatement.com/schweiz

email : su@turbodemo.com

Zeiterfassung, Leistungserfassung, Fakturierung und Absenzenmanagement aus der Cloud

Die TimeStatement AG ist ein Hersteller von innovativen Zeiterfassungs-Lösungen im Web und Server/Desktop Bereich.

Unser Zeiterfassungsdienst ist ideal für kleine (KMU) und grosse Unternehmen, sowie auch für Freelancers, die eine moderne und intuitive Zeiterfassung- / Leistungs-Erfassung Lösung suchen.

Durch die cloudbasierte Umsetzung der TimeStatement Lösung sind Ihre Zeiterfassungen und Rechnungen über das Web von überall auf und abrufbar und bereit zur Weiterbearbeitung oder Erfassung.

Je nach Bedarf Ihrer Unternehmung kann TimeStatement nicht nur die Zeiterfassung realisieren und übernehmen, sondern auch mit wenigen Klicks mehrsprachige Rechnungen mit internationaler Währungsunterstützung für den Versand generieren.

Digitalisieren und verwalten Sie Ihre Unternehmung ohne jegliche Installation oder Infrastruktur Aufrüstung bequem, einfach und zur jederzeit durch die Cloud.

Unterstützen Sie Ihre Firma mit einer effizienten und mächtigen Komplettlösung «TimeStatement»

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

TimeStatement AG – Leistungserfassung / Time Tracking

Herr André Bernard

Bahnhofstrasse 9

6340 Baar

fon ..: +41786952920

web ..: https://timestatement.com/schweiz

email : ts@timestatement.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Movellas Motion Capture-Technologie beschert der BMW Group ergonomische Verbesserungen am Arbeitsplatz Sierra Madre gibt den Abschluss einer Privatplatzierung von Stammaktien und Zeichnungsscheinen in Höhe von 10,3 Millionen Dollar bekannt