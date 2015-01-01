  • Schnelle und zuverlässige Motorradreparatur in Regensburg

    Wenn Technik streikt, ist schnelle Hilfe gefragt: In Regensburg sorgt ein erfahrenes Team mit hochwertigen Komponenten dafür, dass Ihr Motorrad zuverlässig und sicher wieder einsatzbereit ist.

    Motorradfahren steht für Freiheit, Fahrvergnügen und pure Leidenschaft. Doch selbst kleine Defekte am motorisierten Zweirad können die geplante Sonntagsausfahrt schnell zunichtemachen. Das Motorradcenter Regensburg sorgt dafür, dass Ihr Bike im Handumdrehen wieder straßentauglich ist. Die bayerischen Fachkräfte verbauen ausschließlich Original-Ersatzteile sowie hochwertiges Zubehör und Tuningteile. Erstklassige Produkte, langjährige Erfahrung und eine ausgeprägte Kundenorientierung machen die Werkstatt in Regensburg zur ersten Adresse für Motorradreparaturen. Vertrauen Sie auf das Know-how der Mitarbeiter und geben Sie Ihr Zweirad in professionelle Hände.

    Rundum-Service aus einer Hand

    Damit Ihr Motorrad dauerhaft zuverlässig läuft, sind regelmäßige Wartung und Pflege unerlässlich. So lassen sich Verschleiß minimieren und die Lebensdauer Ihres Fahrzeugs verlängern. Mit der fachmännischen Unterstützung von MCR in Regensburg gelingt das problemlos. Die Spezialisten übernehmen Inspektionen und kümmern sich zuverlässig um die Wartung Ihres Motorrads. Ein fester Bestandteil des Angebots ist zudem der Frühjahrs-Check, der Ihr Bike optimal auf die kommende Sommersaison vorbereitet. Als besonderen Service bietet MCR einen komfortablen Abhol- und Bringdienst an: Ihr Motorrad wird zur Reparatur abgeholt und nach Abschluss der Arbeiten wieder zurückgebracht.

    Weitere Leistungen des Motorradcenter Regensburg:

    HU und AU

    Eintragung von Umbauten

    Reifenservice

    Reparaturen

    Inspektion und Wartung

    Original-Ersatzteile, Zubehör und Tuningteile

    Frühjahrs-Check

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    MCR Motorrad Center Regensburg GmbH
    Herr Andreas Lambert
    Geretsrieder Straße 7
    93073 Neutraubling
    Deutschland

    fon ..: +49 (0) 9401-9131 980
    fax ..: +49 (0) 9401-9131 9880
    web ..: http://www.motorradcenter-regensburg.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

