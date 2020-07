Schnellere, digitale Inspektionen mit der MobileApp Safetrak

Weg von der papierbasierten Geräteinspektion. Mithilfe der Safetrak MobileApp können Planung, Inspektion und Berichterstellung optimiert, angepasst und weitgehend automatisiert werden.

Safetrak ist ein digitales System, das Unternehmen bei der Inspektionsplanung, bei Geräteinspektionen und bei der anschließenden Berichterstellung unterstützt. Dies führt zu mehr Sicherheit, einer besseren Ressourcenleistung und deutlichen Kosteneinsparungen.

Die Safetrak MobileApp für Smartphones ermöglicht, Inspektionen digital aufzuzeichnen und nachzuverfolgen. Die zeitaufwendige Erstellung von Kopien entfällt. Probleme beim Entziffern von unordentlicher Handschrift gehören der Vergangenheit an, und es muss nie mehr nach verloren gegangenen Inspektionsdokumenten gesucht werden.

Außerdem bietet die webbasierte App ein ausgereiftes Inspektionsplanungssystem, mit dem man eine lückenlose Übersicht über alle geplanten Inspektionen erhält und regelmäßig durchzuführende Inspektionen einfach zu planen sind.

Mithilfe der Safetrak MobileApp kann eine Vielzahl von Ausrüstungsgegenständen und Geräten nachverfolgt werden, wie beispielsweise persönliche Schutzausrüstung, Bohrer, Hammer, Schraubendreher, Gerüste, Leitern, Etikettendrucker, Lockout-Taschen und vieles mehr. Alle Gegenstände, die mit einer Seriennummer, einem 2D-Code oder einem RFID (NFC)-Etikett gekennzeichnet sind, können mithilfe der Safetrak MobileApp einfach ein- oder ausgecheckt werden.

In der Safetrak-App können vordefinierte Inspektionsvorlagen erstellt werden, um verschiedene Inspektionsberichte zu standardisieren und zu digitalisieren. Die webbasierte App kann automatisch allgemeine Berichte erstellen, indem Daten in regelmäßigen Abständen oder bei Bedarf aus den Inspektionsvorlagen extrahiert werden. Mit nur wenigen Mausklicks können in Safetrak jederzeit Inspektionsberichte mit aktuellen und vollständigen Daten erstellt werden.

Diese Vorteile bietet Saftetrak: Eine einfache Inspektionsplanung mit automatischen E-Mail- Erinnerungen. Präzise, standardisierte und individuell anpassbare Geräteinspektionen. Das Hochladen der ausgefüllten Vorlage sofort nach Abschluss der Inspektion. Die automatische Erstellung von Berichten, die die neuesten Inspektionsdaten enthalten, mit einem Klick. Einen regelmäßigen E-Mail-Versand von vollständigen, automatisch erstellten Berichten und Prüfprotokollen .

Geräteinspektionspläne können exportiert und zu Feedback-Zwecken per E-Mail versendet werden. Inspektionen lassen sich für bestimmte Tage, Wochen oder Monate planen. Inspektionen können auch für ein bestimmtes Datum geplant werden. Zur Optimierung der Arbeitsbelastung können Inspektionen bestimmten Mitarbeitern zugewiesen werden. Zugewiesene Inspektionen können automatisch auf tragbare Safetrak-Geräte heruntergeladen werden. Inspektionen können durch einfaches Identifizieren oder Scannen des NFC- oder 2D-Code Etiketts der jeweiligen Geräte begonnen werden. Fehlende oder nicht zur Inspektion verfügbare Geräte können entsprechend protokolliert werden. Anwender werden automatisch an geplante Inspektionen erinnert. Für fehlgeschlagene oder begonnene Inspektionen können E-Mail- Benachrichtigungen gesendet werden.

Safetrak sendet zudem geplante Inspektionen automatisch an das mobile Endgerät des zuständigen Mitarbeiters und beginnt einen Inspektionsprozess, der aus festgelegten Schritten besteht. Der Standort der zu prüfenden Geräte wird angegeben. ür jedes Gerät können Fotos und PDF-Dokumente gespeichert werden. Nachdem das jeweilige Gerät identifiziert oder gescannt wurde, beginnt ein Inspektionsprozess, der aus festgelegten Schritten besteht. Bei Bedarf können neue Daten direkt vor Ort aufgezeichnet werden.

Nach Abschluss der Inspektion können die erfassten Daten hochgeladen werden.

Safetrak bietet 24 vordefinierte Inspektionsmodule für verschiedene Gerätearten. Safetrak ist keine Software von der Stange, sondern die jeweiligen Module werden grundsätzlich für jeden einzelnen Kunden – nach Anforderung – individuell angepasst.

Es gibt Module für Arbeiten in der Höhe, für die Arbeitsplatzkontrolle, für Anlagen, Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge sowie für Verarbeitungsprozesse und Rohrleitungen.

Weitere Informationen sind zu finden unter folgendem Link: www.makroident.de/scafftag/safetrak.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 38.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

