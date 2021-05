SCHÖNE BEINE – Makellos, Schlank und Sexy

In „SCHÖNE BEINE“ verrät Rudolf Praschinger, was weibliche Beine aus seiner Sicht attraktiv macht, woher die Faszination für das weibliche Bein kommt und wie man schöne Beine bekommen kann.

Der Autor beschreibt in seinem neuen Ratgeber, woher schäbige Krampfadern, unschöne Besenreiser, schwabbelige Beine oder Cellulite kommen und was Frau dagegen tun kann. Denn den meisten Frauen sind makellos schöne Beine genauso wichtig wie die Muskeln für den Mann. Daher tun Frauen sehr viel für die Schönheit ihrer Beine und nehmen dafür sogar Schmerzen in Kauf, man denke nur an die Haarentfernung mit Heiß- oder Kaltwachs.

Außerdem beschreibt Praschinger mit einigen Beispielen aus der Geschichte, dass schöne Beine Männer wie Frauen schon immer faszinierten. So zeichneten sich Frauen in der Nachkriegszeit die Naht der Nylonstrümpfe auf die Haut, weil echte Stümpfe damals schwer zu bekommen waren. Auch heute noch greift man zu Tricks, etwa durch Gymnastik, Massagen, Chemie- oder Naturprodukte. Doch nach Meinung des Autors muss man gar nicht so viel Geld ausgeben, manchmal reichen ein paar simple Ratschläge aus.

Der Autor Rudolf Praschinger stammt aus Österreich und lebt in der Steiermark.

„SCHÖNE BEINE" von Rudolf Praschinger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29281-9 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

