Schöne Uriaub – Urlaubsreisen-Bericht

Thomas Längström lädt die Leser in „Schöne Uriaub“ auf eine erholsame Reise vom gemütlichen Sofa aus ein.

Kerstin und Tommy sind stets verliebt und immer auf Reisen. Unzählige gemeinsame Luftveränderungen gehören zu ihrem unbeschreiblichen paradiesischen Glück. In diesem neuen Buch geht es um ihre Millennium-Tour. Ausgerechnet zu ihrer 100. Reise schenkte ihnen der Reiseveranstalter einen bunten Urlaubsflyer

mit dem verzwickten Schreibfehler, der sie zu diesem lustigen Buchtitel inspirierte. „Schöne Uriaub“ wünschte man ihnen für erholsame Urlaubstage. Gemeinsam erzählen beide in diesem Buch von ihren spannenden „Millenniums-Touren“ quer durch Europa. In ihren zwölf schönsten Reisegeschichten schildern sie ihre persönlichsten Eindrücke von einem der wichtigsten Ereignisses dieses Jahrhunderts, dem Jahreswechsel ins Jahr 2000, den Kerstin und Tommy zusammen erlebten und dabei ihre

Träume und Erinnerungen in geflügelten Worten für die Ewigkeit festgehalten haben.

Die Leser reisen in „Schöne Uriaub“ von Thomas Längström zusammen mit dem Paar an wunderschöne Orte wie Mallorca, Malediven, Rügen, Fuerteventura und Lanzarote. Zu einer Zeit, in der das Reisen durch COVID-19 ziemlich eingeschränkt ist, sind Bücher wie dieses eine Alternative, um doch irgendwie in Urlaubsstimmung zu geraten und zumindest auf literarische Weise reisen und träumen zu gehen.

„Schöne Uriaub“ von Thomas Längström ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10371-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

