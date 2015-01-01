-
Schönheitschirurgie in Österreich: plastischechirurgie-linz.at
Praxis für Schönheitsmedizin von Dr. Philipp Mayr aus Linz-Leonding
Dr. med. Philipp Mayr aus Linz-Leonding ist seit dem Jahr 2017 als niedergelassener Facharzt für plastische Chirurgie tätig und betreibt seit 2019 seine eigene Ordination für plastisch-ästhetische Medizin im Herzen von Oberösterreich (OÖ). Die innovative Schonheitschirurgie-Praxis von Dr. Philipp Mayr deckt das gesamte Spektrum der plastischen Chirurgie ab, mit Schwerpunkten auf ästhetischen Eingriffen, rekonstruktiven Maßnahmen und minimalinvasiven Behandlungen.
Zu den angebotenen Bereichen gehören unter anderem:
o Gesichtschirurgie (z. B. Facelift, Lidstraffung, Rhinoplastik und weitere Eingriffe im Gesichtsbereich mit Fokus auf natürliche Ergebnisse),
o Brustchirurgie (Brustvergrößerung, -verkleinerung, -straffung, Korrektur asymmetrischer Brüste),
o Körperformung (Bauchdeckenstraffung, Fettabsaugung, Bodycontouring),
o Minimalinvasive Verfahren (Botox, Hyaluron-Filler, PRP, Microneedling mit SkinPen®, Radiofrequenz-Microneedling mit Morpheus8®),
o Rekonstruktive Chirurgie sowie ergänzende medizinische Kosmetik- und Laserbehandlungen durch das Praxisteam.
Die Ordination für Schönheitsmedizin aus Österreich ist sehr modern ausgestattet, hell und gut erreichbar gelegen. Es handelt sich um eine Wahlarztpraxis mit Terminvergabe nach Vereinbarung; Beratungstermine können über ein Online-Formular auf der Website angefragt werden.
Dr. Philipp Mayr
https://www.plastischechirurgie-linz.at/dr-philipp-mayr/
Tätigkeit: Betrieb einer Ordination für ästhetische Medizin
