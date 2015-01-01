Schönheitschirurgie in Österreich: plastischechirurgie-linz.at

Praxis für Schönheitsmedizin von Dr. Philipp Mayr aus Linz-Leonding

Dr. med. Philipp Mayr aus Linz-Leonding ist seit dem Jahr 2017 als niedergelassener Facharzt für plastische Chirurgie tätig und betreibt seit 2019 seine eigene Ordination für plastisch-ästhetische Medizin im Herzen von Oberösterreich (OÖ). Die innovative Schonheitschirurgie-Praxis von Dr. Philipp Mayr deckt das gesamte Spektrum der plastischen Chirurgie ab, mit Schwerpunkten auf ästhetischen Eingriffen, rekonstruktiven Maßnahmen und minimalinvasiven Behandlungen.

Zu den angebotenen Bereichen gehören unter anderem:

o Gesichtschirurgie (z. B. Facelift, Lidstraffung, Rhinoplastik und weitere Eingriffe im Gesichtsbereich mit Fokus auf natürliche Ergebnisse),

o Brustchirurgie (Brustvergrößerung, -verkleinerung, -straffung, Korrektur asymmetrischer Brüste),

o Körperformung (Bauchdeckenstraffung, Fettabsaugung, Bodycontouring),

o Minimalinvasive Verfahren (Botox, Hyaluron-Filler, PRP, Microneedling mit SkinPen®, Radiofrequenz-Microneedling mit Morpheus8®),

o Rekonstruktive Chirurgie sowie ergänzende medizinische Kosmetik- und Laserbehandlungen durch das Praxisteam.

Die Ordination für Schönheitsmedizin aus Österreich ist sehr modern ausgestattet, hell und gut erreichbar gelegen. Es handelt sich um eine Wahlarztpraxis mit Terminvergabe nach Vereinbarung; Beratungstermine können über ein Online-Formular auf der Website angefragt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Philipp Mayr

Herr Philipp Mayr

Koppelweg 2

4060 Leonding

Österreich

fon ..: +43 732 28 90 10

web ..: https://www.plastischechirurgie-linz.at/dr-philipp-mayr/

email : office@plastischechirurgie-linz.at

Dr. Philipp Mayr

+43 732 28 90 10

office@plastischechirurgie-linz.at

Koppelweg 2, 4060 Leonding

Tätigkeit: Betrieb einer Ordination für ästhetische Medizin

Pressekontakt:

Dr. Philipp Mayr

Herr Philipp Mayr

Koppelweg 2

4060 Leonding

fon ..: +43 732 28 90 10

web ..: https://www.plastischechirurgie-linz.at/dr-philipp-mayr/

email : office@plastischechirurgie-linz.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Datenträger shreddern in Augsburg: Mit ProCoReX Datenrisiken einfach und sicher eliminieren Korrektur – Volltreffer: Quimbaya Gold liefert mit erstem Bohrprogramm hochgradige Gold- und Silberfunde!