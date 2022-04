Schönheitskur im Winter – umwerfendes Aussehen im nächsten Sommer

Stellen Sie sich nur mal vor, Sie treffen im kommenden Frühjahr, wenn sich die Epidemie wieder etwas beruhigt hat, alte Freunde wieder, und diese staunen nur so über Ihr frisches Aussehen.

01.04.2022, Neustadt – Schönheitskur im Winter – umwerfendes Aussehen im nächsten Sommer

Die seit Jahrzehnten auf Schönheitsbehandlungen und plastische, ästhetische Chirurgie spezialisierte Privatklinik Vitalitas bietet unter anderem auch Facelifting und eine Verjüngungskur ohne OP an. Mit verschiedenen schonenden Verfahren lässt sich die Winterzeit nutzen, um für den folgenden Sommer ein strahlendes Aussehen zu erzielen, um das einen andere beneiden. Hierzu gibt es verschiedene Ansätze, welche gern mit ein wenig Abstand dazwischen kombiniert werden können.

Gesichtsstraffung und Facelifting ohne OP

Ein modernes Facelifting ist heute ganz ohne Schnitte und daraus resultierende Narben möglich. Für eine solch schonende Verjüngungskur kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht. Bei einem Fadenlifting beispielsweise werden gezielt Fäden unter die Haut eingesetzt, um so Falten zu reduzieren. Diese Behandlung kommt häufig zum Einsatz, wenn die Falten sichtbar genug sind, um zu stören, jedoch noch keine große Tiefe erreicht haben.

Diese Schönheitsbehandlung kann mit zwei verschiedenen Arten von Fäden durchgeführt werden: Polidioxanon-Fäden (PDO-Fäden) füllen Volumen auf, da die darin enthaltene Polymilchsäure die Produktion von körpereigenem Kollagen anregt.

Eine weitere Art von Gesichtsstraffung ohne OP ist das Liquid-Facelifting. Hier werden gewebestraffende Filler in die Haut injiziert. Dadurch wirkt die Gesamterscheinung frischer und jugendlicher bei einer deutlichen Faltenreduktion.

Korrektur von Lidfalten, Tränensäcken und Schlupflidern

Die Plasma Pen-Lidstraffung kommt bei Augenfalten, Schlupflidern und Tränensäcken zum Einsatz. Bei dieser Methode erfolgt zunächst eine lokale Betäubung mit einer Anästhesie-Creme, bevor der Plasma Pen mit ca. 1 mm Abstand über die Haut geführt wird. So trägt er überschüssige Haut in kleinen Einzelschritten abtragen. Da die Haut nicht berührt wird, besteht kein Risiko einer Unverträglichkeit. Ein weiterer Vorteil dieser Schönheitsbehandlung ist die sofortige Sichtbarkeit einer Verbesserung.

Mittels Hyaluronsäure ist es sogar möglich, eine Nasenkorrektur ohne OP durchzuführen. Die Unterspritzung kann die Form der Nase ganz ohne chirurgischen Eingriff verändern. Diese Neumodellierung hält in der Regel rund ein Jahr an. Die Indikation hängt von der individuellen Nasenform ab.

Hyaluron kommt auch zum Einsatz, wenn es um eine Lippenkorrektur ohne OP geht. Hierzu werden bei einer lokalen Betäubung entsprechende Filler in die Lippen indiziert, wodurch diese deutlich voller aussehen. Volle Lippen tragen ebenso wie eine geringe Faltentiefe dazu bei, das Gesicht jugendlicher aussehen zu lassen und wirkt deshalb wie eine Verjüngungskur.

Eingriffe nur durch qualifizierte Fachärzte für plastische Chirurgie

Bei jeder der oben genannten Formen von Schönheitsbehandlung ist es unerlässlich, diese von einem erfahrenen plastischen Chirurgen durchzuführen und keinesfalls einen beliebigen „Schönheitschirurgen“ aufzusuchen.

Mit ihrer Fachkompetenz und langjährigen Erfahrung steht die Vitalitas-Privatklinik jederzeit gern für ein kostenloses Beratungsgespräch zum Thema „Facelifting ohne OP“ zur Verfügung, um Ihnen jetzt während des Winters alle Voraussetzungen für den Sommer Ihres Lebens zu schaffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vitalitas Privatklinik, R&E Ästhetik GmbH (05-2021)

Herr PD Dr. Holger Engel

Walter-Engelmann-Platz 1

67434 Neustadt an der Weinstraße

Deutschland

fon ..: 06321-9297542

web ..: http://www.vitalitas.de/

email : presse@vitalitas-aesthetik.com

Schön sein – das möchte jeder. Die Vitalitas Privatklinik widmet sich seit mehr als 25 Jahren diesem Anspruch. Von der Brustvergrößerung über die Faltenbehandlung bis hin zur Fettabsaugung uvm. ist alles möglich was in dem Bereich der Schönheitschirurgie respektive der ästhetisch- plastischen Chirurgie fällt. Bei einer Behandlung in der Vitalitas-Klinik erfolgt die Betreuung selbstverständlich durch kompetente und erfahrene Fachärzte für ästhetische und plastische Chirurgie, die auf Qualität und Erfüllung Ihrer Wünsche größten Wert legen.



Pressekontakt:

Privatklinik Vitalitas

Herr PD Dr. Holger Engel

Walter-Engelmann-Platz 1

67434 Neustadt an der Weinstraße

fon ..: 06321-9297542

web ..: http://www.vitalitas.de/

email : presse@vitalitas-aesthetik.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Leider kein Aprilscherz