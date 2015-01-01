  • „Schraube locker – Ring fest“ ist das perfekte Geschenk für Bräutigame

    Dieser Hochzeitsratgeber macht Schluss mit rosa Klischees – das ideale Geschenk für Männer, die ihre Hochzeit mit Humor, Herz und Verstand angehen wollen.

    BildHochzeitsvorbereitungen sind für viele Paare eine echte Herausforderung – vor allem dann, wenn die eine Hälfte der Beziehung bereits Pinterest-Boards anlegt, während die andere sich fragt, wann eigentlich Fußball kommt. Doch jetzt gibt es ein Geschenk, das Männer dort abholt, wo sie stehen: auf dem Boden der Tatsachen, mit Humor im Werkzeugkasten.

    Mit dem Titel „Schraube locker – Ring fest. Hochzeitsplanung für praktische Männer mit Humor“ liefert Autor und Trauredner Samuel Diekmann nicht nur einen ungewöhnlichen Hochzeitsratgeber, sondern auch die ideale Geschenkidee für Frauen, Trauzeugen oder Familienmitglieder, die ihrem Bräutigam etwas wirklich Nützliches mit auf den Weg geben möchten.

    Ratgeber statt rosa Romantik – mit einem Augenzwinkern
    Samuel Diekmann kennt die Herausforderungen der Hochzeitsplanung aus über 15 Jahren Praxis als Pastor und freier Redner. In seinem Buch macht er Schluss mit Klischees und gibt Männern Orientierung – ohne Kitsch, aber mit klarer Sprache, humorvollen Piktogrammen und hilfreichen Checklisten. Dabei geht es nicht um Deko-Fetischismus, sondern um echte Fragen: Was kostet das alles? Wer ist für was zuständig? Und wie sage ich meiner Verlobten charmant, dass wir keine Tauben brauchen?

    Warum dieses Buch das perfekte Geschenk für Männer ist
    Humorvoll und praxisnah: Keine Blümchenrhetorik, sondern ehrliche Tipps – von Mann zu Mann.

    Einfach verständlich aufbereitet: Mit Checklisten, QR-Codes und IKEA-Style-Grafiken.

    Alltagstauglich: Lesestoff für die Mittagspause – statt 300 Seiten Theorie.

    Emotional klug: Hilft Männern, die Gefühlswelt ihrer Partnerin besser zu verstehen.

    Beziehungsfördernd: Macht aus Planungsmüdigkeit echte Partnerschaft.

    Ein Buch, das Frauen gerne verschenken – und Männer tatsächlich lesen
    „Ich habe das Buch geschrieben, weil ich immer wieder erlebt habe, dass Männer in der Hochzeitsvorbereitung abtauchen“, sagt Samuel Diekmann. „Nicht aus Faulheit, sondern weil sie schlicht nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Dieses Buch will keine neue Romantikbibel sein, sondern ein Werkzeug – im besten Sinn des Wortes.“

    Ob als Geschenk zum Junggesellenabschied, zur Verlobungsfeier oder einfach als liebevolle Ermutigung zwischendurch – „Schraube locker – Ring fest“ bringt Männer zum Schmunzeln und gleichzeitig auf Kurs. Und das ganz ohne rosa Schleife.

