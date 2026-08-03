Schulen müssen zu verlässlichen Lern- und Lebensorten werden

FM-Connect.com fordert integrierte Betriebs-, Raum-, Verpflegungs- und Sicherheitskonzepte für den Ausbau der ganztägigen Grundschule

Seestermühe, 3. August 2026 – Mit dem Inkrafttreten des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung verändert sich die Rolle der Grundschule grundlegend. Schulgebäude werden künftig nicht mehr überwiegend für Unterricht am Vormittag genutzt. Sie entwickeln sich zu ganztägigen Lern-, Lebens-, Bewegungs-, Verpflegungs- und Aufenthaltsorten für Kinder.

FM-Connect.com sieht darin eine zentrale Aufgabe für Schulträger, Kommunen und das Facility Management. Der gesetzliche Anspruch kann nicht allein durch zusätzliche Betreuungsstunden erfüllt werden. Er benötigt geeignete Räume, sichere technische Anlagen, belastbare Reinigungs- und Hygienekonzepte, kindgerechte Sanitärbereiche, eine funktionierende Mittagsversorgung, barrierefreie Zugänge, attraktive Außenflächen sowie klare Zuständigkeiten zwischen Schulträgern, Schulleitungen, Jugendhilfe, Betreuungsträgern und FM-Dienstleistern.

Seit dem 1. August 2026 gilt der Rechtsanspruch zunächst für Kinder der ersten Klassenstufe. In den folgenden Jahren kommt jeweils eine weitere Klassenstufe hinzu. Ab dem Schuljahr 2029/30 umfasst er alle Grundschulkinder von Klasse eins bis vier. Der Anspruch gilt grundsätzlich für acht Stunden täglich an fünf Werktagen und bezieht auch Ferienzeiten ein.

„Der Ganztagsanspruch ist eine bildungs- und familienpolitische Entscheidung. Ob er im Alltag trägt, entscheidet sich jedoch zu einem erheblichen Teil im Gebäudebetrieb“, sagt Kay Meyer, Geschäftsführer der FM-Connect.com Network GmbH. „Kinder brauchen nicht einfach länger geöffnete Klassenräume. Sie brauchen sichere, gesunde, vielseitig nutzbare und gut organisierte Lern- und Lebensräume.“

Ein Rechtsanspruch verändert die Nutzung des gesamten Schulstandorts

Eine Grundschule, die bis in den Nachmittag und teilweise während der Ferien genutzt wird, hat ein anderes Betriebsprofil als eine klassische Halbtagsschule. Nutzungszeiten verlängern sich, Räume werden häufiger belegt und zusätzliche Akteure arbeiten im Gebäude. Küchen, Mensen, Sanitäranlagen, Sportflächen, Außenbereiche, Garderoben, Lager- und Personalräume gewinnen an Bedeutung.

Damit steigen nicht nur die Flächenbedarfe. Auch Energieverbrauch, Reinigungsaufwand, Abfallmengen, Instandhaltungsbedarf, Aufsichtsanforderungen und organisatorische Schnittstellen verändern sich.

In vielen Bestandsgebäuden wurden Unterrichtsräume bislang nach Schulschluss gereinigt, gewartet oder für Handwerker freigegeben. Bei einem ganztägigen Betrieb werden diese Zeitfenster kleiner. Gleichzeitig müssen Räume mehrfach genutzt werden: morgens für Unterricht, mittags für Essen oder Förderung und nachmittags für Spiel, Bewegung, Musik oder Arbeitsgemeinschaften.

Facility Management muss aus dieser Mehrfachnutzung einen beherrschbaren Betriebsablauf entwickeln. Dazu gehören Belegungspläne, Reinigungsfenster, Schließ- und Zutrittsregelungen, Übergabeprozesse, Verantwortlichkeiten sowie eindeutige Standards für Ordnung, Hygiene und Sicherheit.

Ganztag ist eine Frage der Bildungsgerechtigkeit

Der Rechtsanspruch soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern und Kindern unabhängig von Herkunft und Wohnort zusätzliche Bildungs- und Teilhabechancen eröffnen. Das Bundesfamilienministerium bezeichnet den Ganztag ausdrücklich als Instrument für Bildungsgerechtigkeit und zur Entlastung von Familien.

Diese Ziele können jedoch nur erreicht werden, wenn die Qualität der räumlichen und betrieblichen Bedingungen stimmt. Ein schlecht belüfteter Mehrzweckraum, überlastete Sanitäranlagen, lange Warteschlangen bei der Essenausgabe oder fehlende Rückzugsmöglichkeiten sind keine Nebensächlichkeiten. Sie beeinflussen Wohlbefinden, Konzentration, Gesundheit und soziale Teilhabe.

Schulgebäude vermitteln Kindern täglich, welchen Stellenwert ihre Bedürfnisse in der Gesellschaft haben. Saubere, sichere und wertschätzend gestaltete Räume fördern Zugehörigkeit. Vernachlässigte Räume, wiederkehrende technische Störungen und ungepflegte Sanitärbereiche bewirken das Gegenteil.

Gesellschaftliche Verantwortung im Facility Management bedeutet deshalb, die gebaute Lernumgebung als Bestandteil der Bildungsqualität anzuerkennen.

Facility Management darf nicht auf Hausmeisterleistungen reduziert werden

Der Ausbau des Ganztags verlangt eine strategische Betreiberorganisation. Schul-FM umfasst dabei wesentlich mehr als kleinere Reparaturen, Schließdienste und Winterdienst.

Erforderlich ist ein abgestimmtes System aus:

* Bedarfs- und Flächenplanung,

* technischem Gebäudebetrieb,

* Reinigung und Hygiene,

* Mittags- und Getränkeversorgung,

* Sicherheits- und Notfallorganisation,

* Instandhaltung,

* Außenanlagenmanagement,

* Energie- und Ressourcenmanagement,

* digitaler Belegungs- und Störungssteuerung,

* Vertrags- und Dienstleistermanagement,

* Nutzerkommunikation und Qualitätskontrolle.

Die FM-Connect-Microsite „Schule“ bildet diese Aufgaben als zusammenhängendes Leistungs- und Zielsystem ab. Sie verbindet die Perspektiven von Schulträgern, Schulleitung, Lehrkräften, Betreuungspersonal, Kindern, Eltern und externen Partnern mit den technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Anforderungen des Gebäudebetriebs.

Flächen nicht nur erweitern, sondern intelligent nutzen

Der zusätzliche Raumbedarf ist eine der sichtbarsten Herausforderungen des Ganztagsausbaus. Neue Räume können durch Neubauten, Erweiterungen oder Umnutzungen geschaffen werden. Die Bundesförderung kann unter anderem für Neubau, Umbau, Erweiterung, energetische Sanierung und Ausstattung eingesetzt werden.

Nicht jede Schule kann jedoch kurzfristig erweitert werden. Grundstücke sind begrenzt, Genehmigungsverfahren benötigen Zeit und Baukosten belasten kommunale Haushalte. Deshalb muss zunächst geprüft werden, welche vorhandenen Flächen besser oder mehrfach genutzt werden können.

Geeignet sein können beispielsweise:

* flexibel möblierte Klassenräume,

* Bibliotheken als Lern- und Rückzugsorte,

* Aulen und Mehrzweckräume,

* Sport- und Bewegungsflächen,

* Werk-, Musik- und Kreativräume,

* Außenbereiche,

* benachbarte kommunale Einrichtungen,

* Räume von Vereinen oder Jugendhilfeträgern.

Mehrfachnutzung funktioniert allerdings nur mit klaren Regeln. Verantwortlichkeiten für Auf- und Abbau, Reinigung, Schließung, Materiallagerung, Schäden und Übergaben müssen eindeutig festgelegt werden.

Raumbedarfsanalyse, Raumprogramme und flexible Nutzung im Sinne eines Stadtteilzentrums sind eine Option; Veranstaltungsmanagement an Schulen ist die logische Folge.

Verpflegung wird zur kritischen Betriebsleistung

Ein ganztägiger Schulbetrieb benötigt eine verlässliche Mittagsversorgung. Dabei geht es nicht nur um die Ausgabe einer Mahlzeit. Zu organisieren sind Beschaffung, Anlieferung, Lagerung, Zubereitung oder Regeneration, Essensausgabe, Allergene, Hygiene, Reinigung, Abfall, Geschirrkreisläufe und gegebenenfalls Bezahlsysteme.

Das Verpflegungskonzept muss zum Standort passen. Eine kleine Grundschule benötigt möglicherweise eine andere Lösung als ein großer Bildungscampus. Mögliche Modelle reichen von Frischküchen über Cook-and-Chill- oder Cook-and-Freeze-Verfahren bis zur Anlieferung fertiger Mahlzeiten.

Entscheidend ist eine vollständige Prozessbetrachtung:

* Wie viele Mahlzeiten werden in welchem Zeitfenster ausgegeben?

* Welche Küchen- und Lagerflächen sind vorhanden?

* Wie werden Kinderströme organisiert?

* Wie werden Allergien und besondere Ernährungsbedarfe berücksichtigt?

* Wer trägt die lebensmittelrechtliche Verantwortung?

* Wie wird die Verpflegungsqualität kontrolliert?

* Welche Kapazitätsreserve besteht bei steigender Teilnahme?

* Wie werden Ferienangebote versorgt?

Mensen und Speiseräume sind zugleich soziale Räume. Akustik, Sitzordnung, Beleuchtung, Wartezeiten und Aufenthaltsqualität beeinflussen, ob Kinder die Mahlzeit als Belastung oder als gemeinschaftlichen Teil des Schultages erleben.

Reinigung muss während des Ganztags neu organisiert werden

Längere Nutzungszeiten erhöhen die Verschmutzung und verkürzen verfügbare Reinigungsfenster. Klassische Modelle, bei denen das gesamte Gebäude nach Unterrichtsschluss gereinigt wird, reichen häufig nicht mehr aus.

Erforderlich sind differenzierte Reinigungspläne mit:

* Tages- und Zwischenreinigungen,

* bedarfsgerechter Sanitärreinigung,

* Reinigung von Speise- und Ausgabebereichen,

* schnellen Reaktionsprozessen bei Verunreinigungen,

* klarer Abgrenzung zwischen Betreuungspersonal und Reinigungsdienst,

* dokumentierter Qualitätskontrolle,

* geeigneten Lagerräumen für Reinigungsmittel und Geräte.

Die schulbezogene FM-Connect-Seite zum Reinigungsmanagement stellt Reinigungsorganisation, Putzpläne, Reinigungsqualität und umweltverträgliche Reinigungsmittel in den Mittelpunkt.

Eine reine Erhöhung von Reinigungsstunden genügt nicht. Reinigungsabläufe müssen an Essenszeiten, Pausen, Raumwechsel, Ferienbetrieb und Mehrfachnutzungen angepasst werden.

Sanitärbereiche werden zum Qualitätsindikator

Sanitäranlagen gehören zu den sensibelsten Bereichen einer Schule. Längere Aufenthaltszeiten erhöhen die Nutzung erheblich. Unzureichende Reinigung, defekte Armaturen, fehlende Seife oder beschädigte Kabinen werden unmittelbar von Kindern wahrgenommen.

Ein belastbares Sanitär- und Hygienekonzept umfasst:

* ausreichende Kapazitäten,

* altersgerechte Ausstattung,

* Barrierefreiheit,

* regelmäßige Sichtkontrollen,

* Verbrauchsmaterialmanagement,

* schnelle Störungsbeseitigung,

* Schutz vor Vandalismus,

* sichere Trinkwasserversorgung,

* klare Meldewege für Kinder und Personal.

FM-Connect.com ordnet Sanitär und Hygiene ausdrücklich den Bedingungen für gesundes Lernen und einen verlässlichen Schulbetrieb zu.

Sicherheit muss auch am Nachmittag funktionieren

Ganztagsangebote erweitern die Nutzergruppen. Neben Lehrkräften und Schülern befinden sich Betreuungskräfte, Caterer, Vereine, Honorarkräfte, Handwerker und weitere Kooperationspartner im Gebäude.

Dadurch verändern sich Zutritts-, Aufsichts- und Räumungssituationen. Schulträger müssen objektspezifisch klären:

* Wer darf wann welche Gebäudebereiche betreten?

* Wer übernimmt außerhalb des Unterrichts die Verantwortung?

* Wie werden Kinder an Abholberechtigte übergeben?

* Wie funktionieren Brandalarm und Evakuierung am Nachmittag?

* Sind alle Betreuungskräfte unterwiesen?

* Wie werden externe Partner in die Sicherheitsorganisation eingebunden?

* Wie werden nicht benötigte Gebäudeteile sicher abgetrennt?

* Wer kann technische Störungen außerhalb der bisherigen Schulzeiten bearbeiten?

Ein vorhandenes Brandschutz- oder Notfallkonzept darf nicht ungeprüft aus dem Halbtagsschulbetrieb übernommen werden. Personenzahlen, Raumnutzungen und verantwortliche Personen können am Nachmittag erheblich abweichen.

Barrierefreiheit ist Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe

Ganztagsangebote sollen allen Kindern offenstehen. Das betrifft auch Kinder mit Mobilitäts-, Seh-, Hör-, Lern- oder anderen Beeinträchtigungen.

Barrierefreiheit umfasst daher mehr als Rampen und Aufzüge. Zu berücksichtigen sind:

* verständliche Orientierung,

* barrierefreie Sanitäranlagen,

* akustische Bedingungen,

* visuelle und taktile Informationen,

* sichere Evakuierung,

* geeignete Rückzugs- und Therapieräume,

* barrierefreie Außen- und Spielflächen,

* verständliche digitale Kommunikation,

* organisatorische Assistenz.

FM-Connect.com führt Barrierefreiheit und Inklusion als eigene schulbezogene Rechts-, Planungs- und Betriebsfelder.

Interview mit Kay Meyer, Geschäftsführer der FM-Connect.com Network GmbH

Frage: Herr Meyer, warum ist der Ganztagsanspruch ein Thema für Facility Management?

Kay Meyer: Weil sich die Nutzung des gesamten Gebäudes verändert. Eine Schule, in der Kinder bis in den Nachmittag essen, lernen, spielen und Sport treiben, braucht andere Räume, andere Betriebszeiten und andere Services. Der gesetzliche Anspruch wird nur dann praktisch wirksam, wenn der Standort diese Nutzung zuverlässig tragen kann.

Frage: Reicht es aus, zusätzliche Betreuungsplätze einzurichten?

Kay Meyer: Nein. Ein Betreuungsplatz ist nicht nur ein Stuhl in einem vorhandenen Klassenraum. Kinder benötigen Bewegung, Rückzug, Verpflegung, Sanitärbereiche, frische Luft und sichere Außenflächen. Wer Ganztag nur quantitativ betrachtet, riskiert Überbelegung und Qualitätsverluste.

Frage: Was ist der häufigste Fehler bei der Umsetzung?

Kay Meyer: Häufig werden Bau, Pädagogik und Betrieb getrennt geplant. Die Pädagogik entwickelt ein Konzept, die Bauverwaltung schafft Räume und das Facility Management soll anschließend den Betrieb organisieren. Besser ist eine gemeinsame Planung von Beginn an. Reinigung, Logistik, Küche, Technik, Aufsicht und Instandhaltung müssen in das Raumkonzept einfließen.

Frage: Müssen überall neue Gebäude gebaut werden?

Kay Meyer: Nicht zwingend. Zunächst sollte der Bestand objektiv untersucht werden. Manche Flächen lassen sich durch flexible Möblierung, bessere Belegungsplanung oder Kooperationen mehrfach nutzen. Wo Erweiterungen notwendig sind, sollten sie so geplant werden, dass sie auch bei veränderten Schülerzahlen langfristig nutzbar bleiben.

Frage: Welche Rolle spielt die Mittagsverpflegung?

Kay Meyer: Sie ist eine zentrale Betriebsleistung. Mengen, Ausgabezeiten, Küchenkapazität, Hygiene, Allergene und Entsorgung müssen zusammenpassen. Gleichzeitig ist das gemeinsame Essen ein sozialer Bestandteil des Schultages. Deshalb sind auch Akustik, Aufenthaltsqualität und kindgerechte Abläufe wichtig.

Frage: Warum wird Reinigung im Ganztag schwieriger?

Kay Meyer: Weil Räume länger und dichter genutzt werden. Das bisherige Reinigungsfenster nach Unterrichtsschluss entfällt teilweise. Wir brauchen Zwischenreinigungen, klare Prioritäten und eine bessere Abstimmung mit Betreuung und Verpflegung. Besonders Sanitär- und Essensbereiche müssen während des laufenden Betriebs zuverlässig sauber bleiben.

Frage: Wo sehen Sie Risiken bei der Betreiberverantwortung?

Kay Meyer: In unklaren Übergängen. Vormittags ist die Schulleitung zuständig, nachmittags möglicherweise ein Jugendhilfe- oder Betreuungsträger. Das Gebäude gehört der Kommune, die Reinigung ist vergeben und der Caterer betreibt die Küche. Diese Vielfalt ist beherrschbar, wenn Aufgaben, Befugnisse, Meldewege und Eskalationen eindeutig geregelt sind.

Frage: Was bedeutet gesellschaftliche Verantwortung in diesem Zusammenhang?

Kay Meyer: Gute Ganztagsschulen können Bildungs- und Teilhabechancen verbessern. Diese Verantwortung zeigt sich auch in der Qualität der Räume. Saubere Toiletten, sichere Anlagen, gutes Essen und barrierefreie Zugänge sind keine Luxusmerkmale. Sie sind Ausdruck von Respekt gegenüber Kindern und Beschäftigten.

Frage: Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit?

Kay Meyer: Längere Betriebszeiten erhöhen zunächst Energie- und Ressourcenverbräuche. Deshalb müssen Flächen effizient genutzt, technische Anlagen bedarfsgerecht gesteuert und Verpflegungs- sowie Reinigungsprozesse ressourcenschonend organisiert werden. Nachhaltigkeit entsteht nicht allein durch neue Technik, sondern durch einen intelligenten Betrieb.

Frage: Wie sollten Kommunen vorgehen, die noch keine vollständige Lösung haben?

Kay Meyer: Sie sollten ihre Schulen nicht isoliert betrachten, sondern als Portfolio. Welche Standorte haben Kapazitäten? Wo bestehen technische, räumliche oder hygienische Engpässe? Welche Maßnahmen sind kurzfristig möglich, welche benötigen Investitionen? Daraus entsteht ein priorisiertes Ausbau- und Betriebskonzept.

Frage: Welche Botschaft haben Sie an politische Entscheidungsträger?

Kay Meyer: Der Rechtsanspruch darf nicht auf Platzzahlen reduziert werden. Qualität benötigt dauerhaft finanzierte Betriebsleistungen. Ein Raum kann gebaut werden; Reinigung, Wartung, Verpflegung, Energie und Betreuung müssen aber über viele Jahre verlässlich erbracht werden.

Handlungsprogramm für Schulträger und Kommunen

FM-Connect.com empfiehlt ein objektspezifisches Vorgehen in acht Schritten.

1. Bedarf und Nutzung analysieren

Zu erfassen sind Kinderzahlen, Teilnahmequoten, Betreuungszeiten, Ferienbedarf, pädagogische Angebote und erwartete Entwicklungen bis mindestens 2029/30.

2. Gebäude und Flächen bewerten

Für jeden Standort sollten Raumkapazitäten, Mehrfachnutzbarkeit, Sanitäranlagen, Küche, Speiseräume, Außenflächen, Barrierefreiheit und technische Infrastruktur untersucht werden.

3. Ganztägiges Betriebskonzept erstellen

Das Betriebskonzept muss Unterricht, Betreuung, Reinigung, Verpflegung, Technik, Sicherheit, Logistik und Schließorganisation zusammenführen.

4. Verantwortlichkeiten klären

Schulträger, Schulleitung, Jugendhilfe, Betreuungsträger und Dienstleister benötigen eine verbindliche Rollen- und Schnittstellenmatrix.

5. Verträge anpassen

Reinigungs-, Catering-, Hausmeister-, Wartungs-, Sicherheits- und Entsorgungsverträge müssen an längere Nutzungszeiten und Ferienbetrieb angepasst werden.

6. Betreiberpflichten überprüfen

Brandschutz, Evakuierung, Verkehrssicherung, Trinkwasser, Elektroanlagen, Spielgeräte, Küchen und weitere prüfpflichtige Anlagen sind auf die neue Nutzung auszurichten.

7. Qualitätskennzahlen festlegen

Sinnvolle Kennzahlen sind beispielsweise Raumverfügbarkeit, technische Störungen, Reinigungsqualität, Ausfallzeiten, Essensbeteiligung, Lebensmittelabfälle, Energieverbrauch und Nutzerbeschwerden.

8. Kinder und Beschäftigte beteiligen

Kinder, Eltern, Lehrkräfte, Betreuungspersonal und Dienstleister sollten systematisch in die Bewertung der Betriebsqualität einbezogen werden.

Nutzen für Kommunen und Schulträger

Ein integriertes Ganztags-FM schafft:

* belastbare Grundlagen für Investitionsentscheidungen,

* bessere Nutzung vorhandener Flächen,

* transparente Betriebs- und Folgekosten,

* klare Zuständigkeiten,

* geringere Sicherheits- und Haftungsrisiken,

* bessere Steuerung externer Dienstleister,

* höhere Verfügbarkeit von Räumen und Anlagen,

* nachvollziehbare Qualitätsstandards,

* langfristig anpassungsfähige Schulstandorte.

Nutzen für Kinder und Familien

Ein professionell betriebener Ganztag ermöglicht:

* verlässliche Betreuungszeiten,

* sichere und gesunde Aufenthaltsbedingungen,

* angemessene Verpflegung,

* saubere Sanitär- und Lernbereiche,

* Raum für Bewegung und Rückzug,

* bessere Teilhabe,

* barrierefreie Nutzung,

* eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Kernaussagen

Der Ganztagsanspruch verändert den gesamten Schulbetrieb.

Längere Nutzungszeiten betreffen Räume, Technik, Reinigung, Verpflegung, Sicherheit und Instandhaltung.

Ein Betreuungsplatz ist mehr als ein verfügbarer Sitzplatz.

Qualität benötigt kindgerechte Lern-, Bewegungs-, Essens- und Rückzugsräume.

Facility Management ist Teil der Bildungsinfrastruktur.

Gute Betriebsbedingungen unterstützen Gesundheit, Teilhabe und Bildungserfolg.

Mehrfachnutzung braucht klare Organisation.

Flexible Räume funktionieren nur mit geregelter Belegung, Übergabe, Reinigung und Verantwortung.

Investitionen erzeugen dauerhafte Folgekosten.

Betrieb, Wartung, Energie, Reinigung und Verpflegung müssen langfristig finanziert werden.

Gesellschaftliche Verantwortung zeigt sich im Alltag.

Saubere, sichere und barrierefreie Schulen sind Ausdruck der Wertschätzung gegenüber Kindern und Beschäftigten.

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email : Kay.Meyer@FM-Connect.com

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