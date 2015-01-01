Schultheiß Projektentwicklung AG: Strategische Wachstumsphase ab 2026

Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat ihre Konsolidierungsphase erfolgreich abgeschlossen und richtet sich ab dem Jahr 2026 strategisch neu aus.

Mit einem klar strukturierten Mehrsäulenmodell plant das Unternehmen eine deutliche Ausweitung seiner wirtschaftlichen Aktivitäten und strebt einen Jahresumsatz von 150 bis 250 Mio. Euro an. Kernbestandteil der Wachstumsstrategie ist der Bau hochwertiger Eigentumswohnungen im Einzelverkauf. In diesem Segment sollen künftig 200 bis 250 Wohneinheiten pro Jahr für Eigennutzer und Kapitalanleger realisiert werden. Ergänzend dazu errichtet die Gesellschaft jährlich weitere 200 bis 250 Wohneinheiten im Rahmen von Großprojekten, die entweder über institutionelle Fondsstrukturen oder alternative Vermarktungsmodelle platziert werden.

Ein wesentlicher Meilenstein ist die abgeschlossene Kooperation mit HANSAINVEST. Der operative Start der Fondsaktivitäten ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Geplant sind:

? ein Regionalfonds mit einem Startvolumen von rund 100 Mio. Euro,

? ein BayernFonds mit einem Startvolumen von rund 300 Mio. Euro sowie

? ein Sozialfonds für den Neubau hochwertiger Pflegeimmobilien mit langfristig festgelegten, bonitätsstarken Betreibern.

Parallel dazu baut die Schultheiß Projektentwicklung AG systematisch einen eigenen Wohnungsbestand zur Vermietung auf. Ziel ist ein Bestand von zunächst rund 500 Wohneinheiten, wobei jährlich 100 bis 150 Wohneinheiten neu geschaffen oder erworben werden sollen. Dieser Bereich dient der langfristigen Stabilisierung der Cashflows und der nachhaltigen Vermögensbildung.

Eine tragende Säule bleibt die langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Grundstücken für Kommunen, ausgehend von Franken zunehmend in ganz Bayern, die dem Unternehmen auch künftig eine verlässliche und stabile Projektpipeline sichert.

Besonderes Augenmerk legt die Gruppe auf Digitalisierung, Standardisierung und künstliche Intelligenz. Über die Tochtergesellschaft Schultheiß Software GmbH sowie neu aufgebaute KI-Kompetenzen werden Planungs-, Steuerungs- und Bauprozesse weiter automatisiert. Ziel ist es, Immobilien signifikant kostengünstiger bei gleichbleibend hoher Qualität zu errichten.

Ein weiterer Innovationsbaustein ist eine standardisierte Wohnbau-Spezialentwicklung mit jeweils 24 Wohneinheiten auf vier Geschossen, die sowohl für den geförderten als auch für den frei finanzierten Wohnungsbau geeignet ist. Durch hohe Wiederholbarkeit und reduzierte Ingenieurleistungen entsteht ein besonders wirtschaftliches und zugleich hochwertiges Bauprodukt.

Mit dieser strategischen Neuausrichtung positioniert sich die Schultheiß Projektentwicklung AG als skalierbarer, technologisch führender Projektentwickler, der institutionelle Investoren, Kommunen und private Käufer gleichermaßen adressiert und nachhaltig vom steigenden Bedarf an Wohnraum profitiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schultheiß Projektentwicklung AG

Frau Michaela Spath

Großreuther Straße 70

90425 Nürnberg

Deutschland

fon ..: 091193425150

web ..: https://www.schultheiss-projekt.de

email : msp@schultheiss-projekt.de

Die Schultheiß Projektentwicklung AG mit Sitz in Nürnberg ist seit vielen Jahren in der Entwicklung, Planung und Realisierung von Wohnbauprojekten tätig. Der Fokus liegt auf nachhaltigen Wohnkonzepten, kommunalen Entwicklungsmaßnahmen sowie hochwertigen Wohnimmobilien in Bayern und darüber hinaus.

www.schultheiss-projekt.de

Pressekontakt:

Schultheiß Projektentwicklung AG

Frau Michaela Spath

Großreuther Straße 70

90425 Nürnberg

fon ..: 091193425150

email : msp@schultheiss-projekt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Perspektiven auf Selbstwert, innere Sicherheit und die Kraft des Unterbewusstseins Klondike Gold durchteuft in der Zone Lone Star 28,67 g/t Au über 0,5 Meter und 23,74 g/t Au über 1,0 Meter innerhalb von 1,06 g/t Au über 32,5 Meter