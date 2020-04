Schutzvorhang an der Kasse gegen Corona (SARS-CoV-2 /Covid-19)

Virenschutzvorhang für Kassierer zur Bekämpfung des Coronavirus

Die Corona-Pandemie, welche durch die Viren Covid-19 und SARS-CoV-2 ausgelöst wurde, breitet sich in Deutschland rasant aus. Eine hohe Ansteckungsgefahr der Lungenkrankheit besteht vor allem bei sozialen Interaktionen zwischen Menschen, beispielsweise in Einkaufszentren, Apotheken und Supermärkten. Zwar kann die Ausbreitung des Coronavirus beispielsweise durch seltenes Verlassen des Hauses und die Einhaltung des Mindestabstandes eingedämmt werden, in der Praxis werden aber besonders die Mitarbeiter von Supermärkten durch direkte Kontakte mit potentiell infizierten Kunden gefährdet. Ein spezieller Schutzvorhang aus Kunststoff kann hierbei Abhilfe schaffen und eine Übertragung des Virus verhindern.

Ein effektiver Schutz vor Tröpfcheninfektionen

Unsere Schutzvorhänge aus Kunststoffstreifen verhindern, dass das Kassenpersonal eines Supermarktes oder einer Apotheke mit Speichel, Husten mit Tröpfchen und Sputum wie Auswürfen und Sekreten der Kunden in Kontakt kommt. Um einen optimalen Schutz vor Tröpfcheninfektionen zu gewährleisten, überlappen sich die einzelnen Streifen um mehrere Zentimeter. Ein weiterer Grund für die Verwendung unserer Schutzvorhänge ist die einfache, schnelle und unkomplizierte Montage.

Die Schutzvorhänge sind Phthalate-frei und somit für die Lebensmittelverarbeitende Industrie zugelassen.

Das biegsame Material lässt sich zudem problemlos an Konstruktionen aus Holz oder anderen Materialien und sogar Rundungen befestigen. Die entsprechende Halterung kann auf einfache Weise an der Decke befestigt werden, sodass sich der Schutzvorhang genau auf der richtigen Höhe befindet. Dank der hohen Transparenz des Kunststoffes bleiben die Schutzvorhänge besonders unauffällig und stören die Interaktion nur minimal.

Maßanfertigungen für einen optimalen Schutzmechanismus

Unsere Streifenvorhänge aus hochwertigem PVC sind in verschiedenen Größen erhältlich und eignen sich daher bestens zu einer individuellen Anpassung an jeden Kassenbereich. Während die Breite der Schutzvorhänge 140 cm beträgt, lässt sich die Materialstärke aus vier verschiedenen Abstufungen im Bereich von 0,3 bis 1,0 mm wählen. Auch die Länge des Vorhangs ist variabel, um eine vielseitige Anwendung in kleinen und großen Kassensystemen zu gewährleisten. Im Detail können folgende Abmessungen über unseren Online Shop bestellt und geliefert werden:

– 140cm x 0,3mm x 6500cm

– 140cm x 0,5mm x 4000cm

– 140cm x 0,8mm x 2500cm

– 140cm x 1,0mm x 2000cm

Schutzvorhänge für Supermarkt- und Apothekenkassen online bestellen https://www.pvcstreifen-vorhang.de/

Um die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie bestmöglich zu minimieren, ist schnelles Handeln gefragt. In unserem Sortiment finden Sie daher ein breit gefächertes Sortiment an hochwertigen Streifen- und Lamellenvorhängen sowie dem passenden Zubehör, um die Ansteckungsgefahr im Bezug auf das Coronavirus in öffentlichen Gebäuden zu minimieren. Fachkundige und kompetente Beratung, ein umfassender Käuferschutz, viele Zahlungsmethoden und ein schneller, zuverlässiger Versand zählen dabei zu unseren Serviceleistungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

pvcstreifen-vorhang.de

Herr Michael Juels

Schlörstr. 21

84453 Mühldorf am Inn

Deutschland

fon ..: 01637959742

web ..: http://www.pvcstreifen-vorhang.de

email : service@pvcstreifen-vorhang.de

Meterware, Rollenware, PCV Vorhänge, PVC Ersatzstreifen, Schweißerschutz, Tischauflagen und Zubehör einfach online bestellen. Mit Käuferschutz und per Rechnung. Maßgefertigter Streifenvorhang und PVC-Streifen in verschiedenen Farben hier kaufen.

