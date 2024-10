Schwedische Nebenwerte mit Outperformance

Die Zinssenkungen der schwedischen Riksbank und das verbesserte Verbrauchervertrauen spornen schwedische Micro- und Smallcaps an. Dieser Trend könnte auf ganz Nordeuropa übergreifen.

Die jüngsten Zinssenkungen der schwedischen Riksbank auf 3,25 Prozent haben spürbare Auswirkungen auf die Kapitalmärkte, insbesondere auf die kleineren Unternehmen, die sogenannten Micro- und Smallcaps. Diese Aktienkategorien haben in den letzten Monaten eine deutliche Outperformance im Vergleich zu den Largecaps gezeigt. Der Zusammenhang zwischen den sinkenden Zinsen und dem gesteigerten Verbrauchervertrauen spielt dabei eine zentrale Rolle.

„Die Zinssenkungen durch die Riksbank zielten darauf ab, die Wirtschaft durch billigere Finanzierungsmöglichkeiten zu stimulieren, was insbesondere kleinen und mittelgroßen Unternehmen zugutekommt. Diese Firmen sind stärker auf externe Finanzierung angewiesen, da sie oft über weniger Kapitalreserven verfügen als Großunternehmen. Daher reagieren sie empfindlicher auf Veränderungen der Zinssätze. Mit den gesunkenen Finanzierungskosten haben sie nun die Möglichkeit, ihre Geschäftsmodelle aggressiver auszubauen, neue Investitionen zu tätigen und ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Dies schafft eine Dynamik, die insbesondere bei Smallcaps zu einer positiven Kursentwicklung führt“, sagt Kenneth Blomqvist, Portfoliomanager bei der finnischen Investmentboutique Fondita (https://fondita.de).

Die Investmentgesellschaft hat sich mit den Strategien „Fondita Nordic Micro Cap“ und „Fondita Nordic Small Cap“ konsequent auf Investments in diese Micro- und Smallcap-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Nordeuropa spezialisiert. Fonditas Microcap-Unternehmen sind börsennotiert und haben eine Marktkapitalisierung von weniger als 800 Millionen Euro, während die vom Fondsmanagement ausgewählten Smallcap-Unternehmen eine Marktkapitalisierung von maximal drei Milliarden Euro haben. Fondita betreibt in seinen Fondsstrategien dezidiertes Stockpicking, also einen aktiven, sehr speziellen Auswahlprozess der Aktien, die es in die jeweils konzentrierten Portfolios aus rund 40 Werten schaffen.

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Outperformance der schwedischen Nebenwerte ist Kenneth Blomqvist zufolge das gestiegene Verbrauchervertrauen, das durch die sinkenden Zinsen gestärkt wird. Eine verbesserte Konsumstimmung wirke sich positiv auf den Einzelhandel und andere konsumorientierte Sektoren aus, in denen viele kleinere Unternehmen tätig seien. Die Verbraucher hätten aufgrund der niedrigeren Zinssätze mehr Geld zur Verfügung, was den Konsum anregt und somit die Einnahmen dieser Unternehmen steigere. Gleichzeitig habe der Rückgang der Inflation die Kaufkraft der Verbraucher stabilisiert, was den gesamtwirtschaftlichen Ausblick zusätzlich unterstütze. Auch die internationale Perspektive spiele eine Rolle: Die Erholung der schwedischen Wirtschaft findet in einem Umfeld statt, in dem zwar die Inflationsraten generell sinken, aber die Volatilität gerade in kleineren Aktienmärkten wie eben Schweden bis auf Weiteres höher bleiben kann. Es sei aber davon auszugehen, dass in diesen Märkten und bei Nebenwerten generell die Schwankungen künftig zurückgingen.

„Die Performance von Small- und Microcaps war auch deshalb so beeindruckend, weil viele Anleger in den letzten Jahren verstärkt in große, global agierende Unternehmen investiert hatten. Mit den Zinssenkungen und der damit verbundenen Verbesserung der Binnenwirtschaft rücken nun jedoch wieder kleinere Unternehmen ins Blickfeld. Dies ist auch ein Zeichen für eine potenzielle Sektorrotation, bei der Investoren ihre Portfolios diversifizieren, um von den neu entstandenen Chancen in der schwedischen Wirtschaft zu profitieren“, betont Kenneth Blomqvist. Das zeigen auch die Erfolge der Strategien: Der „Fondita Nordic Micro Cap“ hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 23 Prozent gewonnen, der „Fondita Nordic Small Cap“ fast 35 Prozent.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Zinssenkungen der Riksbank und das verbesserte Verbrauchervertrauen eine bedeutende Rolle bei der jüngsten Outperformance der schwedischen Micro- und Smallcaps gespielt haben, und die langfristigen Perspektiven dieser Anlagekategorie bleiben angesichts der anhaltend niedrigen Zinsen vielversprechend. Für Kenneth Blomqvist wichtig: „Auch wenn die Entwicklung aktuell derart positiv nur in Schweden stattfindet, kann der Trend bald ganz Nordeuropa ergreifen. Anleger können sich also frühzeitig in diesem Segment profitieren, um das Momentum zu nutzen.“

