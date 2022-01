Schweizer Startup erfindet die nachhaltigste Zahnpasta – So einfach war nachhaltiges Zähneputzen noch nie

– Wirkstoffe (Pulver) wird mit Wasser zur Zahnpasta vermischt

– Wiederverwendbarer Glasbehälter analog zu einem Seifenspender

– Unnötiger Wassertransport und Plastikverpackung entfallen

Einfach Weniger ist ein Schweizer Startup, welches sich der Produktion und dem Vertrieb von nachhaltigen, innovativen Produkten verschreibt. Das Gründerpaar Annika und Raphael Schär haben bereits mit Bienenwachstüchern und anderen nachhaltigen Produkten gezeigt, dass Nachhaltigkeit sowohl nützlich als auch elegant sein kann.

Ihr neuestes Produkt ist Paudi – eine neue Generation von Zahnpasta: Verkauft werden nur noch der Wirkstoffe in Pulverform, welcher dann zuhause mit Wasser zur Zahnpasta angemischt wird. Die angemischte Zahnpasta wird in einer Glasflasche ähnlich einem Seifenspender aufbewahrt.

Im Vergleich zu herkömmlichen Zero Waste Zahnpflegeprodukten (wie Tabletten und Pulver) überzeugt das Produkt durch ein gewöhnliches Putzgefühl mit Paste.

Paudi das Zahnpastapulver schont nicht nur die Umwelt, sondern auch die Zähne. Einfach Weniger hat während der Entwicklung stehts darauf geachtet, dass nur natürliche Zutaten verwendet werden. Damit streben sie eine Zertifizierung unter einem Naturkosmetik-Label an.

Diese neue Art von Zahnpasta spart Transportkosten und Verpackung und leistet somit einen Beitrag zu einer saubereren und nachhaltigen Zukunft.

Einfach Weniger sucht aktuell via Crowdfunding Kunden und Gleichgesinnte, welche helfen, das Produkt vom Labor in die Verkaufsregale zu bringen.

Mehr Informationen dazu auf https://einfachweniger.ch/paudi

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RapNika GmbH

Herr Raphael Schär

Postfach 327

3360 Herzogenbuchsee

Schweiz

fon ..: +41625520014

web ..: https://einfachweniger.ch

email : hallo@einfachweniger.ch

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

