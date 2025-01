Scope Technologies gibt Wandelanleihefinanzierung zur Förderung von Wachstum und Innovation bekannt

Vancouver, British Columbia, 6. Januar 2025 / IRW-Press / Scope Technologies Corp. (CSE: SCPE) (OTCQB: SCPCF) (FWB: VN8) (Scope Technologies oder das Unternehmen) freut sich, eine Wandelanleihefinanzierung in Höhe von 1 Million CAD von First Majestic Silver Corp. (TSX: AG; NYSE: AG; Frankfurt: FMV) (First Majestic), einem börsennotierten Bergbauunternehmen, zusätzlich zu der bereits angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 1,8 Mio. CAD (siehe Pressemitteilung vom 27. Dezember 2024), bekanntzugeben.

Diese strategische Finanzierung wird für das operative Wachstum, die Geschäftsentwicklung und das Produktmanagement eingesetzt, um die Mission von Scope Technologies, quantenresistente Verschlüsselungs- und Datenspeicherlösungen für Unternehmen weltweit bereitzustellen, weiter voranzutreiben.

Die Investition von First Majestic unterstreicht die entscheidende Bedeutung sicherer, skalierbarer Lösungen in der sich schnell entwickelnden technologischen Landschaft von heute. Das Engagement des Unternehmens folgt auf den erfolgreichen Abschluss eines Proof-of-Concept-Prozesses (POC), bei dem Scope Technologies die Sicherheit, Robustheit und Skalierbarkeit seiner quantenresistenten Technologien unter Beweis stellte. Dieses POC bestärkte nicht nur First Majestic in seiner Entscheidung, sich als Unternehmenskunde anzumelden, sondern bestätigte auch die Stärke der Lösungen von Scope.

Der CTO von Scope Technologies, Sean Prescott, erklärte: Ein POC mit einem so renommierten und etablierten Unternehmen wie First Majestic abzuschließen, ist ein bedeutender Meilenstein für uns. Dies war ein harter Test durch ein globales Unternehmen. Das Vertrauen von First Majestics in uns spricht Bände in Bezug auf die Robustheit und Sicherheit unserer Lösungen.

Die Wandelanleihe in Höhe von 1 Mio. CAD von First Majestic beinhaltet günstige Bedingungen mit einem jährlichen Zinssatz von 4 % und einer Laufzeit von einem Jahr. Scope Technologies wird First Majestic außerdem das alleinige Recht einräumen, den Darlehensbetrag zu einem Preis von 1,40 CAD pro Aktie in Aktien umzuwandeln zu können. Diese Fremdfinanzierung ergänzt die bereits angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 1,8 Mio. CAD und stärkt die finanzielle Basis von Scope bei der weiteren Skalierung seiner Geschäftstätigkeit und dem Ausbau seiner Marktpräsenz.

Diese Finanzierung wird uns dabei helfen, unsere Geschäftstätigkeit zu skalieren und die Geschäftsentwicklung zu beschleunigen, um unsere quantenresistenten Lösungen mehr Unternehmen zugänglich zu machen. Sie versetzt uns auch in die Lage, den wachsenden Fortschritten im Bereich Quantencomputer immer einen Schritt voraus zu sein und dafür zu sorgen, dass unsere Kunden in einer sich entwickelnden technologischen Landschaft geschützt bleiben, sagte der CEO von Scope Technologies, James Young. Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen von First Majestic in unsere Vision und unsere Fähigkeiten. Der Bereich Quantencomputer entwickelt sich rasant, und wir müssen Schritt halten, um an der Spitze zu bleiben.

Scope Technologies lädt andere Unternehmen ein, die Vorteile von Quantensicherheit und maschinellem Lernen zu erkunden, und bietet an, sich noch heute unter www.qse.group/ einen eigenen quantenresistenten Datentresor zu sichern.

Weitere Informationen zu Scope finden Sie unter www.scopetechnologies.io.

Über Scope Technologies Corp.

Scope Technologies Corp. mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia ist ein revolutionäres Technologieunternehmen, das auf Quantensicherheit und maschinelles Lernen spezialisiert ist. Über seine Vorzeigemarken, die QSE Group und GEM AI, bietet Scope in den Bereichen Datensicherheit, Quantenverschlüsselung und neuronale Netze der nächsten Generation an und unterstützt Unternehmen mit sicheren, skalierbaren Technologien, die Wachstum und betriebliche Effizienz fördern.

LinkedIn: scope-technologies-corp

Facebook: Scope Technologies Corp

Twitter: @ScopeTechCorp

Kontaktdaten:

James Young

CEO, Scope Technologies Corp.

E-Mail: james@scopetech.ai

Tel: +1 604-416-1720

Webseite: www.scopetechnologies.io

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um rein historische Aussagen handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen, Zukunft, Strategie, Zielen und Vorgaben und insbesondere zur Verwendung der Erlöse aus der Emission. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren widerspiegeln, die das Management für vernünftig und relevant hält, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie: glaubt, erwartet, anstrebt, antizipiert, beabsichtigt, schätzt, plant, kann, sollte, würde, wird, potenziell, geplant oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe bzw. ähnliche Ausdrücke, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten, ergriffen werden oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden und basieren auf Annahmen und Analysen, die das Unternehmen vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen getroffen hat, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene Risiken und Annahmen, die in der jüngsten Managementdiskussion und -analyse des Unternehmens beschrieben sind. Eine Kopie davon ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar. Obwohl Scope diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken verbunden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, der kontinuierlichen Erfüllung der Anforderungen der Canadian Securities Exchange, der Produktsicherheit und Rückrufaktionen, der Einhaltung von Vorschriften und Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorzügen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

