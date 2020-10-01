SDS Mind: Neues KI-Unternehmen aus Passau automatisiert Marketing-Prozesse für den Mittelstand

Wie verändert Künstliche Intelligenz das Marketing im Mittelstand? Mit SDS Mind startet in Passau ein Unternehmen, das hier ansetzt – und aus komplexen Prozessen einfache, bezahlbare Lösungen macht.

Passau, Herbst 2025. Mit SDS Mind startet ein innovatives KI-Unternehmen aus Passau, das Unternehmensprozesse im Marketing automatisiert und so 70 bis 90 Prozent Zeitersparnis ermöglicht. Das Gründerduo Yvonne Dachs-Stoffel und Nikolai Schöbel bringt jahrzehntelange Erfahrung in Marketing, Vertrieb und Digitalstrategie ein. Ziel ist es, Mittelständlern mit KI-Technologien Werkzeuge an die Hand zu geben, die komplexe Marketingaufgaben vereinfachen und Ressourcen für das eigentliche Kerngeschäft freisetzen.

Das erste Produkt von SDS Mind, die Plattform Momentsuite.ai, ermöglicht es Unternehmen, auf Knopfdruck eine komplette Social Media Strategie, Bildmaterial und Redaktionspläne inklusive laufender Postings zu erhalten. Erste Kooperationspartner, darunter auch eine Marketingagentur, setzen das Tool bereits erfolgreich ein.

Vision: KI als Wachstumsmotor für den Mittelstand

„Die Zeitersparnis für Unternehmen ist enorm. Wir haben Cases, in denen für spezifische Tätigkeitsbereiche bis zu 90 Prozent weniger Zeit benötigt wird als vor der Nutzung durch KI-Tools“, erklärt Yvonne Dachs-Stoffel, Mitgründerin von SDS Mind und verantwortlich für Marketing & Vertrieb.

„Wir werden in den nächsten fünf Jahren einen grundlegenden, durch KI angetriebenen Wandel der Digitalbranche erleben. Mit SDS Mind schaffen wir Technologien, die sicherstellen, dass gerade der Mittelstand erheblich von diesem Wandel profitiert“, ergänzt Nikolai Schöbel, Mitgründer und Produktentwickler von SDS Mind.

Eigene Algorithmen – intuitive Bedienung, faire Kosten

SDS Mind entwickelt eigene Algorithmen, die auf dem über 20-jährigen Digital-Marketing-Knowhow der Gründer basieren. Kunden profitieren dadurch von bewährten Strategien, die von der KI in skalierbare Automatisierungen übersetzt werden. Die Anwendungen sind bewusst einfach und reduziert gestaltet, sodass Unternehmen sofort starten können.

Das Revolutionäre: Durch die KI-gestützte Entwicklung entstehen Lösungen, die auch für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) bezahlbar bleiben – ohne Abstriche bei Professionalität und Funktionsumfang. Während klassische Agenturleistungen oft hohe Budgets erfordern, können SDS Mind Kunden dank effizienter Entwicklung selbst komplexe Automatisierungen nutzen.

Dank KI-gestützter Programmierung arbeitet SDS Mind auch bei der Entwicklung von Individualsoftware bis zu 60 Prozent schneller und kosteneffizienter als herkömmliche Anbieter.

Fokus auf DACH – neue Produkte in Arbeit

SDS Mind startet mit einem klaren Fokus auf den deutschsprachigen Raum (DACH). Als erste Zielbranchen wurden Hotellerie und Gastronomie gewählt, der Mittelstand insgesamt steht im Mittelpunkt der weiteren Expansion.

Neben Momentsuite.ai arbeitet das Unternehmen bereits an neuen Lösungen wie VisibilityScore.ai, einem Tool zur Sichtbarkeit in ChatGPT & generativen Suchsystemen. Damit können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Marke auch in KI-generierten Antworten präsent und korrekt dargestellt wird.

Kooperation mit ScalableLoops

Für die technologische Weiterentwicklung kooperiert SDS Mind mit ScalableLoops.ai, einer KI-Tech-Schmiede, die sich auf Automatisierung spezialisiert hat. Dort verantwortet ein ehemaliger Porsche-Entwickler als CTO die technische Innovationskraft.

SDS Mind wurde im Herbst 2025 von Yvonne Dachs-Stoffel und Nikolai Schöbel in Passau gegründet. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Tools, die Marketingprozesse automatisieren, Zeitersparnis schaffen und Mittelständlern Zugang zu professionellen Strategien ermöglichen. Mit der ersten Lösung Momentsuite.ai adressiert SDS Mind die Social Media Betreuung. Weitere Produkte wie VisibilityScore.ai sind bereits in Entwicklung.

