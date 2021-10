Searchlight Resources überrascht mit hochgradiger Uranentdeckung auf Kulyk Lake

Damit hatte wohl niemand gerechnet, nicht einmal das Unternehmen selbst…

Der bekannte US-Börsenbriefschreiber John Kaiser hat Stephen Wallace, den CEO von Searchlight Resources Inc. (TSXV: SCLT; FRA: 2CC2), mit einem Schachspieler verglichen, der seine Angriffe lange vorbereitet, bevor er zuschlägt. Nun ist für Searchlight offenbar ein solcher strategischer Moment gekommen: Plötzlich spielt das Unternehmen, das bisher nur im Zusammenhang mit Gold- und Kupferprojekten rund um das Bergbaucamp Flin Flon bekannt war, eine zentrale Rolle in Saskatchwans neuestem Uran-Hotspot am Rande des berühmten Athabasca-Beckens!

Luftgestützte Messungen zeigen hohe Uran- und REE-Werte auf dem 105 km² großen Projekt Kulyk Lake von Searchlight Resources. Während gute REE-Werte zu erwarten waren und die Streichenlänge Hinweise auf ein großes System liefert, waren die Uranentdeckungen in einem völlig neuen Gebieteher so etwas wie der zufällige Beifang der Messungen. Kulyk Lake liegt etwa 165 km nördlich von La Ronge, Saskatchewan, und 65 km südlich der wichtigen Uranmine Key Lake. Besonders ermutigend ist, dass die Messungen von derselben Mannschaft und mit derselben Technik durchgeführt wurden, die vor Jahren zur Entdeckung von Patterson Lake South durch Fission führte.

Lesen Sie hier den ganzen Artikel:

Searchlight Resources überrascht mit hochgradiger Uranentdeckung auf Kulyk Lake

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Searchlight Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Searchlight Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Searchlight Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Searchlight Resources, Uran, Uranpreis, Uranaktien, Uranfund, Atomenergie, Energie, Rohstoffe, Rohstoffaktien, Kupfer

Pressekontakt:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Best Workspaces Award 2022 – SIP Scootershop ist nominiert