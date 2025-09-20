  • secura protect sammelt über 200 Kilogramm Müll am World Cleanup Day 2025

    So geht unternehmerische Verantwortung: secura protect sammelt am World Cleanup Day 2025 über 200 kg Müll.

    BildLangenselbold, 20. September 2025: Am diesjährigen World Cleanup Day beteiligte sich die secura protect Unternehmensgruppe mit insgesamt vier Teams in unterschiedlichen Regionen Deutschlands. In weniger als zwei Stunden sammelten Mitarbeitende, Familien und Partner gemeinsam rund 200 Kilogramm Müll – vom Zigarettenstummel über Fast-Food-Verpackungen bis hin zu Autoreifen und einem alten Staubsauger.

    „Das Ergebnis hat uns persönlich eher erschüttert als stolz gemacht. Es zeigt, wie dringend mehr Bewusstsein im Umgang mit Abfällen notwendig ist“, erklärt Hedda Stroh, Nachhaltigkeitsbeauftragte von secura protect.

    Die Teams waren in Langenselbold, Berlin, Dresden und auf Rügen im Einsatz. Besonders bemerkenswert war, dass zusammen mit unserem Dresden-Team auch Kinder der FlexiKids gGmbH aktiv waren. In Berlin war Geschäftsführer V. Korneev mit seinem Berliner Team unterwegs, während ein Mitarbeiter aus Brandenburg mit Freunden und Familie auf Rügen eine eigene Sammelaktion mit Familie organisierte. Geschäftsführer Patrick Pond engagierte sich zusammen mit seinem 13-köpfigen Team in Langenselbold bei Frankfurt/Main.

    Mit der Teilnahme am World Cleanup Day unterstreicht secura protect sein Engagement im Bereich Umwelt- und Klimaschutz, der fester Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie ist. Neben der Zertifizierung nach ISO 14001 und der Auszeichnung mit der EcoVadis Platin-Medaille setzt das Unternehmen auf konkrete Maßnahmen und Aktionen, die sowohl die Umwelt als auch den Teamgeist fördern.

    „Wir möchten unsere Mitarbeitenden auf einfache fröhliche Weise motivieren – weniger durch Regeln, sondern durch gemeinsame Aktionen, die Spaß machen und Sinn stiften. Wenn wir dadurch auch nur einen Menschen erreichen, der erkennt, dass jede Kippe und jedes Taschentuch unsere Lebensgrundlage gefährdet, sind wir schon einen Schritt weiter“, so Hedda Stroh.

    Am Ende betont Stroh: „Für uns bedeutet CSR ganz konkret, unsere unternehmerische Verantwortung wahrzunehmen – nicht nur in der Sicherheitsbranche, sondern auch im Umwelt- und Klimaschutz. Aktionen wie der World Cleanup Day sind ein guter Weg, dieses Verantwortungsbewusstsein im Unternehmen und auch außerhalb sichtbar zu machen.“

    secura protect plant, sich auch in den kommenden Jahren am World Cleanup Day zu beteiligen und zusätzlich regelmäßig kleinere Umweltaktionen an den eigenen Standorten durchzuführen.

    >> Mehr Bilder & Eindrücke unter: https://www.secura-protect.de/news-details/world-cleanup-day-2025

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    secura protect Holding GmbH
    Herr Patrick Pond
    Carl-Friedrich-Benz-Str. 9
    63505 Langenselbold
    Deutschland

    fon ..: +49 6184 909440
    fax ..: +49 6184 90944-01
    web ..: https://www.secura-protect.de/
    email : info@secura-protect.de

    Die secura protect Unternehmensgruppe mit Sitz in Langenselbold ist ein deutschlandweit tätiger, familiengeführter Sicherheitsdienstleister. Das Unternehmen bietet seit über 20 Jahren umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Objektschutz, Werkschutz, Empfangsdienste, Kurierdienste, Schutz von Militärliegenschaften und Museumsdienste. Neben dem Kerngeschäft legt secura protect großen Wert auf Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Vielfalt.

    Pressekontakt:

    secura protect Holding GmbH
    Frau Hedda Stroh
    Carl-Friedrich-Benz-Str. 9
    63505 Langenselbold

    fon ..: +49 6184 909440
    email : hedda.stroh@secura-protect.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Deutscher Diversity Tag 2025: secura protect zeigt, wie Vielfalt im Arbeitsalltag gelebt wird
      In einer Branche, in der täglich Menschen unterschiedlichster Herkunft, Religionen, Hautfarben und Lebensläufe zusammenarbeiten, bedeutet Diversität: Alltag, aber auch Verantwortung....

    2. EcoVadis Platin: secura protect zählt zu den nachhaltigsten Sicherheitsunternehmen weltweit
      Die secura protect Unternehmensgruppe aus Langenselbold wurde von EcoVadis, eine der weltweit führenden Plattformen für Nachhaltigkeitsbewertungen, mit der Platin-Medaille ausgezeichnet....

    3. secura protect feiert 20 Jahre Sicherheit: Ein Familienunternehmen auf Erfolgskurs
      Secura Protect feiert 20 Jahre Erfolg. Das familiengeführte Sicherheitsunternehmen unter der Leitung von Patrick Pond zählt zu den Top-Sicherheitsdiensten in Deutschland....

    4. secura protect Chemnitz engagiert sich am Aktionstag „Schichtwechsel 2023“
      Das secura protect Team Chemnitz nahm am Aktionstag "Schichtwechsel" teil, ermöglichte einem SFZ "Die Werkstatt"-Praktikanten einen Blick hinter die Kulissen des smac - Staatl. Museum f. Archäologie....

    5. Deutschland räumt auf: Hohe Beteiligung am World Cleanup Day 2025
      Über 600.000 Menschen engagierten sich in 11.000 Cleanups in 2.800 Städten. Sie räumten Müll auf Straßen, Stränden und in Parks - ein starkes Zeichen für Umweltschutz und globalen Zusammenhalt....

    6. Rückschau auf den World Cleanup Day 2021
      200.000 Menschen setzen in Deutschland ein Zeichen für eine saubere, gesunde und müllfeie Welt....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.