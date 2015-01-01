Seehotel Niedernberg erzielt Rekord: 17,6 % Umsatzplus 2025

Mit Qualität im Detail, Nähe zum Gast und Stärke aus dem Team heraus hat das Seehotel Niedernberg, das Dorf am See, im Jahr 2025 das größte Umsatzwachstum seiner Geschichte erzielt.

Das Seehotel Niedernberg erzielt ein Plus von 1,7 Mio. Euro bzw. 17,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im gleichen Zeitraum wuchs die Gästezahl um 24,1 Prozent von 28.971 auf 35.947 und der RevPAR wurde um 7,3 Prozent gesteigert. „Unser Rekordjahr ist das Ergebnis einer gemeinsamen Entwicklung und erfüllt mich mit Dankbarkeit und Demut“, erklärt Violeta Pantic, Direktorin Seehotel Niedernberg. „Unsere mitarbeitenden Kolleginnen und Kollegen formen ein Team aus Umsorgern, die mit Leidenschaft und Professionalität arbeiten – sie bilden den Kern unseres Unternehmens, aus dem nachhaltiger Erfolg erwächst.“ So stieg etwa im besonders vom menschlichen Miteinander geprägten F&B-Bereich der Umsatz überproportional um 19,7 Prozent.

Neue Packages lassen Umsatzzahlen wachsen

Zum Rekordumsatz 2025 haben außerdem neue Packages einen signifikanten Beitrag geleistet: Eine strategische Portfolioerweiterung ließ die Umsatzzahlen von 188.000 Euro in 2024 auf 1,3 Millionen Euro im Jahr 2025 ansteigen. Zu den erfolgreichsten Packages zählten unter anderem die Packages „Seensucht“, „Verwöhntage“ und „Seezeitkulinarik“. Für erhöhte digitale Nähe und damit ein Mehr an Service und Inspiration tragen die neue Website mit optimierter Buchungsstrecke, ein innovatives CRM-System für personalisierte Gästekommunikation sowie ein monatlich informierender und inspirierender Newsletter mit mehr als 11.000 Adressen bei.

Renovierungen und Modernisierungen wirken

Erweitert und optimiert wurde zudem die Hotel-, Spa- und Restaurant-Infrastruktur mit erfolgten und geplanten Investitionen von über einer Million Euro alleine in die Spa-Erweiterung. Renoviert wurden die Hannes Bar, die Orangerie, das Spa-Bistro und die Rezeption sowie ausgewählte Zimmer. Mehr Raum für Gäste – über die bestehenden 115 Hotelzimmer hinaus – bietet die Villa MainTraum mit ihren zusätzlichen 16 Zimmern und Suiten sowie dem einzigartigen Angebot eines integrierten Auto-Museums. Für die Zukunft sind weitere Investitionen und kontinuierliche Verfeinerungen des Gästeangebots sowie besondere Events wie das Sommer-Highlight „think pink and shine bright“ am 28. August dieses Jahres geplant.

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Seehotel Niedernberg

Frau Sabine Dächert

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Seehotel Niedernberg, das Dorf am See

Im Seehotel Niedernberg, das Dorf am See, begrüßt ein einzigartiges Ensemble von 15 Häusern auf einem 66.000 qm großen Areal Entdecker, Genießer, Museumsbesucher, Tagungs- und Wellnessgäste sowie Fashionfreunde. Besucher genießen den Aufenthalt an unterschiedlichen Erlebnisorten wie dem Freunde-, Bade-, Block- und Seehaus oder im Herren-, Fischer- und Gartenhaus sowie der Wellnessscheune Wolke 7. Im Zentrum, auf dem Dorfplatz, finden regelmäßig Events und Märkte statt. Mit seinen 107 großzügig gestalteten Suiten und Zimmern, meist mit Seeblick, sowie 15 Tagungs- und Eventräumen bietet das Seehotel Niedernberg viel Platz zur individuellen Entfaltung. Neu ist die Villa MainTraum mit zehn Zimmern und sechs Suiten im Penthousestil, großzügigen Terrassen und einem Oldtimer-Automuseum. Im Restaurant ELIES mit Seeterrasse und dem Café & Bar HANNES verwöhnen handwerklich hochwertige Gerichte und Getränke die Gäste. Eine Erlebnislocation der besonderen Art ist die hoteleigene Insel im See mit Sandstrand und mediterraner Finca. In der vitalOase entspannen sich Hotel- und DaySpa-Gäste im beheiztem In- und Outdoor-Pool, in der Sauna- und Salzlandschaft, der Blocksauna mit Seeblick und bei Beauty-Treatments.

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max.pr

Frau Sabine Dächert

Leutstettener Straße 5

82319 Starnberg

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