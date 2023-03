Seelenwellness München feiert 4-jähriges Jubiläum mit neuer Gesichtspflege-Linie

4 jähriges Jubiläum bei Seelenwellness wird mit neuer, revolutionärer Gesichtspflege Linie gefeiert!

München, Deutschland – Seelenwellness München, ein Kosmetikstudio, das für seine Naturkosmetik-Spezialisten und seine hervorragenden Bewertungen bekannt ist, feiert am 1. März 2023 sein 4-jähriges Jubiläum.

Das Unternehmen, das von der Gründerin Samira Dalnodar ins Leben gerufen wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, natürliche Kosmetikprodukte zu verwenden, um den Kunden eine nachhaltige und effektive Pflege anzubieten. Mit über 1.800 Kunden und einem Team von zwei Mitarbeiterinnen ist Seelenwellness München stolz darauf, zu den führenden Kosmetikstudios in München zu gehören. Die Kunden schätzen das Studio für seine hochwertigen, auf den jeweiligen Hauttyp abgestimmten Behandlungen und die freundliche und einladende Atmosphäre.

Die Gründerin Samira Dalnodar setzt ausschließlich auf Naturkosmetik, da natürliche Stoffe dem Körper ähnlich sind und deshalb besser aufgenommen werden können als synthetische Stoffe. Aus diesem Grund kann natürliche Kosmetik dem Körper nachhaltig besser helfen. Die Naturkosmetik-Spezialisten bei Seelenwellness München sind darauf geschult, die natürlichen Inhaltsstoffe optimal zu nutzen, um die Haut zu reinigen, zu pflegen und zu regenerieren.

Ab März 2023 wird Seelenwellness München eine neue Gesichtspflege-Linie anbieten. Die Produkte stammen von Evolve Beauty, einem britischen Unternehmen, das für seine hochwertigen, organic Produkte bekannt ist. Die Inhaltsstoffe sind so rein und natürlich, dass man sie sogar essen könnte. Die Produkte werden in Superfood-Qualität hergestellt und enthalten nur hochwertige, biologische Zutaten. Die neue Linie wird von den Naturkosmetik-Spezialisten bei Seelenwellness München angeboten und ist speziell auf die Bedürfnisse der Haut abgestimmt. Das Studio ist stolz darauf, eines der führenden Kosmetikstudios in München zu sein und dieses neuwertige Produkt anbieten zu können. Die neuen Produkte von Evolve Beauty sind eine perfekte Ergänzung des Portfolios und bieten den Kunden eine weitere Möglichkeit, ihre Haut auf natürliche Weise zu pflegen.

Mehr Informationen zu den Behandlungen & angebotenen Produkten von Seelenwellness und zum Team von Samira Dalnodar finden sich unter https://seelenwellness-muenchen.de/kosmetikstudio-muenchen/.

