SEEWALD Private Label: BIO Kosmetik als Zukunftsstrategie für Apotheken

SEEWALD Private Label aus Salzburg (Ö) präsentiert ein strategisches Konzept für Apotheken im deutschsprachigen Raum: die Etablierung einer zertifizierten BIO Kosmetik-Eigenmarke mit besonderem Fokus auf die Möglichkeit zur synergistischen Kombination mit ausgewählter Nahrungsergänzung, die ebenfalls als Eigenmarke von SEEWALD Private Label erhältlich ist. In einem zunehmend kompetitiven Umfeld, das von Online-Anbietern und Drogeriemärkten geprägt ist, bietet dieses Modell Apotheken die Möglichkeit, ihre Position als vertrauenswürdige Gesundheitsexperten zu stärken und gleichzeitig nachhaltig und wirtschaftlich erfolgreich zu agieren.

Die neuen BIO Kosmetik-Linien sind BIO-zertifiziert nach den strengen Richtlinien der Austria Bio Garantie, dem staatlich verankerten Kontrollsystem gemäß österreichischem Lebensmittelbuch. Mit 51-72 % BIO-Anteil werden hier die gesetzlichen Vorgaben (Mindeststandard: 20 %) deutlich übertroffen. Jedes Produkt wird dermatologisch getestet und ist für empfindliche Haut geeignet. Die exklusive Verpackung in satiniertem Glas mit edlem Buchenholz-Verschluss unterstreicht eine Premium-Positionierung im BIO Naturkosmetik-Segment.

Der Produzent von SEEWALD BIO Kosmetik ist ein einzigartiges Kooperationsunternehmen, das zu gleichen Teilen in Besitz von SEEWALD Beteiligungen GmbH und dem Europakloster Gut Aich in St. Gilgen ist.

Produkte mit Seele: inspiriert von der Natur – getragen von Expertise – wirtschaftlich durchdacht.

Vier Pflegelinien für individuelle Bedürfnisse

Das Herzstück des Sortiments sind vier Pflegelinien, die auf die wichtigsten Hautbedürfnisse eingehen:

– Sensitiv: Mit Inhaltsstoffen wie Aloe Vera und 2-fach Hyaluronsäure wurde diese Linie speziell für empfindliche, gereizte Haut entwickelt. Sie verzichtet bewusst auf Reizstoffe und ätherische Öleund setzt den Fokus auf Feuchtigkeitspflege, die nicht beschwert.

– Intensiv: Diese Linie verwöhnt anspruchsvolle und reife Haut mit Wildrosensamenöl, Rosenwachs und 2-fach Hyaluronsäure. Der Inhaltsstoff Bakuchiol dient als pflanzliche und photostabile Alternative zu Retinol für strahlend vitale Haut.

– Sonne: Der Sonnenschutz LSF 30 bietet eine rein mineralische Formel, die auch für Babys, Kinder und empfindliche Haut geeignet ist und keine Gefahr für Wasserorganismen darstellt (ab März 2026).

– Nestzeit: Begleitet Familien von der Schwangerschaft bis zur sanften Baby- und Kinderpflege. Die Formulierung ist besonders mild und enthält beruhigende Pflanzenextrakte wie Kamille und Ringelblume (ab März 2026).

Nachhaltigkeit und Differenzierung im Fokus

Die Produkte werden in satinierten, recyclebaren Glasbehältern mit edlen Verschlüssen aus Buchenholz abgefüllt. Ein Statement für nachhaltige Qualität, Transparenz und höchste Ansprüche an Verträglichkeit. Alle Produkte sind vegan, tierversuchsfrei, palmölfrei und dermatologisch getestet. Mit diesem von der Natur inspirierten Ansatz positioniert SEEWALD Private Label die Eigenmarke als Chance für Apotheken, sich nachhaltig von Drogerien und Online-Plattformen zu differenzieren. Ein weiterer bedeutender Faktor für die Differenzierung ist die Strategie „Schönheit von innen und außen“. BIO Kosmetik und gezielte Nahrungsergänzung für einen ganzheitlichen Ansatz bei der Hautpflege – alles aus einem Haus.

Weitere Informationen unter: https://seewaldgruppe.com/

Über SEEWALD:

SEEWALD unterstützt seit über 25 Jahren als Wegbereiter der Branche Menschen auf ihrem Weg zu ganzheitlichem Wohlbefinden. Das Unternehmen steht für „Gutes aus der Natur“ und ist ein Pionier für zertifizierte und innovative Nahrungsergänzungsmittel, traditionelle Klosterspezialitäten und regionale Biokosmetik. Mit der Kraft der Natur, Spiritualität und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen setzt SEEWALD auf ein harmonisches Zusammenspiel von Körper und Geist. Seit 2007 verpflichtet sich die SEEWALD Produktion unter anderem zur Einhaltung der höchsten Standards gemäß ISO 22000. Die Unternehmensgruppe hat seinen Sitz in Salzburg und beschäftigt rund 120 Mitarbeiter.

